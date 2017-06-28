الأقلية الحاكمة الشابة في روسيا

ستوكهولم - في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، حلت المحسوبية محل الرأسمالية الروسية الصاعدة. إذا كان بوتين يؤمن بأي شعار، فهذا هو: "لأصدقائي، أي شيء؛ لكن لأعدائي، القانون".

في سيرته الذاتية عام 2000، كشف بوتين في كتاب 'الشخص الأول' عن ما "يهمه أكثر". وقال لصحفي: "لدي الكثير من الأصدقاء"، لكن قلة من الناس قريبون جدا مني. لم يتخلوا عني. لم يخونوني أبدا، ولم أخونهم".

والواقع أن بوتين ساعد أصدقاءه كثيرا. وفقا لفوربس، كثير منهم أغنياء، حتى من دون حساب ما دون احتساب ما هربوه من أموال خارج البلاد. على سبيل المثال، كشفت "أوراق بنما" في العام الماضي أن صديق طفولة بوتين سيرغي رولدوجين - وهو عازف كمان الذي لا يدعي أنه رجل أعمال - تلقى حوالي ملياري دولار من أموال الدولة.

لقد قام بوتين بتأميم النخب الروسية بشكل أساسي. وقد قام أصدقاؤه المقربون من سانت بيترسبورغ و لجنة أمن الدولة من عهد السوفيات بتعليم أبنائهم في روسيا، بدلا من إرسالهم إلى الخارج. وبما أن ذرية الجيل السابق من القبارصة في روسيا قد غادرت البلاد بشكل مطرد، أخذ أبناء أصدقاء بوتين المقربين مكانهم. وكما قال المراقب الروسي بريان ويتمور في عام 2015، إن " أبناء أصدقاء فلادمير بوتين المقربين" هم أغنياء بالفعل، "ومعظمهم دون سن الأربعين".

وخلافا لآبائهم، فإن معظم هؤلاء القلة لم يحصلوا على شواهد في الدراسات العليا. بعد الدراسة، يميلون إلى الذهاب مباشرة إلى وظائف مهنية في البنوك المملوكة للدولة أو شركات مثل غازبروم، حيث، بعد ترقية سريعة ، عادة ما ينالون منصب نائب الرئيس. وفي الوقت نفسه، يفترض أن ترتبط أخواتهم بشباب مناسبين.

من بين الشباب الذي يدور في حلقة بوتين الذهبية، قام أبناء أصدقائه سانت بطرسبرغ بعمل جيد، وذلك من خلال العمل في الشركات الخاصة. يمكننا النظر في حالة صديق بوتين المقرب الأقل شهرة نيكولاي شمالوف وابنيه. كانت شركة شمالوف تدير مبيعات المعدات الطبية في روسيا لشركة سيمنس حتى عام 2008، عندما قامت وزارة العدل الأمريكية ولجنة الضمانات والبورصات الأمريكية بتغريم سيمنس مبلغ 1.34 مليار دولار لانتهاكها قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. وذكرت اللجنة أن شركة سيمنز قامت "بممارسة منتظمة لدفع رشاوى لمسئوولى الحكومة الأجنبية للحصول على أعمال" فى ست دول بما فيها روسيا.

تمت إقالة شمالوف من شركة سيمنز بعد 16 عاما من الخدمة الموالية. لكن دون خسائر تذكر، وكان لدى ابنيه وظائف رائعة بالفعل. في عام 2005، أصبح ابنه الأكبر، يوري، الرئيس التنفيذي لشركة غازفوند، صندوق التقاعد الكبير في غازبروم. وأصبح ابنه الأصغر، كيريل، في سن 25 عاما - نائب الرئيس في شركة سيبور، وهي شركة كبيرة للبتروكيماويات كانت قد انفصلت عن غازبروم.

من 2011 إلى 2013�� استحوذ كيريل على 4.3٪ من شركة سيبور من خلال برنامج خيارات الأسهم التنفيذية. ثم، في عام 2013، تزعم أنه تزوج ابنة بوتين، كاترينا تيخونوفا، في مراسم سرية، والذي بعدها باع أغنى صديق لبوتين، لجينادي تيمشينكو، 17٪ من سيبور بسعر مناسب. ويمتلك زوج ابنة بوتين نحو 1.3 مليار دولار في الوقت الذي كان يبلغ فيه 34 عاما.

كما يمكننا النظر في قضية أركادي روتنبرغ، القلة التي ازدهرت على عقود الدولة لخطوط أنابيب الغاز والطرق. الابن البكر لروتنبرغ، إيغور، هو المساهم الأكبر في تنقيب غازبروم، ابنه الثاني، رومان، هو نائب الرئيس في غازبرومبانك. وبالمثل، فإن ابن يوري كوفالشوك - العنكبوت في شبكة بوتين المالية التي تدير بنك روسيا، والتي تخضع لعقوبات دولية - هو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر راو، وهي شركة الطاقة المملوكة للدولة.

وقد صعد أيضا أبناء أصدقاء بوتين من لجنة أمن الدولة بسرعة في عالم الشركات. أصبح سيرغي ايفانوف، الذي يحمل اسم رئيس الأركان السابق لبوتين، نائبا لرئيس شركة غازبرومبانك في سن الخامسة والعشرين، ثم رئيس شركة ألروسا الروسية للماس المملوكة للدولة في سن 36 عاما. وأصبح ابن نائب مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، ديمتري، الرئيس التنفيذي لروسلخوزبانك، البنك الزراعي الروسي المملوك للدولة، في سن 33. وأصبح روزنيفت الرئيس التنفيذي لشركة ايجور سيشين، ايفان، نائب مدير قسم روزنيفت في سن 25.

في هذا السياق، كان ابن رئيس مجلس الأمن الفيدرالي أليكساندر بورتنيكوف، دينيس، رجلا حكيما يبلغ من العمر 37 عاما عندما انضم إلى مجلس إدارة بنك VTB. وكان ابن رئيس الوزراء الروسي ونائب رئيس مجلس النواب الروسي ميخائيل فرادكوف، بيتر، أكثر في قالب الأجيال، كان عمره 29 عام فقط عندما أصبح نائب رئيس فانيشيكونومبانك - البنك له صلة الآن بفضائح إدارة ترامب المستمرة.

يبدو أن ولاء بوتين لأصدقائه وأسرهم بلا حدود. في نوفمبر / تشرين الثاني 2015، أدخلت حكومته ضريبة طريق جديدة تسمى "بلاتون"، وواجهت احتجاجات واسعة النطاق بين سائقي الشاحنات المستقلين الذين يعملون على مسافات طويلة، وذلك لتتمكن من خلق احتكار مطلق لشركة تشغيل يملكها إيغور روتنبرغ.

وقد دافع بوتين عن ضريبة بلاتون في مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقد في ديسمبر 2015. وعندما أثار أحد المستجوبين "روتنبرغ، الذي استقبل سائقي الشاحنات في البلاد منذ فترة طويلة"، تجاهل بوتين تساؤلاتها على أنها "ذات أهمية ثانوية". وأضاف بوتين أن الإيرادات من الضريبة "لا تذهب إلى حساب شخص ما ولكنها توجه لصندوق الطريق للاتحاد الروسي، حتى آخر ستنيم". ومن هناك، ادعى أنه "ينفق على بناء الطرق في المناطق الروسية ". لكن على الرغم من ضمانات بوتين، استمرت احتجاجات واسعة النطاق، وكذلك استمر تدفق الأموال إلى جيب إيغور روتنبرغ.

في حين أن المحسوبية متفشية في روسيا، فاٍن تعيين هذه المجموعة الصغيرة من الأفراد الأثرياء في المناصب العليا لافت للنظر. لقد جعلت محسوبية بوتين الأغنياء وأسرهم أكثر ثراء من أي وقت مضى. لكن مع تقليص فرص الشباب للوصول إلى المناصب العليا، فاٍن الاستياء بين جيل الشباب الروس، الكفء والطموح، سوف يزداد تفاقما.