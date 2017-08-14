سباق تنظيمي إلى القاع؟

دبي ــ وسط منافسة ضارية على الفوز بإدراج أسهم أرامكو السعودية ــ أكبر شركة نفط في العالم والمملوكة للدولة السعودية ــ يجد القائمون على تنظيم البورصات والأسواق المالية أنفسهم تحت ضغط لتقديم حوافز للشركة لإقناعها بتنفيذ إدراج مزدوج لأسهمها في الخارج. وتبدو هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في سبيلها للرضوخ لهذا الضغط.

في الشهر الماضي، طرحت هيئة الإدارة المالية مقترحا لتيسير شروط الإدراج للكيانات الاقتصادية المملوكة للدول الراغبة في التأهل لفئة الإدراج الممتاز ببورصة لندن ــ وهي فئة تمثل "معيار أو غطاء الذهب" بالبورصة وتتسم بأنها محكومة بقواعد تنظيمية صارمة. ورغم عرض المقترح على أنه أمر فني بحت، فإنه بالغ الأهمية والأثر لأسباب تتعدى أرامكو السعودية. فهو في الحقيقة يشير إلى أن المنظمين الآن باتوا يعتقدون أن المشاريع المملوكة للدول تستحق معاملة تنظيمية خاصة.

تذكر هيئة الإدارة المالية في ورقة التشاور التي قدمتها أن "الملاك السياديين يميلون إلى الاختلاف عن أفراد أو كيانات القطاع الخاص في دوافعهم وطبيعتهم". وهذه فرضية صحيحة ــ لكنها هي ذاتها بالتحديد السبب لضرورة الامتناع عن منح الشركات المملوكة للدول معاملة تنظيمية تفضيلية.

لكن مقترح هيئة الإدارة المالية من شأنه أن يعفي الشركات المملوكة للدول المقبولة بفئة الإدراج الممتاز من قواعد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إذا تجاوزت نسبة الملكية السيادية 30%. ويعني هذا عمليا أن المعاملات بين أي شركة مدرجة مملوكة للدولة والدولة لن تخضع لموافقة مساهمي الأقلية، وبالتالي قد تستمر أي شركة مملوكة للدولة في أداء التزامات اجتماعية غير متعلقة بعملها الأساسي دون قدرة مساهمي الأقلية على التدخل.

يعكس الجدل بشأن مقترح هيئة الإدارة المالية صراعا أكبر تواصلت حلقاته في أسواق المال منذ عام 1993 عندما حُولت بورصة ستوكهولم إلى شركة ذات ملكية خاصة. في أعقاب ذلك، زاد تحول البورصات في الدول المتقدمة إلى تبني منطق شركات المرافق الهادفة للربح في أداء وظيفتها، بعدما كانت مصادر للفخر الوطني كخطوط الطيران والفرق الرياضية.

ومع حدوث هذا التحول، نُزعت بعض الصلاحيات من البورصات كأجراء وقائي ضد أي تضاربات محتملة في المصالح، بما في ذلك إغراء تخفيف المعايير التنظيمية لتسهيل وضمان عمليات إدراج مربحة. وقد حُولت هذه الصلاحيات إلى الهيئات التنظيمية المالية، على افتراض أنها مستقلة بالقدر الكافي، وبالتالي في معزل عن أي ضغط سياسي.

لكن مقترح هيئة الإدارة المالية يوحي بأن هذه الفرضية ربما لم تعد مقبولة أو ذات مصداقية، لا سيما في دولة كبريطانيا وهي تندفع نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي شكل مجازفة بسمعة حي المال والأعمال في لندن (سيتي أوف لندن) كمركز ما��ي عالمي رائد. والسؤال الآن هو ما إذا كان هذا المقترح مؤشرا لسباق تنظيمي جديد نحو القاع، وما هي العواقب المحتملة التي قد يواجهها المستثمرون إذا كان الأمر كذلك فعلا.

لوضع الأمور في سياقها، تشكل شركات الأسواق الناشئة أغلبية رأس المال المجموع عالميا ــ حيث بلغت نسبتها 63% في الفترة ما بين عامي 2008 و2011، بحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتبلغ نسبة الشركات المملوكة للدول 23% من إجمالي رأسمال الأسواق الناشئة، مقارنة بمتوسط عالمي مقداره 13%.

تظل البورصات العالمية ذات أهمية للشركات الكبرى بالأسواق الناشئة، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، التي قد تكون غير قادرة على جذب عدد كاف من المستثمرين المؤسسيين الأجانب بالداخل. وهناك بالفعل عدد من الشركات الكبرى الشرق أوسطية المدرجة في بورصة لندن، لكن ليس من بينها من تستوفي متطلبات فئة الإدراج الممتاز.

فضلا عن ذلك، تفكر حكومات عدد متنام من اقتصادات الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وغيرها في خصخصة الطاقة والشركات الصناعية المملوكة للدول. فقد أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) عن خطط لإدراج وحدة بيع الوقود بالتجزئة الخاصة بها في البورصات. وهذا ما دعا هيئة الإدارة المالية للتفكير في تقديم إعفاء هيكلي بدلا من الاكتفاء بعمل استثناء لأرامكو السعودية.

بيد أن الشركات المملوكة للدول تحمل في طياتها مخاطر معينة تتعلق بالحوكمة، تتجلى أبرز أمثلتها في تحقيقات الفساد في شركة بتروبراس البرازيلية المدرجة محليا وفي بورصة نيويورك. كما يعكس انسحاب شركات حكومية روسية ووسط آسيوية من بورصة لندن في السنوات الأخيرة مخاطر مماثلة.

يفترض مقترح هيئة الإدارة المالية أن "المستثمرين والسوق قادرون بصورة كافية على تقييم المخاطر الإضافية الناشئة عن الملكية السيادية". لكن هذا أمر مشكوك فيه، إذ يهيمن على الأسواق الدولية الرائدة مستثمرون مؤسسيون، وتتبع نسبة متزايدة من هؤلاء المستثمرين مؤشرات سلبية ويفتقرون إلى الحوافز الكافية للاستثمار في الإشراف الحكومي. ففي العام الماضي وحده، نمت صناديق الاستثمار السلبي بمعدل 4.5 مرات أسرع من الصناديق المدارة بنشاط، مما أدى إلى تقليل الفجوة بين قيمة الأصول المدارة بنشاط التي تبلغ 23.9 تريليون دولار، وقيمة الأصول المدارة بسلبية المقدرة بمبلغ 6.7 تريليون دولار.

كان ظهور المستثمرين السلبيين، مثل شركة فانجارد لإدارة الأصول، سلسا يسيرا بفعِل نفس الهيئات التنظيمية التي تشجع الآن تسهيل معايير الإدراج للشركات المملوكة للدولة، في سعيها إلى ضمان انخفاض رسوم الإدارة في صناعة إدارة الأصول. ومع توقع استمرار التوسع في الاستثمار السلبي، فمن المنطقي أن يقل حافز مراقبة الحوكمة أكثر على المدى البعيد لدى المستثمرين المؤسسيين الدوليين.

لكن قد يكون المستثمرون المؤسسيون النشطون أيضا غير قادرين على أداء دور الإشراف. فعلى سبيل المثال، احتج صندوق التقاعد الحكومي النرويجي (جلوبال)، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم، على إدراج سناب شات في مؤشر فوتسي، وهو الأمر الذي يمنعه من التصويت على أسهمه، حتى لو اضطر إلى الاستثمار، نظرا لتتبع الصندوق أداء المؤشر. في المقابل، فإن إدراج الشركات المملوكة للدول في فئة الإدراج الممتاز ببورصة لندن لا يضمن إدراجها في مؤشر فوتسي ــ حيث يتطلب الأخير 50% من الأسهم الحرة المتاحة للتداول بالنسبة للكيانات غير البريطانية التي تصدر أوراقا مالية ــ وهو ما يعد مخالفة قد تمهد الطريق لأخرى. والحق أن الدافع وراء إدراج المشاريع المملوكة للدولة في فئة الإدراج الممتاز ببورصة لندن دون إدراجها في مؤشر فوتسي غير واضح.

وعلى أية حال، إذا ضمت المؤشرات العالمية الشركات المملوكة للدول، فسوف يكون المستثمرون عُرضة لشركات قادرة على عقد صفقات مع ملاكها الحكوميين دون استشارة المساهمين الآخرين. في حين قد تبدو مطالبة الحكومة السعودية، التي تملك 95% من أسهم أرامكو، بالتشاور مع بقية المساهمين أمرا مبالغا فيه وغير منطقي، لأن الانضمام لفئة الإدراج الممتازة ببورصة لندن يشترط عادة امتلاك 25% من الأسهم فقط.

إن مقترح هيئة الإدارة المالية بمنح الشركات المملوكة للدول معاملة تفضيلية يعرض المستثمرين المؤسسيين لمخاطر واضحة. وينطبق الأمر على المستثمرين في الاقتصادات المتقدمة الذين قد يتبعون مؤشرات معينة أو يفتقرون إلى الموارد اللازمة للانخراط في عملية الإشراف مع الشركات المملوكة للدول التي تتمتع بنفوذ سياسي. وقد ينطبق هذا على المستثمرين في الأسواق الناشئة، حال قيام الهيئات التنظيمية المحلية أو البورصات أيضا بإعفاء الشركات المملوكة للدول من متطلبات حوكمة الشركات.

خلاصة القول إن الاقتصاد السياسي لأسواق رأس المال اليوم لا يكافئ هؤلاء الذين يقاومون سباقا تنظيميا نحو القاع. والكرة الآن في ملعب الهيئات التنظيمية.

ترجمة: أيمن السملاوي Translated by: Ayman Al-Semellawi