Путешествие по стране Путина

ВЛАДИВОСТОК – Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) в России «едва ли можно назвать привлекательным туристским объектом». Так говорится на одном из туристических сайтов о 2000-мильной железной дороге, которая пересекает Восточную Сибирь и российский Дальний Восток: «Большинство людей о ней даже никогда не слышали».
Более старый соперник БАМа, Транссибирская магистраль, несомненно, более популярен. С момента своего открытия в 1916 году она привлекла множество знаменитостей, в том числе писателей-путешественников Питера Флеминга, Пола Теру и Колина Таброна. Но БАМ, не пользующаяся любовью северная ветка, начатая Сталиным в 1930-х и завершённая при Леониде Брежневе в 1984 году, даёт возможность взглянуть из более подходящего окна на российские настроения за пределами космополитичных Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня регион БАМа – это преимущественно земля Путина, «Путинленд».
Я вдохновился выбрать БАМ для поездки по Сибири, благодаря книге Дервлы Мёрфи «Случайная поездка через Сибирь», даже несмотря на то, что Мёрфи, отважная ирландская бабушка, сломала ногу, поскользнувшись в примитивном туалете поезда. Дополнительной мотивацией стал тот факт, что мой прадедушка строил дальневосточный участок Транссибирской магистрали в 1890-х годах, однако я никогда не бывал в её конечной точке – Владивостоке, где родился мой отец. Итак, вместе с тремя друзьями мы отправились в невероятное двухнедельное железнодорожное приключение по Сибири.
БАМ, как статуя «Родина-мать зовёт» в Волгограде, как Вечный огонь на Могиле неизвестного солдата и Парк Победы в Москве, как гигантские гидроэлектростанции, стоящие по пути следования поезда, – всё это символы могучего когда-то Советского Союза. Это был последний великий проект советского режима на Дальнем Востоке.
Как выразился Брежнев, БАМ был «стройкой века», которая прокладывала, прорезала железнодорожный путь и тоннели через тысячи миль рек, лесов и скал, часто покрытых вечной мерзлотой. И сегодня БАМ сохраняется в мифологии СССР, главным образом, как памятник коллективному труду.
Тында – типичный городок БАМа. Напротив станции установлен памятник героической молодой женщине, опутанной какими-то механизмами; в парке валяется старый двигатель; а вокруг тянутся куда-то вдаль ряды безликих многоэтажек. Одинокое объявление на большом столбе гласит: «Симпатичная девушка, нежная, без вредных привычек, продаст цемент».
Музей БАМа в Северобайкальске заполнен манекенами и фотографиям строителей БАМа, их медаля��и, оборудованием, которым они пользовались, в том числе огромными металлическими самоварами, в которых они готовили чай. На почётном месте Фёдор Фёдорович, собирательный образ невоспетого героя, чья задача – предотвращать аварии: он стучит молотком по рельсам и стыкам вагонов, чтобы обнаружить неполадки.
Для Татьяны Николаевны Ветровой, куратора музея, БАМ – символ единства. Станции вдоль пути, некоторые из них весьма поразительные, были построены в архитектурном стиле народов СССР, которые объединились вместе, чтобы завершить этот грандиозный проект.
Я спросил Татьяну, есть ли у музея брошюра для туристов. «Существует множество научных работ на эту тему», – ответила она. Я был настойчив и снова попросил краткий путеводитель для туристов, но она оказалась столь же неуступчива, заявив, что фактов слишком много, чтобы поместиться в небольшом издании.
В конце концов, Татьяна продала мне историю БАМа, написанную в стихах, за 350 рублей ($6). В книге говорилось, что эта железная дорога была «перекличкой нашей молодости». «Бамовцы», как называли строителей БАМа, не зарабатывали много денег, но они и не ожидали этого. Они – и это был явный упрёк капитализму – работали ради своей страны и ради друг друга: «Как находить друзей, как делали тогда мы, вот, чему мы учим наших детей».
Тональность преимущественно элегическая: и собрались тогда товарищи построить вместе новый мир. По словам Татьяны, БАМ был «трудом любви, героической жертвой, стройкой самоотверженных рабочих, работавших ради детей и внуков». Как и в случае с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, его ужасы тускнеют, а огонь никогда не гаснет.
Однако ужасов было предостаточно. Татьяна уверяла, что строительство БАМа началось в 1974 году. Это политически корректная дата, после которой начала использоваться «чистая рабочая сила». Однако первый участок железной дороги, начатый Сталиным с целью проложить путь на восток, который проходил бы подальше от китайской границы, возводился с помощью принудительного труда российских заключённых, а также немецких и японских военнопленных. Их содержали в так называемых «БАМлагах», превратившихся сейчас в города-призраки.
Но даже когда использовался труд добровольцев, они совсем не были такими энтузиастами, как утверждается в официальной истории. Без адекватного жилья и электричества лишь немногие из них оставались на стройке надолго, а многие дезертировали, не отработав положенный срок.
Несмотря на всё это, строительство БАМа в брежневскую эпоху показало, что умирающая советская система были всё ещё способна на достижения. Более того, завершение этой стройки достойно внесения поправки в общепринятые представления о том, насколько дряхлым в реальности был поздний СССР.
Истина в том, что сибирская Россия, где до сих пор живут около 20-30 миллионов русских, получала от советской системы значительно больше, чем население европейской части страны. Во время поездки по БАМу наши собеседники часто говорили, что сердце России – деревенское, а не городское. Более того, советское государство продолжало царскую политику субсидирования россиян, переезжающих на восток. Лишь сейчас они начинают возвращаться в Европу, отчасти этот отток компенсируется притоком китайцев и узбеков.
Наше путешествие по БАМу было полно печальных напоминаний о былом процветании этого региона. Среди них мне особенно запомнился опустевший «колхоз» (коллективная ферма) на озере Байкал, который когда-то процветал благодаря рыболовству и производству меха. В деревне, пока ещё обитаемой и поддерживаемой в хорошем состоянии, живёт несколько человек; они выращивают овощи, держат кур и даже корову, продают туристам вроде меня безделушки. Но в то же время на берегу ржавеют рыболовецкие суда, будто выкинутые на пляж киты.
В этой деревне, пока мы наслаждались домашним обедом с супом и блинами, наша хозяйка хвалила Путина за то, что он излечил Россию после распада СССР. «Почему Запад так враждебен к России?» – задавался вопросом один наш попутчик. – «Неужели они не понимают, что хаотичная Россия – это намного более серьёзная угроза миру, чем единая?» Трудно рассуждать о международном праве в стране БАМа.
CommentsHide Comments Read Comments (2)
Please log in or register to leave a comment.
Comment Commented Casper Pedersen
If anyone have a week without much to do; read this: http://advrider.com/index.php?threads/the-bam-road-ultimate-test-of-man-and-machine.533442/
The BAM does have it's fans in the west. Read more
Comment Commented Steve Hurst
Interesting Robert so thank you.
Are you planning a railway series like M Portillo?
Railway journeys thru failed heartlands? Read more
Featured
The Lost Lesson of the Financial Crisis
Mohamed A. El-Erian argues that advanced economies still haven't done enough to fix their flawed growth models.
The Wrong Way to Prevent Nuclear War
Carl Bildt explains why a proposed treaty to ban nuclear weapons would be ineffective, or even dangerous.
The End of Asia’s Strategic Miracle?
Richard N. Haass worries that the longstanding foundation of peace and order in the region is starting to crumble.
PS authors in concise videos
Trump’s Yes to NATO
Jacek Rostowski discusses whether Donald Trump’s commitment in Warsaw to Article 5 of the NATO Treaty was the result of a carefully laid plot.