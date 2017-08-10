هل تضرب الولايات المتحدة كوريا الشمالية؟

بكين ــ من الواضح أن دونالد ترمب نفد صبره مع كوريا الشمالية. فمؤخرا حَذَّر ترمب مستخدما لغة غاضبة غير معتادة من رئيس للولايات المتحدة، من "رد أميركي يتسم بقدر من قوة النيران والغضب لم يشهد له العالَم مثيلا من قبل"، إذا هددت بيونج يانج بمهاجمة الولايات المتحدة مرة أخرى. وأياً كان الإجراء الذي قد يقرر ترمب اتخاذه، فيتعين عليه أن يدرك أن المخاطر بالغة الجسامة ــ ليس فقط بالنسبة لشبه الجزيرة الكورية، بل وأيضا عندما يتعلق الأمر بعلاقة أميركا مع الصين.
يشير أحدث اختبارين أجرتهما كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات الشهر المنصرم إلى أن كوريا الشمالية تمتلك الآن القدرة على ضرب الولايات المتحدة القارية. وقد خلصت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية إلى أن كوريا الشمالية ربما نجحت بالفعل في تطوير رأس حربية نووية مصغرة يمكن تسليمها على مثل هذه الصواريخ. ويتوقع خبراء من جامعة جونز هوبكنز تجربة نووية سادسة في أي لحظة.
والآن، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع أقسى عقوبات ضد كوريا الشمالية حتى الآن، على أمل الضغط على هذه الدولة الصغيرة لحملها على التخلي عن برنامجها لتصنيع الأسلحة النووية. يحظر القرار صادرات كوريا الشمالية من الفحم، والحديد، وخام الحديد، والرصاص، وخام الرصاص، ومنتجات الأطعمة البحرية، والتي تشكل في مجموعها ثلث إيرادات التصدير السنوية الضئيلة بالفعل والتي تبلغ 3 مليار دولار. كما يحظر القرار على الدول إصدار تصاريح جديدة للعمال الكوريين الشماليين في الخارج، الذين يشتبه في أن أجورهم تساعد في تمويل البرامج النووية والصاروخية.
ولكن حتى الآن لا يبدو أن العقوبات تخلف الأثر المقصود. وقد هددت كوريا الشمالية بأن يكون ردها الانتقامي ضد الولايات المتحدة "أشد آلاف المرات" ــ بما في ذلك ضرب أراضي الولايات المتحدة في جوام غرب المحيط الهادئ ــ وكررت تعهدها بعدم التخلي أبدا عن ترسانتها النووية. وعلى نحو مماثل، في المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا الذي اختتم أعماله للتو في مانيلا، أَكَّد وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو أن الشمال لن يشارك في مفاوضات على برامجه النووية والصاروخية ما لم تهجر الولايات المتحدة سياستها "العدوانية".
كما اتخذت الولايات المتحدة خطا عنيدا مماثلا. ففي جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قامت مساعدة وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا بالنيابة سوزان ثورنتون بتوضيح اعتقاد الإدارة بأن المحادثات لن تحمل كوريا الشمالية على التخلي عن برنامج الأسلحة النووية، حتى وإن جلبت تنازلات اقتصادية مطلوبة بشدة. وأضافت: "لن نتفاوض لمجرد استئناف المحادثات".
كانت الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتضييق الخناق على بيونج يانج، من خلال تعزيز عزلتها الدولية. وقد حاولت إدارة ترمب إقناع الفلبين باستبعاد كوريا الشمالية من منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا، كما تحاول دفع ميانمار إلى تعليق علاقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية.
وكانت الولايات المتحدة أكثر نجاحا في الضغط على أستراليا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وحلفاء آخرين للولايات المتحدة، لتعزيز العقوبات الأحادية الجانب على كوريا الشمالية. ووفقا لتصريحات فيديريكا موجيريني، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، يدرس الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك المزيد من التخفيضات للتبادلات التجارية والمالية. كما قررت حكومة اليابان توسيع حظر عودة دخول مسؤولي كوريا الشمالية، وتوسيع نطاق برنامجها لتجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بعمليات تطوير الأسلحة النووية والصاروخية في كوريا الشمالية.
بيد أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تضع كل ما لديها من بيض في سلة العقوبات. فقد أعلنت وزارة الدفاع بالفعل أن رئيس أركان الجيوش الأميركية المشتركة جوزيف دونفورد ورئيس قيادة الأركان الأميركية في منطقة المحيط الهادئ هاري هاريس تحدثا هاتفيا مع مسؤول عسكري كبير في كوريا الجنوبية، وهو الجنرال لي سون جين، لمناقشة خيارات الرد العسكري على عملية الإطلاق. وعلاوة على ذلك، نفذت قوات أميركية ويابانية وكورية جنوبية العديد من التدريبات المشتركة التي شملت قاذفات القنابل من طراز B-1B وغير ذلك من الأصول الاستراتيجية. والرسالة واضحة: فالولايات المتحدة جاهزة للقتال، إذا لزم الأمر.
بطبيعة الحال، يظل تجنب مثل هذه المعركة أفضل رهان للعالم ــ وهي حقيقة يبدو أن حتى إدارة ترمب المضطربة تعترف بها. ولكن هذا سوف يتطلب التعاون من جانب الصين، التي ذهبت إدارة ترمب إلى أبعد الحدود في استعدائها.
باعتبارها الشريكة التجارية الرئيسية لكوريا الشمالية، تتمتع الصين بقدر كبير من النفوذ عليها. وتعليق الصين لوارداتها من الفحم الكوري الشمالي فقط ــ وهو جزء من التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن ــ من شأنه أن يقلص حصيلة صادرات كوريا الشمالية بنحو 400 مليون دولار أميركي هذا العام (في حين يكلف الصين أيضا مبلغا كبيرا من المال).
لكن الصين لديها تحفظات جدية حول السياسة التي تنتهجها أميركا في التعامل مع كوريا الشمالية. على سبيل المثال، تعارض الصين بشدة نشر نظام الدفاع الصاروخي للمنطقة عالية الارتفاع (ثاد) في كوريا الجنوبية، بزعم أنه يقوض أمن الصين.
وعلاوة على ذلك، تدين الصين "العقوبات الثانوية" التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات الصينية والأفراد الذين يتبين أن لهم تعاملات غير مشروعة مع كوريا الشمالية باعتبارها اعتداءً على سيادتها. ومع ذلك يُبدي الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ، زعيم الأقلية تشاك شومر، استعداده لمضاعفة الجهود في هذا السياق، داعيا إلى تعليق الاستثمار المباشر من جانب الصين.
هذه ليست الطريقة الوحيدة التي يستعدي بها الكونجرس الأميركي الصين. إذ يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2018، الذي أقره مجلس النواب الأميركي الشهر الفائت، مطالبات موجهة إلى الحكومة الأميركية لتعزيز علاقاتها العسكرية مع تايوان، مع قيام سفن البحرية الأميركية بزيارات إلى موانئ تايوان.
في إبريل/نيسان الماضي، قال السناتور جون ماكين إن كوريا الشمالية تُهدي الولايات المتحدة "أزمة صواريخ كوبية بالحركة البطيئة". وهو تشبيه مناسب، ولكنه يخطئ في التعبير عن جانب واحد: فلم يعد هناك أي شيء بطيء في هذا الموقف. والأفضل أن تحاول إدارة ترمب اللحاق.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (14)
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Comment Commented Alex Leo
Coal imports ban? fine but how about the increased iron imports and pick up in trade overall? It is pretty easy to spot the train movements from space, you know. And speaking about threats, why don't you try to explain what your President told that weird Phillipino leader - "We are friends, and the Pillipine people should listen to what a friend is telling them, and the message is, if you start oil exploration on the islands, there will be a war". Read more
Comment Commented ron smith
Is it possible that China has a distinct preference for DPRK continuing forwards on a nuclear capable missile (with warheads)? Is it possible China thinks it is the proper sovereign for the world -- or at least the proper leader? Does Mr. Zhao sound as though he is a paid propagandist? Read more
Comment Commented Alex Leo
he does Read more
Comment Commented Michael Public
It seems odd that China seemingly values their relationship with North Korea more than their relationship with the US. Exports to the US have lifted China out of poverty while North Korea has done nothing for beneficial other than putting China's own security at risk. I think Trump's suggestion that China sort North Korea out was a good one. Could it be that China is just unwilling to swallow its pride? Read more
Comment Commented Alex Leo
I am afraid you are missing China's tradition of viewing itself as the ultimate human civilization in the world. remember the rift between Mao and the Soviet Union and what was the final straw? Him saying that China will ultimately prevail and is the only power not in fear of a nuclear war. Because the West will find large scale casualties unacceptable, the Soviet Union could put up with them in the name of victory but only China could demographically put up with 100 million casualties in a war and still prevail. And they are right unfortunately, the yuan is gaining against the USD. Read more
Comment Commented Michael Public
I am having proofreading issues today. Kindly excuse. Read more
Comment Commented Prem Swaroop
Though there have been heated exchanges between the USA & DPRK, by no means has the situation reached a tipping point. Despite increased noise levels Kim Jong Un is unlikely to take action which could put his leadership in jeopardy. North Korea is not going to do anything that will spell the end of Kim Jong Un's regime since any sort of military conflict in the Korean Peninsula is equivalent to the end of North Korea as we know. The current situation is probably Trump's way of escaping from the issues plaguing his tenure as POTUS. Read more
Comment Commented ron smith
Amazing that Mr. Swaroop can calculate where tipping points lie -- the best and brightest mathematicians and physicists have concluded such calculations are, with our current knowledge, quite impossible. Mr. Swaroop also seems to be ignoring the history of the Kims as rulers of NK: the primary goal is to rule ALL of Korea. Read more
Comment Commented stephan Edwards
The Chinese have never enforced sanctions on NK before why should we believe they will now? Bluntly China has not and does not act in good faith on this and many other issues. Believing they will do anything more then what they have done before is a waste of time. As for THAAD being a threat to China's security only if they intend to shoot missiles at South Korea and Japan. Sanctions don't work they never have before and they won't now. China merely makes sanctimonious noises while Chinese corporations violate them left, right and Center. As for the US antagonizing China, It's a 2 way street, Shall we talk about forced intellectual property sharing, Claiming ownership of the seas in asia, or perhaps currency manipulation and Economic warfare in other words China isn't innocent in this mess either. Frankly China started to antagonize the US long before Trump. So forget the BS that China is an innocent aggrieved party will you people. They aren't going to anything about the situation and everyone know it. They are our enemy and don't hesitate to prove it! Read more
Comment Commented PUNDALIK Kamath
N.Korea is engaged in psych.war . It is doubtful N.Korean leader is insane enough to lob a Nuke on US territory. It was long time ago, nuclear and missile technologies have proliferated. It is a matter of time, NK will develop them to make US nervous. NK has the trump card ie. S.Korean capital is within the artillery range of NK guns. So US will think twice to bombard NK targets on any provocation. So let us wait and see! Read more
Comment Commented Henrik Petersen
China must think that Trump is bluffing. Or China is as powerless as the US when it comes to influencing North Korea. Read more
Comment Commented Steve Hurst
Trump is a gift to NK because he justifies the idea of a threat and the resultant need for capability. He has made it all the more concrete. Send him on holiday please Read more
Comment Commented Michael Public
Is he going skiing in Russia? Read more
Comment Commented PUNDALIK Kamath
His office has apnnounced that he is taking a 17 day holiday. It is the longest in US history. ( I am not kidding)! Read more
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