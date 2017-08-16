一场穿越普京俄国的旅行

发自符拉迪沃斯托克——在某个旅游网站的评论中，横穿东西伯利亚和俄罗斯远东之间长达2000英里的俄罗斯贝加尔-阿穆尔干线铁路“算不上是个热门的旅游景点……大多数人甚至连听都没听说过它。”



而比贝阿铁路古老一些的竞争对手跨西伯利亚铁路则显然更受欢迎。自1916年通车以来，这条路线吸引了很多大牌人物前往乘坐，包括旅行作家彼得·弗莱明（Peter Fleming），保罗·西洛斯（Paul Theroux）和科林·图布伦（Colin Thubron）。但正是贝阿铁路——这条由斯大林在1930年代发起，并于1984年在列昂尼德·勃列日涅夫（Leonid Brezhnev）手下完工的不受待见的北方支线——为我们了解莫斯科和圣彼得堡等大城市之外的俄罗斯社会情绪提供了更有利的窗口。而今，贝阿铁路沿线的土地是实实在在的普京领地。

我是在读了德芙拉·墨菲（Dervla Murphy）的《意外穿越西伯利亚》（Through Siberia by Accident）一书后动了乘坐贝阿铁路的念头，尽管这位勇敢无畏的爱尔兰大妈曾经在该列火车上简陋的卫生间里滑了一跤，摔断了一条腿。进一步驱动我做这件事的原因是我的曾祖父曾在1890年代参与建设了跨西伯利亚铁路的东北部分，但我从未到过这条铁路的终点站符拉迪沃斯托克（也是我爸出生的地方）。于是我拉了三个朋友，一起踏上了为期两周的横跨西伯利亚铁路奇幻冒险旅程。

贝阿铁路——就像伏尔加格勒的祖国母亲在召唤（Motherland Calls）纪念碑，莫斯科的无名战士墓和胜利公园的长明之火，以及列阵于铁路沿线的巨型水力发电站——是曾经强大的苏联的象征。它也算是这个政权对远东地区的最后一次大推进。

正如勃列日涅夫所说，贝阿铁路是“世纪建设项目”，推进，切割和贯穿了数千英里的河流，森林和通常在永冻土之覆盖下的悬崖峭壁。今天，它主要作为一个集体努力的纪念碑，承载着苏维埃的神话。

滕达（Tynda/Ты́нда）是一个典型的贝阿铁路城镇。在车站对面树立着一个英雄年轻女子雕像，身边围绕着一圈机器。在公园里安放着一个古老的引擎；放眼望去，一排毫无特征的公寓楼延伸到远处。在一个大布告板上孤零零地贴着一张求职意向书，上面写着“年轻女性，性格温和无不良嗜好，愿意承担水泥销售工作”。

而位于北贝加尔斯克（Severobaikalsk）的贝阿铁路博物馆则满是贝阿铁路工作者的塑像和照片，他们获得的奖章以及所使用的机器，包括他们用来泡茶的巨型茶水壶。最显眼的地方留给了费多·费多罗维奇（Fedor Fedorovich），这位朴实的无名英雄的工作是通过用锤子敲击轨道和货车联轴器来排查故障防止事故。

对于博物馆策展人塔蒂亚娜·尼古拉夫娜·维特洛娃（Tatiana Nicolaevna Vetrova）来说，贝阿铁路是团结的象征。沿线各车站——有些令人惊叹不已——都是按照苏联各加盟共和国的建筑风格来营建，也正是由它们携手共同完成了这个巨大的工程。



我问塔蒂亚娜博物馆是否有游客手册，她回答说：“有很多关于这项工程的学术论文。”我坚持要求她们出一张简短的游客指南，但她依旧不为所动，表示说涉及的内容太多，小小几张纸片可装不下。

最后，塔蒂亚娜卖了一本以诗歌形式写成的贝阿铁路故事给我，作价350卢布（合6美元）。这个故事说，这条铁路“是对我们年轻一代的集结号”。贝阿铁路人（建设者给自己的称谓）没有多少报酬，也不期望有多少报酬。相反——很显然带着对资本主义的批判——他们为自己的祖国和彼此而工作。“我们当年是如何交朋友的，这些也会教给我们的孩子。”



诗歌的语气非常伤感：当年同志们聚集在一起去建���一个新的世界。以塔蒂亚娜的话来说，贝阿铁路是“勇于奉献的工人们为了子孙孙而付出的充满爱与英雄般牺牲的心血”。像1941~45年的伟大卫国战争一样，恐怖会黯淡，但火焰永存。



然而恐怖的内容可不止于此。塔蒂亚娜坚持认为贝阿铁路的建设始于1974年，这个日期相当政治正确，因为自那以后都使用的都是“清白劳工”。但是铁路的第一部分——由斯大林立项建设一条远离中国边界的东部路线——是由强制劳动建造的，包括俄罗斯囚犯，德国和日本战俘，这些人当年都被圈禁在所谓的贝阿铁路屯（BAMlags）里，如今这些地方都成了鬼城。



即使在志愿者到来之时，他们也不像官方的说法中那么热心。由于缺乏足够的住房和电力，几乎没什么人愿意再次接受征召，许多人在任期结束之前就跑掉了。



尽管如此，勃列日涅夫时代的贝阿铁路建设表明垂死的苏维埃体系仍然拥有一定能力。事实上，这项工程的完工是对末期苏联究竟破败到何种程度的常规评估的良好注解。

事实是，俄罗斯的西伯利亚地区——仍然拥有二千至三千万俄罗斯人——要比那些靠近欧洲的俄罗斯大城市更受益于苏维埃体制。我们经常在贝阿铁路旅程中被告知，俄罗斯的心脏是在农村而非城市。事实上，苏联时期一直维持着补贴俄罗斯人向东部进发的旧沙皇政策。现在这些俄罗斯人才开始回流向欧洲方向，而空出的地方则在某种程度上被涌入的中国和乌兹别克斯坦人所占据。



我们的贝阿铁路之旅充满了对该地区往日繁荣的惊叹。其中一个令我念念不忘的地方是贝加尔湖边一个荒废的集体农场，当年这里曾因捕鱼和毛皮而繁荣一时。这个村镇目前依然有人居住且市容整洁，有一些人在种菜，喂养鸡和奇怪的牛，还向我这样的游客兜售小饰品。与此同时，生锈的渔船就像搁浅的鲸鱼一样陈列在岸边。

在村里，在我们享用了家常自制的汤和煎饼午餐时，女主人赞扬了普京，确信他能在苏联解体后令俄罗斯恢复健康。 “那为何西方会对俄罗斯那么失望呢？”与我同行的一个朋友问道。 “他们难道不明白一个混乱的俄罗斯对世界的威胁比要比一个团结的更大吗？”在贝阿铁路沿线听到国际法辩论真是一件少有的事情啊。