Een reis door Poetin-land

WLADIWOSTOK – De Russische spoorlijn tussen het Baikalmeer en Amoer (de BAM) “kan niet bepaald een populaire toeristenattractie worden genoemd,” aldus een toeristische website over de spoorverbinding van ruim drieduizend kilometer die Oost-Siberië en het Russische Verre Oosten doorkruist. “De meeste mensen hebben er zelfs nog nooit van gehoord.”

De oudere concurrent van de BAM, de Transsiberische spoorlijn, is beslist populairder. Sinds de opening in 1916 heeft die spoorlijn aantrekkingskracht uitgeoefend op vele beroemde personen, waaronder de reisauteurs Peter Fleming, Paul Theroux en Colin Thubron. Maar het is de BAM – dit ongeliefde noordelijke traject, in de jaren dertig geïnitieerd door Stalin en voltooid onder Leonid Brezjnjev in 1984 – die een nuttiger kijkje biedt op de geestesgesteldheid in Rusland buiten het kosmopolitische Moskou en St. Petersburg. Vandaag de dag is BAM-land grotendeels Poetin-land.

Ik werd ertoe aangezet de BAM dwars door Siberië te nemen door het boek van Dervla Murphy, Through Siberia by Accident, ook al brak Murphy, een onverschrokken Ierse grootmoeder, een been toen ze uitgleed in het primitieve toilet van de wagon. Ik werd verder gemotiveerd door het feit dat mijn overgrootvader in de jaren negentig van de 19e eeuw het deel in het verre oosten van de Transsiberische spoorweg had aangelegd. Toch was ik nog nooit op het eindstation Wladiwostok geweest, waar mijn vader geboren was. Drie vrienden sloten zich bij mij aan voor een onwaarschijnlijk spoorwegavontuur van twee weken door Siberië.

De BAM is – net als het Moederland-beeld in Wolgograd, de eeuwige vlam bij de Tombe van de Onbekende Soldaat en het Overwinningspark in Moskou, en de enorme waterkrachtcentrales die langs de spoorlijn staan – een symbool van de ooit zo machtige Sovjet-Unie. Het was de laatste grote beweging van het regime in de richting van het Verre Oosten.

Zoals Brezjnjev het verwoordde, was de BAM “het bouwproject van de eeuw,” dat zich een weg duwde, sneed en boorde door duizenden kilometers rivieren, bossen en kliffen, doorgaans bedekt met een laag permafrost. Vandaag de dag beklijft de spoorlijn in de mythologie van de Sovjet-Unie vooral als een monument van samenwerking.

Tynda is een typisch BAM-stadje. Tegenover het station staat een beeld van een heroïsche jonge vrouw, omgeven door machines; in het park ligt een oude motor; en daarachter strekken zich talloze rijen karakterloze flats uit tot in de verte. Op een vergeten affiche op een groot bord staat: “Leuk meisje, vriendelijk, zonder slechte gewoonten, verkoopt cement.”

Het BAM-museum in Severobaikalsk is gevuld met mannequins en foto's van BAM-werkers, hun medailles en de machines die ze gebruikten, inclusief de enorme metalen samovars waarin ze hun thee maakten. De trots van deze gemeente is Fjodor Fjodorovitsj, de onbekende held wiens taak het was ongelukken te voorkomen door met een hamer op de rails en wagonkoppelingen te tikken om gebreken op te sporen.

Volgens Tatjana Nicolajevna Vetrova, de curator van het museum, was de BAM een symbool van eenheid. De stations langs de route – waaronder een paar opvallende – werden gebouwd in de architectonische stijl van de landen van de Sovjet-Unie, die hadden samengewerkt bij dit machtige project.

Ik vroeg Tatjana of het museum een brochure voor toeristen had. “Er bestaan veel wetenschappelijke verhandelingen over dit onderwerp,” antwoordde ze. Ik bleef aandringen, en vroeg opnieuw om een kleine gids voor toeristen, maar zij bleef volharden en zeggen dat er te veel feiten waren om in een kort bestek te kunnen behandelen.

Tenslotte verkocht Tatjana me het verhaal van de BAM, geschreven op rijm, voor 350 roebel (6 dollar). Volgens dit verhaal was de spoorlijn “de roll-call van onze jeugd.” De BAMovstsy (zoals de spoorwegbouwers worden genoemd) verdienden niet veel geld, en verwachtten dat ook niet. In plaats daarvan – bij wijze van overduidelijke kritiek op het kapitalisme – werkten ze voor hun land, en voor elkaar. “Hoe je vrienden maakt zoals wij dat toen deden, dat is wat we onze kinderen nu leren.”

De toon is overwegend verheerlijkend: destijds kwamen kameraden bijeen om een nieuwe wereld te bouwen. In de woorden van Tatjana: de BAM was “een monument van liefde en heroïsche opoffering, gebouwd door toegewijde werkers, terwille van hun kinderen en kleinkinderen.” Net als bij de Grote Patriottische Oorlog van 1941-1945 vervagen de gruwelen, maar gaat de vlam nooit uit.

Toch hebben zich meer dan genoeg gruwelen voorgedaan. Tatjana hield staande dat de bouw van de BAM in 1974 was begonnen, de politiek correcte datum, waarna louter nog gebruik werd gemaakt van “schone arbeid.” Maar het eerste stuk van de spoorlijn – geïnitieerd door Stalin, om te voorzien in een route naar het oosten die verder weg lag van de Chinese grens – werd gebouwd met behulp van dwangarbeid, waarbij Russische gevangenen en Duitse en Japanse krijgsgevangenen waren betrokken, samengebracht in zogenoemde BAMlags, inmiddels spooksteden.

Zelfs waar gebruik werd gemaakt van vrijwilligers, waren zij echter beslist niet zo enthousiast als de officiële verslagen beweren. Bij ontstentenis van adequate huisvesting en elektriciteit verlengden weinigen hun aanstelling en deserteerden velen voordat ze hun termijn erop hadden zitten.

Niettemin toonde de BAM-bouw in het Brezjnjev-tijdperk aan wat een stervend Sovjet-rijk nog steeds vermocht te verwezenlijken. De aanleg van de spoorlijn is een sterretje bij de gebruikelijke inschatting hoe aftands de Sovjet-Unie op het einde van haar bestaan werkelijk was.

De waarheid is dat Siberisch Rusland – waar nog steeds zo'n 20 tot 30 miljoen Russen leven – aanzienlijk meer heeft geprofiteerd van het Sovjet-systeem dan de Europese bevolkingscentra. Het hart van Rusland, zo werd ons vaak voorgehouden door degenen die we op onze BAM-reis ontmoetten, is landelijk, niet stedelijk. De Sovjet-staat continueerde het tsaristische beleid om Russen er met subsidies toe over te halen naar het oosten te verhuizen. Pas nu keren ze terug naar Europa, om deels te worden vervangen door een instroom van Chinezen en Oezbeken.

Onze reis met de BAM herinnerde ons op indringende wijze aan de vroegere voorspoed van de regio. Een voorbeeld dat in mijn geheugen is blijven hangen is een verlaten kolkhoz (collectieve boerderij) aan de kust van het Baikalmeer, die ooit had gebloeid dankzij de visserij en de bonthandel. Het dorp, nog steeds bewoond en goed onderhouden, bestaat uit een paar mensen die groenten verbouwen, kippen houden en zo nu en dan een koe hebben, en prullaria verkopen aan bezoekers zoals ik. Tegelijkertijd liggen er roestende vissersboten langs de kustlijn, als gestrande walvissen.

In het dorp, waar we een lunch van soep en pannenkoeken genoten, prees onze gastvrouw Poetin, die ze lof toezwaaide omdat hij Rusland na de desintegratie van de Sovjet-Unie weer gezond had gemaakt. “Waarom pakt het Westen Rusland zo hard aan?” vroeg een van onze mede-reizigers. “Begrijpen ze dan niet dat een chaotisch Rusland een veel groter gevaar voor de wereld is dan een verenigd Rusland?” Het is lastig om mensen iets duidelijk te maken over het internationaal recht in BAM-land.

Vertaling: Menno Grootveld