Hoeveel doet Trump ertoe?

Joseph S. Nye, Jr., a former US assistant secretary of defense and chairman of the US National Intelligence Council, is University Professor at Harvard University. He is the author of Is the American Century Over?

CAMBRIDGE – De Verenigde Staten hebben nooit eerder een president als Donald Trump gehad. Met zijn narcistische persoonlijkheid en korte aandachtsspanne, en gespeend van enige ervaring in wereldaangelegenheden, neigt hij er in het buitenlands beleid eerder toe met slogans te zwaaien dan een doordachte strategie ten uitvoer te leggen. Eerdere presidenten, zoals Richard Nixon, kenden soortgelijke persoonlijke onzekerheden en sociale vooroordelen, maar Nixon had wél een strategische kijk op de buitenlandse politiek. Anderen, zoals Lyndon Johnson, waren zeer egoïstisch, maar politiek zeer vaardig in de omgang met het Congres en andere leiders.

Zullen toekomstige historici op Trumps presidentschap terugkijken als een tijdelijke aberratie, of als een belangrijk keerpunt in de rol van Amerika in de wereld? Journalisten hebben de neiging te veel nadruk te leggen op de persoonlijkheden van leiders, omdat dit voor goede kopij zorgt. Sociale wetenschappers hebben daarentegen de neiging met breedvoerige structurele theorieën te komen over economische groei en geografische locatie, waardoor de geschiedenis onvermijdelijk lijkt.

Ik heb ooit een boek geschreven dat probeerde het belang van leiders te duiden door te kijken naar belangrijke keerpunten in de creatie – een eeuw geleden – van het “Amerikaanse tijdperk,” en te speculeren over wat er had kunnen gebeuren als de meest plausibele uitdager van de president op diens plek had gezeten. Zouden structurele krachten onder andere presidenten hebben gezorgd voor eenzelfde tijdperk van Amerikaans mondiaal leiderschap?

Aan het begin van de twintigste eeuw was Theodore Roosevelt een activistisch leider, maar hij oefende vooral invloed uit op de timing. De economische groei en de geografie waren de sterkste bepalende factoren. Woodrow Wilson brak met de buitenlands-politieke traditie van de VS door Amerikaanse strijdkrachten naar Europa te zenden; maar waar Wilson een groter verschil in maakte, was in de morele toon van het Amerikaanse exceptionalisme, door zijn rechtvaardiging van – en, in contraproductieve zin, zijn koppige vasthouden aan – een alles-of-niets-strategie ten aanzien van de Volkerenbond.

En wat Franklin Roosevelt aangaat: het is op z'n minst twijfelachtig of structurele krachten de VS onder een conservatieve isolationist de Tweede Wereldoorlog in zouden hebben gevoerd. FDR's framing van de dreiging die van Hitler uitging en zijn bereidheid om zijn voordeel te doen met een gebeurtenis als Pearl Harbor waren hier de cruciale factoren.

De structurele bipolariteit tussen de VS en de Sovjet-Unie na 1945 bepaalde het kader voor de Koude Oorlog. Maar een presidentschap van Henry Wallace (dat zich zou hebben voorgedaan als FDR hem in 1944 niet had ingewisseld voor Harry Truman als vice-president) had de stijl van het Amerikaanse antwoord kunnen veranderen. Op dezelfde manier zou een presidentschap van Robert Taft of Douglas MacArthur de betrekkelijk soepel verlopende consolidatie van het “containment”-systeem waarover Dwight Eisenhower de scepter zwaaide hebben kunnen verstoren.

Aan het eind van de eeuw veroorzaakten de structurele krachten van de mondiale economische transformatie de afbrokkeling van de Sovjet-supermacht. En de pogingen van Michail Gorbatsjov om tot hervormingen te komen versnelden de ineenstorting van de Sovjet-Unie alleen maar. Toch waren de opbouw van de defensie onder Ronald Reagan en diens onderhandelingswijsheid, naast de vaardigheden van George H.W. Bush bij het in goede banen leiden van het einde van de Koude Oorlog, van belang voor het uiteindelijke resultaat.

Is er een plausibel verhaal waarin, door een ander presidentieel leiderschap, Amerika aan het einde van de 20e eeuw geen mondiaal overwicht zou hebben bereikt?

Als FDR geen president was geweest en Duitsland zijn macht had weten te consolideren, was het internationale systeem in de jaren veertig misschien wel bij de visie van George Orwell over een conflictrijke multipolaire wereld uitgekomen. Als Truman geen president was geweest en als Stalin grote terreinwinst had weten te boeken in Europa en het Midden-Oosten, was het Sovjet-imperium misschien sterker geworden en was de bipolariteit misschien langer in stand gebleven. Als Eisenhower of Bush geen president waren geweest en een andere leider minder succes had gehad met het vermijden van oorlog, zou het Amerikaanse overwicht wellicht zijn ontspoord (zoals dat tijdelijk het geval was door de Amerikaanse interventie in Vietnam).

Gezien de economische omvang en de gunstige ligging van het land zouden structurele krachten in de 20e eeuw waarschijnlijk sowieso wel voor een of andere vorm van Amerikaans overwicht hebben gezorgd. Niettemin hebben de besluiten van de leiders de timing en het soort overwicht sterk beïnvloed. In die zin is het zo dat zelfs als de structuur een hoop verklaart, leiderschap binnen die structuur tóch een verschil kan maken. Als de geschiedenis een rivier is waarvan de loop en de stroming worden gevormd door de grote structurele krachten van het klimaat en de topografie, kunnen menselijke agenten worden omschreven als mieren die zich vastklampen aan een boomstam die door de stroom wordt meegevoerd, of als rafters die rotsen proberen te ontwijken en daar zo nu en dan in slagen, maar ook wel eens kopje onder gaan.

Leiderschap doet er dus toe, maar hoeveel? Er zal nooit een definitief antwoord zijn. Wetenschappers die hebben geprobeerd de effecten van leiderschap te meten in bedrijven of bij laboratoriumexperimenten, zijn soms gekomen met getallen in de sfeer van 10% tot 15%, afhankelijk van de context. Maar dit zijn zeer gestructureerde omstandigheden waarin verandering dikwijls lineair is. In ongestructureerde omstandigheden, zoals het Zuid-Afrika van na de Apartheid, maakte het transformatieve leiderschap van Nelson Mandela een enorm verschil.

Het Amerikaans buitenlands beleid wordt gestructureerd door instellingen en een grondwet, maar externe crises kunnen een context creëren die veel gevoeliger is voor de keuzes van leiders, ten goede of ten kwade. Als Al Gore in 2000 tot president was uitgeroepen, zouden de VS waarschijnlijk ook wel oorlog zijn gaan voeren in Afghanistan, maar niet in Irak. Omdat gebeurtenissen in de buitenlandse politiek “path dependent” (afhankelijk van het gekozen pad) zijn, zoals sociale wetenschappers dat noemen, kunnen betrekkelijk kleine keuzes in een vroegtijdig stadium, zelfs als ze in de sfeer van de 10%-15% liggen, in de loop der tijd tot grote verschillen qua uitkomsten leiden. Zoals Robert Frost het ooit heeft gezegd, als twee wegen zich splitsen in een bos, kan de weg die door minder reizigers wordt gekozen al het verschil maken.

Tenslotte kunnen de risico's die het gevolg zijn van de persoonlijkheid van een leider niet symmetrisch zijn; zij maken misschien meer verschil voor een gevestigde macht dan voor een opkomende macht. Het raken van een rots of het veroorzaken van een oorlog kan het schip tot zinken brengen. Als Trump een grote oorlog weet te vermijden, en hij niet herkozen wordt, kunnen toekomstige wetenschappers zijn presidentschap zien als een merkwaardige afwijking op de grote boog van de Amerikaanse geschiedenis. Maar dat zijn wel grote “alsen.”

Vertaling: Menno Grootveld