发自迪拜——围绕着沙特阿美石油公司（Saudi Aramco，世界上最大的石油公司，沙特国有企业）的上市计划， 全球各大证券交易所和金融市场监管机构展开了激烈竞争，纷纷绞尽脑汁为该企业的海外上市提供优惠政策，而英国金融市场行为管理局（Financial Conduct Authority）似乎已经屈服于这一压力了。



就在上个月，英国金融市场行为管理局发布了一项提案，放宽那些希望获得列入伦敦证券交易所高级上市板块资格的国有发行人的上市条件，而该板块属于伦交所的“黄金标准”板块，所受监管极为严格。虽然该提案仅作为技术性文件提出，但基于某些超出阿美石油公司之外的原因，其意义极为重大。事实上这意味着监管机构如今认为国有企业应该受到特殊的监管优待。

在其咨询文件中，金融市场行为管理局指出“主权所有者往往与私营部门个人或实体在动机和性质方面有所不同”。这是一个有效的假设——但也正是国有企业不应得到监管优待的原因。

金融市场行为管理局建议如果超过一家国有企业有30％的股份由国家持有，则那些位列高级上市板块的国有企业可以免受关联交易规则的管辖。在实际应用中，这意味着上市国有企业与国家之间的交易将可以不经过小股东的批准。因此上市的国有企业可以继续履行与核心业务无关的社会责任而股东无法干预。

而围绕该提案的辩论反映了自1993年斯德哥尔摩证券交易所转为私人所有后在资本市场所引发的更宏观的斗争。自那以后发达国家的证券交易所越来越多地成为逐利的公用事业单位，而不是像航空公司或体育队伍作为民族自豪感的来源。

随着这种转变，证券交易所被剥夺了一些权力以防止潜在的利益冲突，包括弱化监管标准以确保从上市行为中牟利的企图。这些权力被转移到了金融监管机构，它们被认为足够独立，因此可以与政治压力相隔绝。

然而金融市场行为管理局提案表明，上述假设或许不再是可靠了，至少在这个在脱欧道路上狂奔，以致于影响到伦敦金融城作为世界领先金融中心地位的英国就是如此。问题是这份提案是否表明会出现一场新的无底线监管竞争——倘若真是如此，投资者又可能会面临什么样的后果。

为了说清楚这个问题，首先要知道根据经合组织的估算，新兴市场企业占了全球募集资金的大头——在2008~11年间为63％。而其中国有企业占了新兴市场企业融资总额的23％，而全球平均水平为13％。

而各大国际证券交易所对这些可能无法在国内吸引足够外国机构投资者的大型新兴市场公司（包括国有企业）仍然感兴趣。已经有一些中东大型企业在伦敦证券交易所上市，尽管其中没有一个符合高级上市板块的要求。

此外，越来越多的中东和其他地区新兴市场经济体政府正在考虑将能源和工业国有企业私有化。例如，阿布扎比国家石油公司已经宣布计划将下属零售业务分拆上市。这也是为什么金融市场行为管理局希望引入结构性豁免规则，而不是简单地为沙特阿美石油公司开个后门。

但是国有企业也承载着特殊的治理风险，例如同时在巴西和纽约证券交易所上市的巴西石油公司就牵涉腐败行为调查。而那些与俄罗斯和中亚等国政府有关联的公司近几年从伦敦证券交易所退市的举动也反映出了类似的风险。

金融市场行为管理局的提案假设“投资者和市场有足够的能力去评估主权所有权所引发的额外风险”，但这个说法是有问题的。排名靠前的国际市场都是由机构投资者主导，其中越来越多的份额是被动的指数跟随者，而这些人往往缺乏关注治理监督的激励因素。去年，被动型基金的规模比主动型管理基金增长了4.5倍，缩小了23.9万亿美元主动管理资产与6.7万亿美元被动管理资产之间的规模差距。

被动投资者——比如先锋资产管理（Vanguard Asset Management）这类——的兴起由鼓励放宽国有企业上市标准的同一批监管机构所推动，因为后者力求确保资产管理行业的管理费用不断下降。随���被动投资操作的不断扩张，国际机构投资者长期以来监管治理的动机将日益削弱。



但主动型机构投资者也可能无法发挥管理作用。例如，世界上最大的主权财富基金挪威政府全球养老基金就曾经就Snapchat社交软件公司被列入富时指数体系（FTSE）而提出投诉，因为它追踪了该指数并被迫投资，但该公司却剥夺了基金因此获得的相应份额投票权。尽管将国有企业纳入伦敦证券交易所高级上市板块市场并不能保证将其纳入富时指数体系——后者要求非英国发行人的自由流通股占总股本的50%——但一项让步可能为另一家公司铺平道路。而事实上，如果不被纳入富时指数，那么让国有企业在伦交所高级上市板块中上市的动机又是什么呢？

无论如何，如果上市国有企业被纳入各类全球性指数，投资者将遭遇那些可以与其政府所有者进行交易而不需要咨询其他股东的企业。尽管要求拥有阿美石油公司95％的沙特阿拉伯政府与其余股东进行磋商似乎有点过分，但在伦交所高级板块上市通常得拿出25％的股权。

金融市场行为管理局对国有企业给予优惠待遇的建议显然会导致机构投资者遭遇风险。正也是那些可能会跟随指数或缺乏资源去参与那些政治势力强大的国有企业管理的发达经济体投资者所面临的问题。如果新兴市场的监管机构或交易所也免除国有企业的公司治理要求，它们的投资者也可能会遇到这种情况。

当前的资本市场政治经济学可不会给那些抵制无底线监管竞争的人好脸色看。而最终如何行动，就要看监管机构自身了。