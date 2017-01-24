Как Азиатские союзники Америки могут пережить Трампа

ВАШИНГТОН, округ Колумбия – Судя по поведению Президента США Дональда Трампа с момента его избрания, и по его недвусмысленному изоляционистскому посланию в своей инаугурационной речи, можно с уверенностью предположить, что внешняя политика его администрации перевернет многие давние предположения о роли Америки в мире. Это может оказаться особенно тревожным для Азиатских союзников Америки.

Еще слишком рано говорить о том, что конкретно будет означать президентство Трампа для Азии. Спектр возможностей широк. Трамп может развернуть стратегический "стержень" президента США Барака Обамы в сторону Азии, оставив регион в хаосе. Он может держать Азию в поле зрения, но с более военизированным подходом. Или же он может объединиться с Китаем, чтобы создать своего рода G2 крупнейших мировых держав.

В любом случае, представляется очевидным, что после десятилетий широкой преемственности – с момента, когда Президент США Ричард Никсон и его советник по национальной безопасности Генри Киссинджер, в 1972 году совершили свою неожиданную поездку в Китай – американская политика в отношении Китая остается открытым вопросом. Страны, которые зависят от гарантий безопасности со стороны США по их защите – такие, как Япония, Южная Корея и Австралия – весьма обеспокоены.

Благодаря глубокому и предсказуемому политическому взаимодействию с США, многие Азиатские страны привыкли к обязательствам Америки по обеспечению их безопасности. И, в отличие от многосторонних механизмов по обеспечению безопасности, таких как НАТО, Азиатские альянсы Америки основаны на отдельных двусторонних пактах. В результате, эти страны особенно уязвимы к превратностям Трампа.

Двусторонние альянсы максимизируют контроль, которую большая сила может оказать на меньших союзников, в то время как многосторонние механизмы распределяют власть и влияние более равномерно. Именно так это работает в Азии, где США в центре веерной системы, а другие страны объединены посредством этого центра. Эта структура, известная как звездообразная сеть, хорошо работает для координации деятельности или накопления ресурсов.

Как перед выборами утверждал политолог Виктор Ча, изменения в региональных возможностях, появление новых угроз и вызовов, а также распространение связи в двадцать первом веке утверждают новую, более многостороннюю структуру безопасности в Азии. Подозрения Трампа относительно многосторонних институтов – и его нежелание взять на себя расходы, связанные с убеждениями, побочными платежами, а также с организацией, которая централизовала руководящие требования – делает этот переход более насущным.

Вместо того, чтобы впасть в отчаяние, Азиатские союзники Америки должны взять проблему в свои руки и начать сотрудничать. За счет создания и институционализации связей между собой, союзники США в Азии могут изменить свою региональную структуру безопасности от звездообразной, где центром является США, к ячеистой модели, в которой они связанны друг с другом, также как с США. Такая система может укрепить стабильность в это неустойчивое время в трех жизненно важных направлениях.

Во-первых, если США не оправдает в достаточной мере выполнение своих региональных обязательств – например, участие в наращивании потенциала с партнерами, которые противостоят Китайским агрессивным заявлениям о территориальных претензиях в Южно-Китайском море – сетевое сотрудничество может помочь союзникам это компенсировать. Япония, Австралия и Южная Корея уже оказывают помощь в обеспечении безопасности странам Юго-Восточной Азии, на двусторонней основе. Многосторонний координационный механизм позволил бы этим странам согласовать свои усилия, тем самым повышая их потенциал для продвижения их общих интересов в области безопасности, даже если ресурсы и руководство США истощаются.

Более того, если союзники в Азии скептически относятся к намерениям США, сетевые партнерства могут дать им рычаги для того, чтобы требовать большей прозрачности. США регулярно обсуждают деликатные проблемы по вопросам обороны и правам человека, касающиеся Северной Кореи, со своими союзниками в Японии и Южной Корее, но с каждым по отдельности. В результате чего, эти страны остаются зависимыми от США, как в информационном плане, так и в плане возможностей.

Однако, решая проблему с Северной Кореей в трехсторонней обстановке, Южная Корея и Япония могли бы триангулировать информацию, которую они получают от США и увеличить свое участие в формулировании ответа. Их недавнее соглашение по обмену разведданными GSOMIA является существенным шагом для продвижения подобной прозрачности посредством сети.

Подобным образом, такой сетевой подход мог бы поставить Азиатские страны в гораздо более сильную позицию, чтобы сдержать США, в случае, если администрация Трампа предпримет в регионе дестабилизирующие действия, например, нагнетая напряженность в отношениях с Китаем. Трамп уже поставил под сомнение свою приверженность политике “одного Китая” – включая принятие телефонного звонка с поздравлениями от президента Тайваня, после выборов – и пригрозил наложить высокие тарифы на Китай, который он обвинил (несправедливо) в обесценивании своей валюты, чтобы получить несправедливое торговое преимущество.

Китай заявил, что в случае, если Трамп будет следовать этим путем, он ответит тем же. Ни одно из этих решений не пойдет на благо союзникам США.

Безусловно, если один из относительно небольших союзников Америки попытается противостоять США в их действиях, он столкнется с высокими затратами и низкими шансами на успех. Но, в случае, если бы многочисленные союзники работали сообща, в рамках международных институтов и многостороннего диалога, они были бы в состоянии убедить администрацию Трампа изменить курс, без ущерба для своих собственных жизненно важных интересов.

Хорошая новость состоит в том, что Азиатским союзникам Америки не придется начинать с нуля. За последние несколько лет, некоторые связи появились органично. Япония заключила двусторонние соглашения в области экономики и безопасности с Филиппинами и Австралией. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии является не только глубоко сетевой организацией; она также активно развивает отношения со своими соседями Северо-Восточной Азии, с помощью ряда двусторонних и многосторонних соглашений.

Администрация Обамы признала эту тенденцию. В 2016 году, она начала продвигать идею “принципиальной сети безопасности” в Азии – слоган, который вряд ли выдержит президентства Трампа. Обама также провел трехсторонние встречи с Японией и Южной Кореей.

Ячеистые сети являются весьма устойчивыми, поскольку ни один отдельный узел не имеет решающего значения для выживания структуры – даже если одно звено выходит из строя, структура выживает. Логика используется при проектировании всего, начиная от заборов до рыболовных сетей. Настало время, чтобы применить ее к Азиатским мерам по обеспечению безопасности. Если они предпримут надлежащие меры, Азиатские союзники Америки могут выйти из эпохи Трампа, более устойчивыми и безопасными, чем когда-либо.