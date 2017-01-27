هل يتمكن ترامب من ترويض كوريا الشمالية؟

دنفر ــ واجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثلها كمثل العديد من الإدارات السابقة، بداية صعبة؛ ولكن التحديات الأكثر وعورة لم تأت بعد. ومن بين هذه التحديات مسألة كوريا الشمالية، التي أعلن زعيمها كيم جونج أون في خطابه في رأس السنة الجديدة أن بلاده انتهت من بناء ــ وتستعد لاختبار ــ صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية.
وقد سارَع ترامب، الذي كان رئيسا منتخبا آنذاك إلى الرد على موقع تويتر: "لن يحدث ذلك!" ولا يملك المرء إلا أن يتخيل كيف فسرت حكومة كوريا الشمالية هذا التصريح. ربما كان غرض ترامب إطلاق تهديد ورسم خط أحمر رسمي من خلال وسيلة التواصل المفضلة لديه؛ ولعل تصريحه كان مجرد تنبؤ أو رهان ضد قدرات كوريا الشمالية التقنية. أو ربما كان يريد أن يدفع الجميع إلى الترقب والتخمين حول رده المحتمل.
أيا كانت دوافعه فقد ورث ترامب الآن مشكلة كوريا الشمالية الأبدية ــ الأزمة العالمية التي تعاود الظهور دوما والتي كانت على قائمة أولويات السياسة الخارجية لكل رئيس أميركي منذ ثمانينيات القرن العشرين. ولكن التهديد حقيقي هذه المرة: فخلال ولاية ترامب، ربما تحصل كوريا الشمالية على الوسيلة لضرب الولايات المتحدة بسلاح الدمار الشامل.
الواقع أن حكومة كوريا الشمالية ليست مهتمة كثيرا باختبار الرئيس الأميركي الجديد بقدر اهتمامها باختبار الأسلحة النووية والصواريخ. ومع تقدم برنامج الأسلحة ببطء، لم تبذل كوريا الشمالية جهدا كبيرا لإخفاء إخفاقاتها الدورية، على نحو يشكل خروجا عن الممارسات السابقة. والواقع أن التكهنات بشأن دوافع كوريا الشمالية لامتلاك الأسلحة النووية قديمة قِدم محاولات امتلاكها. ولكن في حين قد يكون من المفيد أن نتعرف على هدف كوريا الشمالية الحقيقي ــ من بين التفسيرات الأكثر شيوعا بقاء النظام، والهيبة العالمية، والدفاع عن الذات ــ فإن هذا لا يهم حقا في نهاية المطاف.
لا توجد خيارات جيدة لمعالجة هذه المشكلة؛ ومع ذلك لا يجوز لترامب أن يتجاهلها ببساطة أو يحيلها إلى الصين، كما اقترح خلال حملته الانتخابية. إذ أن أي استراتيجية فعّالة تتطلب توظيف كل أشكال القوة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، وخاصة الدبلوماسية والتعاون مع الصين.
وإلى جانب كوريا الشمالية، ورث ترامب أيضا تحديات صعبة في أماكن أخرى من شرق آسيا. فقد دأبت الصين على اتخاذ موقف متشدد بشأن مطالباتها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وهذا يعني أن الولايات المتحدة لابد أن تظل يقظة لضمان القدرة على الوصول إلى الممرات الملاحية الحيوية في المنطقة. ومن ناحية أخرى، كانت كوريا الجنوبية غارقة في فضيحة الفساد التي بلغت ذروتها بإقالة رئيستها باك جون هي. وربما تُعقَد انتخابات رئاسية في مايو/أيار، ولكن الأمر لا يخلو من الشكوك في المستقبل. وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة، فإن هذا قد يتغير مع تطور الوضع السياسي في كوريا الجنوبية.
من جهة ترامب، ينبغي لأي استراتيجية تسعى إلى القضاء على برنامج كوريا الشمالية النووي على هذه الخلفية المعقدة أن تتضمن بعض العناصر الواضحة والحاسمة. فبادئ ذي بدء، يتعين على الولايات المتحدة أ�� تحرص على صيانة العلاقات القوية مع حليفيها في المنطقة ــ اليابان وكوريا الجنوبية. وسوف يكون لزاما على الإدارة الجديدة أن تتحلى بالذكاء في ملاحقة أهداف أخرى، مثل التجارة والتعاون العسكري، مع هذين الحليفين. وكل منهما يميل إلى الحساسية الشديدة إزاء التغيرات في الرأي العام، ويتعين على الولايات المتحدة أن تحرص على عدم إثارة المظالم حول قضايا ثانوية، وخاصة خلال ما قد يكون عاما مضطربا في كوريا الجنوبية.
بطبيعة الحال، تتضاءل صعوبة التعامل مع هذين الحليفين مقارنة بإدارة العلاقة مع الصين. فمن منظور الصين، لا يجوز اختزال مشكلة كوريا الشمالية في المخاوف بشأن احتمالات انهيار النظام والموجة التي قد تنتج عن ذلك من اللاجئين. وتتباين آراء المسؤولين الصينيين بشأن كوريا الشمالية، فهي ليست جميعها محابية؛ ولكن من بين الآراء المهمة أن زوال كوريا الشمالية ربما يؤثر على مصالح صينية جوهرية، إذا تبين أن التغيرات الطارئة على شبه الجزيرة الكورية ــ مثل ظهور كوريا الجنوبية باعتبارها دولة خليفة ــ تضع الصين في موقف غير موات في مواجهة الولايات المتحدة.
بعد الانتخابات الأميركية، بدا الأمر وكأن ترامب ومستشاريه خلصوا إلى أن أفضل وسيلة لإضعاف موقف الصين الاستراتيجي يتلخص في إخضاع كل الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك سياسة "الصين الواحدة"، لإعادة النظر. ويرجع الأساس الفكري لهذا النهج إلى تصور مفاده أن الصين سوف تقدم التنازلات في نهاية المطاف لاستعادة وضعها الثمين بوصفها الحكومة الصينية الوحيدة التي تعترف بها الولايات المتحدة.
ولكن بوسعنا أن نستعير هنا تعبير ترامب: "لن يحدث ذلك". فالصين ليست مقاولا من الباطن في مشروع بناء، وهي تملك من الوسائل تحت تصرفها ما يمكنها من ممارسة الضغوط على الإدارة الأميركية الجديدة. لن تُفضي إثارة قضايا تم حلها منذ فترة طويلة إلى التعاون الثنائي، بل لن يؤدي هذا إلا إلى تفاقم حالة انعدام الثقة الاستراتيجية المتنامية بين الصين والولايات المتحدة.
إن الحكم يدور حول تحديد الأولويات، ومن الواضح أن السياسة الخارجية الأميركية في التعامل مع الصين سعت لفترة طويلة إلى تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف، من دون التوقف والتساؤل حول ما إذا كانت بعض هذه الأهداف أكثر أهمية من غيرها. على سبيل المثال، هل تكون تنازلات تجارية كبيرة من قِبَل الصين أكثر تعزيزا لمصالح الولايات المتحدة من إبطال التهديد الذي تفرضه كوريا الشمالية؟
يتعين على إدارة ترامب الآن أن تسارع إلى إجراء تقييم واضح ودقيق لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وترتيب أوليات السياسات وفقا لذلك. ولا يملك المرء إلا أن يأمل أن تركز هذه الأولويات على التهديد النووي الكوري الشمالي، وهو تهديد حقيقي للغاية ــ وربما يصبح تهديدا شديد الخطورة في وقت أقرب من كل التوقعات.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
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Comment Commented PUNDALIK Kamath
Norm Winn: Ignorance is bliss for millions of Trumpies. There is a good chance they will wake up at the end of Trump's glorious four years. Or they may not! Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
How do you solve a problem like Korea?
How do catch a bomb that's in the clouds?
I suspect very strongly that if Trump was given intelligence that a Korean nuclear warhead could only go as far as California, he would send Kim Jong-un his very best wishes for a successful launch. Read more
Comment Commented Edward Dong
Many thanks to Ambassador Hill for a clear eyed, practical, and informed view of dealing with the challenges posed by the Kim Jong Un regime. This is an issue that requires cooperation with allies, and it is heartening to see that SecDef Mattis is doing a reassurance tour to Japan and South Korea, but a constructive dialogue with China is essential. Read more
Comment Commented PUNDALIK Kamath
US president Trump can do anything. Now he has some running quarrels with the Leftist press at home. Wait when until he gets his cabinet filled. He will send the marines, beat the N. Koreans flat and hoist the Old Glory, leaving China aghast. He will make American Grenat Again. Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
The one global benefit that may yet come from the election of Donald Trump might be that the rest of the world wakes up to the fact that the U.S. in NOT the indispensable nation, but CAN be a reliable partner. That will take a great deal of change on both sides of the coin. Read more
Comment Commented PUNDALIK Kamath
Curtis Carpenter: Let us remind ourself that USA can not be the policeman of the world but there is a lot of truth in the statement of former Secretary of State Madeleine Albright that US is an indespensable nation ". There will be lots of damage in the world order if US withdraws from interaction with other nations. US will also be the looser too! So pray for all and not just America. Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
And GOD BLESS AMERICA! Or whatever will be left of it. Read more
Comment Commented Norm Winn
Ignorance is bliss. Read more
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