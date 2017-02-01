أول ضحايا ترامب

برينستون ــ عندما انتُخِب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، لم أنضم إلى أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا. بل رأيت أنه من المهم احترام العملية الديمقراطية مهما كانت نتائجها مروعة، والانتظار إلى أن تعطينا إدارة ترامب شيئا نحتج عليه.
ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا. فبعد ثمانية أيام من تولي ترامب منصبه، كان أول ضحايا رئاسته الذين أمكننا تمييزهم معروضين على كل منافذ وسائل الإعلام الرئيسية. فقد تسبب الأمر التنفيذي (المرسوم) الذي أصدره ترامب بوقف إعادة توطين اللاجئين السوريين، وفرض حظر مؤقت على دخول كل اللاجئين الجدد بصرف النظر عن المكان القادمين منه، وحظر كل أشكال الهجرة من إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، في إلحاق ضرر فوري مباشر بأشخاص كانوا في طريقهم بالفعل إلى الولايات المتحدة. كما منع الأمر التنفيذي أعداد أكبر من الناس من المغادرة إلى الولايات المتحدة.
في محاولة لتبرير سياسته، قال ترامب إنه "لن ينسى أبدا دروس الحادي عشر من سبتمبر/أيلول". ولكن يبدو أن هذا هو ما فعله على وجه التحديد. فقد جاء مختطفو الطائرات الذين نفذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر من مصر ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولم تتأثر كل هذه الدول بالقواعد الجديدة. وفي المقابل، تخلص دراسة أجراها الباحث أليكس ناوراست، محلل سياسات الهجرة في معهد كاتو التحرري (libertarian Cato Institute) إلى أنه على مدار أربعين عاما، حتى نهاية 2015، لم يُقتَل أحد في الولايات المتحدة في هجمات إرهابية نفذها أجانب من أي من الدول السبع التي أشار إليها أمر ترامب التنفيذي.
ومن الواضح أن الإيرانيين، وكثير منهم يقيمون في الولايات المتحدة بشكل قانوني، هم الأكثر تضررا. يقول تريتا فارسي، وهو رئيس المجلس الوطني الإيراني الأميركي، إن الولايات المتحدة ذاتها أنتجت من المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أعدادا أكبر من تلك التي أنتجتها إيران ــ وهو ليس بالأمر المستغرب، إذا علمنا أن داعش منظمة سُنّية، وتنظر إلى الشيعة الذين يشكلون 90% على الأقل من سكان إيران باعتبارهم مرتدين وترى أن قتلهم مبرر.
الواقع أن الحظر المفروض على المهاجرين من الدول السبع يصلح لحوارات تلفزيونية درامية، لأن الأشخاص الذين ألحق بهم الضرر قادرون على التحدث إلى وسائل الإعلام حول هذا الموضوع. وهذه ليست الحال عندما يتعلق الأمر بخفض مجموع اللاجئين المقبولين في عام 2017 من نحو 110 ألف لاجئ إلى 50 ألف لاجئ فقط، وتعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين بشكل كامل لمدة أربعة أشهر. في ظل أزمة اللاجئين العالمية، قال الرئيس باراك أوباما أن الولايات المتحدة ينبغي لها، انطلاقا من روح كلمات إيما لازاروس المحفورة على تمثال الحرية، أن تقوم بنصيبها العادل في توفير مسكن جديد "للحشود المجتمعة التواقة إلى تنشق نسيم الحرية". ومن الواضح الآن أن ترامب أدار ظهره لهذه الرؤية.
الواقع أن هذا الأمر التنفيذي يشكل اختبارا مبكرا لمدى قدرة المحاكم الأميركية على كبح جِماح رئاسة ترامب. فقد حجب القضاة مؤقتا بعض جوانب الأمر التنفيذي ــ على سبيل المثال، لا يجوز ترحيل الأشخاص الذين اعتُقِلوا لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة بموجب الأمر التنفيذي؛ ولكن قد يمر بعض الوقت قبل أن تحل المحاكم جميع الأسئلة التي يثيرها الحظر الجديد.
وبين هذه الأسئلة، سوف تبرز قضية التمييز على أساس الدين. إذ يقضي الأمر التنفيذي بإلزام وزير الخارجية بعد استئناف برنامج اللاجئين "بإعطاء الأولية بالقدر الذي يسمح به القانون لطلبات اللجوء على أساس الانتماء إلى أقلية دينية مضطهدة. ورغم أن الأمر التنفيذي ذاته لا يذكر أي ديانة بعينها، فقد ذكر ترامب في مقابلة تلفزيونية إنه كان يريد إعطاء الأولوية للمسيحيين. ولأن دستور الولايات المتحدة يحظر على الحكومة إقامة أي ديانة، فلا نملك إلا أن ننتظر لنرى ما إذا كان هذا الجانب من الأمر التنفيذي قد يصمد في وجه التمحيص القضائي.
من المثير للقلق والانزعاج بنفس القدر ذلك التهديد الذي تفرضه على حرية التعبير فقرة تنص على أن الولايات المتحدة "لا يمكنها، ولا ينبغي لها، أن تسمح بدخول أولئك الذين لا يؤيدون الدستور". وفي حديثه عن الأمر التنفيذي، قال ترامب "نحن نريد فقط السماح بدخول بلادنا لأولئك الذين يدعمون بلدنا ويكنون حبا عميقا لشعبنا".
أنا شخصيا أحمل البطاقة الخضراء ــ إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة من دون الحصول على الجنسية". وقد كتبت عن عيوب في الدستور الأميركي، وبقدر ما أنا معجب بكثير من الأميركيين، فلا أستطيع أن أذهب إلى حد القول بأنني "أكن حبا عميقا" للأميركيين ككل. فهل يعني هذا أنني قد أُمنَع من دخول الولايات المتحدة؟ وهل يتسق هذا مع الإيمان بحرية الفِكر؟
وفقا لناوراست، لن يخلف أمر ترامب التنفيذي عمليا أي تأثير من شأنه أن يعمل على تحسين أمن الولايات المتحدة. وقد ذكر ترامب مرارا وتكرار إنه سوف يضع دوما مصلحة الأميركيين أولا. ولكن هل يعطي الأولوية لمصالح الأميركيين قبل مصالح أي طرف آخر على نحو مطلق؟ بالنظر إلى المعاناة التي يحدثها أمره التنفيذي الآن، فيبدو أنه غير أخلاقي إلى هذا الحد ــ أو ما قد يرقى في حالتنا هذه إلى نفس الشي، يبدو أنه مجنون إلى هذا الحد.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
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Comment Commented vivek iyer
Singer assumes that people will be better off if they are allowed to enter the U.S. However, if they will be worse off and the President of the US knows this to be the case then his action is ethical and a second best solution to a market failure arising due to information aysmmetry.
The problem with Utilitarianism is that it has difficulty in dealing with strategic actions. Read more
Comment Commented Michael Public
Devil's advocate post.
The implementation may well be 'amateur hour', but my feeling is that he promised to do this during his campaign, he was voted in by democratic process, and now he has done it. There is little reason to be so gobsmacked. Since WW2 America has killed Muslims every single day in the middle east, sometimes by the thousands, either directly or through proxy actors. So why cry a river because the ones hit with a travel ban happen speak with an American accent and work at Google? Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
Sorry, but you're touting right-wing interpretations here, not facts. And hyperbolic interpretations at that.
"Every single day" is indicative of an ideolog that has lost all sense of reason, not to mention being unaware of (or intentionally ignoring) say, the REAL facts of July 23, 1973 or September 4, 1963. Read more
Comment Commented Michael Public
@ Ted. I don't in anyway think it is a good or moral thing. I am saying you should not be suprised that it happened like this. I expected it to happen exactly like this. Prepare yourself for the wall as well. Read more
Comment Commented Ted Smith
Amazed at the "he's doing what he promised" arguments being trotted out.
The minor matter of "does this improve America's security?" is left to one side. Perhaps because lots of non-lefties (Petreaus, McCain) think it doesn't and in fact is counter-productive.
How many times do we have to repeat... Islamist terrorism cannot dismantle Western democracies or change Western foreign policy - only we can do that ourselves. Therefore, the goal of terror is Revenge, Renown and Reaction. With the goal of Reaction being to get us to change foreign policy (disengage) and to create an effective civil war between Muslims living in the West and non-Muslims. How to do the latter? Create such fear that we dismantle civil rights for Muslims and ferment conflict. Stop treating Islamism as an existential threat to the West. Challenge its ideology, police it, prosecute it..... but don't dismantle our freedoms, for that is what they want us to do. Read more
Comment Commented Michael Public
No. It is an actual fact.
Through the proxy wars as part of the Cold War, through Israeli military support, support of Saudi Arabia and direct wars in Iraq and Afghanistan (and plenty interventions) many Muslims have died since WW2. America has stayed 'involved' in this region. And when people die and you 'involved' you are to a high degree responsible. Here are some major casualty figures - including civilians and indirect deaths:
Iraq: 1 000 000
Afghanistan: 400 000
Iraq-Iran: 1 500 000
Syria: 450 000
That alone is more than a thousand people per day who are dead since WW2. Most of them Muslims. I am sure there were days were nobody died, but they were probably few.
Getting detained at an airport is small change compared to that many graves. So America can get off their high horse about 'morality', and understand that it is really just a mask for nationalism and empire building.
ps - I have no gang, I estimate I am equally critical of left and right in aggregate, so you can keep your shallow ad hominems as they are of little value here. Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
Is "since WW2 America has killed Muslims..." one of your gang's "alternative facts?" Read more
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