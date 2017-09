L'impact de Trump sur les événements mondiaux

Joseph S. Nye, Jr., a former US assistant secretary of defense and chairman of the US National Intelligence Council, is University Professor at Harvard University. He is the author of Is the American Century Over?

CAMBRIDGE – Pour la première fois dans leur Histoire, les USA ont un président tel que Trump. Doté d'une personnalité narcissique et d'une capacité d'attention très limitée, dépourvu d'expérience dans les relations internationales, sa politique étrangère relève davantage de la mise en œuvre de slogans que d'une véritable stratégie. Certains présidents, Nixon par exemple, avaient les mêmes défauts et partageaient les mêmes préjugés, mais Nixon avait une stratégie en politique étrangère. D'autres, comme Johnson, étaient aussi très narcissiques, mais savaient parfaitement comment travailler avec le Congrès et avec les autres dirigeants.

Les historiens du futur considéreront-ils la présidence Trump comme une aberration temporaire ou comme un tournant dans le rôle des USA sur la scène internationale ? Les journalistes s'intéressent souvent outre mesure sur la personnalité des dirigeants car cela plait à l'opinion publique. Par contre les chercheurs en sciences sociales s'appesantissent sur de grandes théories qui font intervenir la croissance économique et la géographie et paraissent expliquer que ce qui s'est passé était inévitable.

Il y a déjà quelques temps j'ai écrit un livre pour essayer d'évaluer l'importance du rôle des chefs d'Etat dans l'Histoire. J'ai examiné pour cela les grands tournants dans l'apparition de "l'ère de l'Amérique" il y a un siècle en me demandant ce qui se serait passé si leur concurrent l'avait emporté. L'ère de la prépondérance américaine aurait-elle été la même avec d'autres présidents ?

Au début du 20° siècle, Theodore Roosevelt était un dirigeant militant, mais il a surtout pesé sur le calendrier des événements, car la croissance et la géographie étaient les paramètres déterminants. Wilson a rompu avec la tradition des USA en envoyant les forces américaines combattre en Europe, mais il a imprimé sa marque avec le coté moral qu'il a donné à l'exceptionnalisme américain pour justifier (de manière contre-productive en raison de son entêtement) l'implication des USA en tout ou rien dans la Ligue des Nations.

Quant à Franklin Roosevelt, on peut se demander si les USA se seraient engagés dans la Deuxième Guerre mondiale s'ils avaient eu à sa place un président isolationniste conservateur. La manière dont il a présenté la menace hitlérienne et l'attaque de Pearl Harbour ont été des éléments déterminants.

La bipolarité de l'après-guerre entre les USA et l'URSS a engendré la Guerre froide. Mais on peut imaginer que la réaction américaine aurait été différente si Henry Wallace avait été élu à la place de Franklin Roosevelt (ce qui aurait pu se passer si ce dernier ne l'avait remplacé par Truman à la vice-président en 1944). De la même manière, si Robert Taft ou Douglas MacArthur avait accédé à la présidence, le renforcement sans trop de heurts du système de confinement de l'URSS mis en place par Eisenhower aurait peut-être eu un caractère différent.

A la fin du 20° siècle, l'évolution de l'économie mondiale engendrée par l'érosion de la superpuissance soviétique et les tentatives réformatrices de Gorbatchev a accéléré l'effondrement de l'URSS. Néanmoins, le savoir-faire de Reagan comme négociateur et le renforcement de la défense qu'il a décidé, et la capacité de George H.W. Bush à gérer la fin de la Guerre froide ont joué un rôle important dans le résultat final.

Peut-on concevoir un scénario plausible dans lequel, avec d'autres présidents, les USA ne pas devenus la seule grande puissance à la fin du siècle ?

Si Franklin Roosevelt n'avait pas été élu président et si l'Allemagne avait consolidé son pouvoir, le système international des années 1940 aurait peut-être réalisé la vision orwellienne d'un monde multipolaire prédisposé aux conflits. Si Truman n'avait pas été président et si Staline avait réalisé des avancées majeures en Europe et au Moyen-Orient, l'empire soviétique aurait été plus fort et la polarisation USA-URSS se serait peut-être prolongée. Si Eisenhower ou Bush n'avait pas été président et qu'un autre dirigeant à la place de l'un ou de l'autre n'était pas parvenu à éviter la guerre, l'ascendant exercé par les USA aurait diminué (ce qui fut le cas à moment donné en raison de l'intervention américaine au Vietnam).

De toute façon, du fait de la taille de leur économie et d'une situation géographique favorable, les forces structurelles auraient sans doute débouché sur un ascendant des USA au 20° siècle. Pourtant les décisions de leurs dirigeants ont fortement influencé le moment où s'est développé cet ascendant, et sa forme. En ce sens, même si une structure en elle-même permet d'expliquer beaucoup de choses, le leadership au sein de la structure joue un rôle important. Si l'Histoire était une rivière dont la trajectoire et le flux dépendent des grandes forces structurelles que sont le climat et de la topographie, on pourrait décrire les agents humains comme des fourmis agrippées à un morceau de bois emporté par le courant, ou aux passagers d'un radeau emporté par des eaux tumultueuses qui essayent d'éviter les rochers, y réussissent parfois et d'autres fois se font renverser avec leur radeau.

Dans ces conditions, quelle est l'importance du leadership ? On ne pourra jamais apporter de réponse définitive à cette question. Les chercheurs qui ont essayé de mesurer l'impact du leadership par des expériences en laboratoire ou au sein d'entreprises sont parvenus parfois à des pourcentages de l'ordre de 10 à 15%, en fonction du contexte. Mais il s'agissait de situations très structurées dans lesquelles le changement est souvent linéaire. Dans des situations non structurées, par exemple dans l'Afrique du Sud post-apartheid, le leadership "transformationnel" de Nelson Mandela a eu un impact considérable.

La politique étrangère des USA est structurée par des institutions et une Constitution, mais des crises externes peuvent créer un contexte beaucoup plus sensible aux choix des dirigeants - pour le meilleur comme pour le pire. Si Al Gore avait été élu président en 2000, les USA auraient sans doute fait la guerre en Afghanistan, mais probablement pas en Irak. En matière de politique étrangère, les premières décisions prises canalisent les développements ultérieurs dans une direction donnée (les chercheurs en sciences sociales parlent de "path dependence"). Même si leur impact initial n'est que de 10 à 15%, ces décisions peuvent conduire à de grosses divergences au cours du temps. Ainsi que l'a formulé Robert Frost, quand deux routes divergent dans une forêt, choisir celle qui est la moins parcourue peut faire toute la différence.

Enfin, autre métaphore, un navire peut couler parce qu'il a heurté un rocher ou parce qu'une guerre a éclaté. Autrement dit les risques liés à la personnalité d'un dirigeant ne sont pas toujours symétriques ; ils sont plus lourds de conséquences lorsqu'il est à la tête d'une puissance établie que d'une puissance montante. Si Trump évite une guerre majeure et s'il n'est pas réélu, les historiens du futur pourraient considérer sa présidence comme un étrange écart dans la trajectoire des USA. Mais cela fait beaucoup de "si".

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz