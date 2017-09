Wie wichtig ist Trump?

Joseph S. Nye, Jr., a former US assistant secretary of defense and chairman of the US National Intelligence Council, is University Professor at Harvard University. He is the author of Is the American Century Over?

CAMBRIDGE – Die Vereinigten Staaten haben noch nie einen Präsidenten wie Donald Trump gehabt. Mit einer narzisstischen Persönlichkeit, einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne und fehlender Erfahrung in zwischenstaatlichen Angelegenheiten, neigt er in der Außenpolitik zu Parolen und nicht zur Planung von Strategien. Manche Präsidenten, wie etwa Richard Nixon, wiesen ähnliche Unsicherheiten in ihrer Persönlichkeit auf und hatten gesellschaftliche Vorurteile, aber Nixon hatte eine strategische Sicht auf die Außenpolitik. Andere, wie etwa Lyndon Johnson, waren äußerst egoistisch, verfügten aber außerdem über großes politisches Geschick in der Zusammenarbeit mit dem Kongress und anderen politischen Entscheidungsträgern.

Werden künftige Historiker Trumps Präsidentschaft als vorübergehenden Irrweg oder wichtigen Wendepunkt in der Rolle Amerikas in der Welt betrachten? Journalisten neigen dazu, der Persönlichkeit von Regierungschefs zu viel Aufmerksamkeit zu widmen, weil sich damit Auflage machen lässt. Sozialwissenschaftler hingegen neigen dazu, breit angelegte strukturelle Theorien über Wirtschaftswachstum und die geografische Lage zu präsentieren, die den Gang der Geschichte unvermeidlich scheinen lassen.

Ich habe einmal ein Buch geschrieben, in dem ich versucht habe die Bedeutung amerikanischer Präsidenten anhand wichtiger Wendepunkte zu untersuchen, die vor hundert Jahren die „amerikanische Ära“ eingeläutet haben. Im Zuge dessen habe ich spekuliert, was wohl geschehen wäre, wenn der Gegenkandidat des Präsidenten an seiner Stelle gewesen wäre. Hätten strukturelle Kräfte eine ebensolche Ära des globalen Führungsanspruchs der USA unter anderen Präsidenten herbeigeführt?

Theodore Roosevelt war zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ein aktiver Präsident, der aber vor allem die Wahl des richtigen Zeitpunktes beeinflusste. Wirtschaftswachstum und Geografie waren die entscheidenden Faktoren. Woodrow Wilson brach mit der traditionellen Beschränkung auf die eigene Hemisphäre und schickte US-Truppen auf das europäische Schlachtfeld. Einen größeren Unterschied machte Wilsons moralischer Anspruch an den amerikanischen Exzeptionalismus, mit dem er stur – was sich als kontraproduktiv erwies – eine Beteiligung am Völkerbund ohne jeden Vorbehalt begründete.

Was Franklin Roosevelt anbelangt, ist zumindest diskutabel, ob strukturelle Kräfte die USA unter einem konservativen Isolationisten in den Zweiten Weltkrieg geführt hätten. Die Art und Weise wie Roosevelt die Bedrohung durch Hitler dargestellt hat und seine Vorbereitung darauf, sich ein Ereignis wie Pearl Harbour zunutze zu machen waren entscheidende Faktoren.

Die strukturelle Bipolarität der USA und der Sowjetunion nach 1945 bildete den Rahmen des Kalten Krieges. Aber eine Präsidentschaft mit Henry Wallace (zu der es gekommen wäre, hätte FDR 1944 an seiner statt nicht Harry Truman als Vizepräsident nominiert), hätte der US-Reaktion vielleicht einen anderen Stil verliehen. Gleichermaßen hätte eine Präsidentschaft von Robert Taft oder Douglas MacArthur die relativ reibungslose Konsolidierung der Containment-Politik unter Dwight Eisenhower stören können.

Gegen Ende des Jahrhunderts führten die strukturellen Kräfte des globalen wirtschaftlichen Wandels zur Erosion der sowjetischen Supermacht, und die Reformbemühungen von Michail Gorbatschow beschleunigten den Zusammenbruch der Sowjetunion. Freilich waren die von Ronald Reagan betriebene Aufrüstung und sein Verhandlungsgeschick neben George H.W. Bushs kompetentem Umgang mit dem Ende des Kalten Krieges für das Endergebnis von Bedeutung.

Ließe sich eine plausible Geschichte erzählen, in der Amerika aufgrund der Führung durch andere Präsidenten am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts nicht die globale Vorherrschaft erlangt hätte?

Wenn FDR nicht Präsident gewesen wäre, und Deutschland seine Macht konsolidiert hätte, wäre im internationalen System der 1940er-Jahre vielleicht George Orwells Vision von einer konfliktträchtigen multipolaren Welt wahr geworden. Wenn Truman nicht Präsident gewesen wäre, und Stalin erhebliche Zugewinne in Europa und im Nahen Osten gemacht hätte, wäre das Sowjetimperium vielleicht stärker gewesen und die Bipolarität länger bestehen geblieben. Wenn Eisenhower oder Bush nicht Präsident gewesen wären, und ein anderes US-Staatsoberhaupt weniger Erfolg damit gehabt hätte einen Krieg abzuwenden, wäre der amerikanische Aufstieg vielleicht vom Kurs abgekommen (wie es durch die IS-Intervention in Vietnam zeitweise der Fall war).

Angesichts seiner wirtschaftlichen Größe und günstigen Geografie hätten strukturelle Kräfte wahrscheinlich irgendeine Form von amerikanischer Vorherrschaft im Zwanzigsten Jahrhundert hervorgebracht. Gleichwohl haben Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger das Timing und die Art der Vorherrschaft stark beeinflusst. Insofern lässt sich Vieles mit Strukturen erklären, aber die Führung innerhalb der Struktur kann einen Unterschied machen. Wenn die Geschichte ein Fluss ist, dessen Verlauf und Strömung von den großen strukturellen Kräften Klima und Topographie geprägt werden, sind menschliche Akteure Ameisen, die sich an einen Ast klammern, der von der Strömung mitgeschwemmt wird; oder Wildwasserkanuten, die im Fluss manövrieren und Felsen umschiffen, ab und zu kentern und manchmal erfolgreich sind.

Führung ist also wichtig, aber wie wichtig? Eine endgültige Antwort wird es nie geben. Wissenschaftler, die versucht haben die Auswirkung von Führung in Unternehmen oder in Laborversuchen zu messen, haben, je nach Kontext, mit Zahlen im Bereich von 10 oder 15 Prozent aufgewartet. Dabei handelt es sich allerdings um äußerst strukturierte Situationen, in denen Veränderung oft linear erfolgt. In unstrukturierten Situationen, wie etwa in Südafrika nach dem Ende der Apartheit hat die transformationale Führung von Nelson Mandela einen gewaltigen Unterschied gemacht.

Die amerikanische Außenpolitik ist durch Institutionen und eine Verfassung strukturiert, aber externe Krisen können Umstände entstehen lassen, in denen die Entscheidungen politischer Führungsköpfe viel größeren Einfluss haben, im Guten wie im Schlechten. Wäre Al Gore im Jahr 2000 zum Präsidenten ernannt worden, wären die USA wahrscheinlich in Afghanistan in den Krieg gezogen, aber nicht im Irak. Weil außenpolitische Ereignisse das sind, was von Sozialwissenschaftlern als „pfadabhängig“ bezeichnet wird, können relativ kleine Entscheidungen politischer Entscheidungsträger, sogar im Bereich von 10-15 Prozent am Beginn eines Pfades, im Lauf der Zeit zu erheblichen Abweichungen bei den Resultaten führen. Robert Frost hat einmal gesagt, wenn sich im Wald zwei Wege auftun, kann die Entscheidung für den weniger begangenen alles verändern.

Zu guter Letzt sind die Risiken, die der Persönlichkeit eines politischen Entscheidungsträgers geschuldet sind, vielleicht nicht symmetrisch. Möglicherweise machen sie einen größeren Unterschied für eine reife als für eine aufsteigende Macht. Wenn man einen Felsen rammt oder einen Krieg auslöst, kann das Schiff untergehen. Sofern Trump einen großen Krieg vermeidet und sofern er nicht wiedergewählt wird, werden zukünftige Wissenschaftler seine Präsidentschaft vielleicht als kurioses Phänomen in der amerikanischen Geschichte betrachten. Nur ist dabei das Wort „sofern“ nicht zu unterschätzen.

