الأقلية الحاكمة الشابة في روسيا

ستوكهولم - في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، حلت المحسوبية محل الرأسمالية الروسية الصاعدة. إذا كان بوتين يؤمن بأي شعار، فهذا هو: "لأصدقائي، أي شيء؛ لكن لأعدائي، القانون".
في سيرته الذاتية عام 2000، كشف بوتين في كتاب 'الشخص الأول' عن ما "يهمه أكثر". وقال لصحفي: "لدي الكثير من الأصدقاء"، لكن قلة من الناس قريبون جدا مني. لم يتخلوا عني. لم يخونوني أبدا، ولم أخونهم".
والواقع أن بوتين ساعد أصدقاءه كثيرا. وفقا لفوربس، كثير منهم أغنياء، حتى من دون حساب ما دون احتساب ما هربوه من أموال خارج البلاد. على سبيل المثال، كشفت "أوراق بنما" في العام الماضي أن صديق طفولة بوتين سيرغي رولدوجين - وهو عازف كمان الذي لا يدعي أنه رجل أعمال - تلقى حوالي ملياري دولار من أموال الدولة.
لقد قام بوتين بتأميم النخب الروسية بشكل أساسي. وقد قام أصدقاؤه المقربون من سانت بيترسبورغ و لجنة أمن الدولة من عهد السوفيات بتعليم أبنائهم في روسيا، بدلا من إرسالهم إلى الخارج. وبما أن ذرية الجيل السابق من القبارصة في روسيا قد غادرت البلاد بشكل مطرد، أخذ أبناء أصدقاء بوتين المقربين مكانهم. وكما قال المراقب الروسي بريان ويتمور في عام 2015، إن " أبناء أصدقاء فلادمير بوتين المقربين" هم أغنياء بالفعل، "ومعظمهم دون سن الأربعين".
وخلافا لآبائهم، فإن معظم هؤلاء القلة لم يحصلوا على شواهد في الدراسات العليا. بعد الدراسة، يميلون إلى الذهاب مباشرة إلى وظائف مهنية في البنوك المملوكة للدولة أو شركات مثل غازبروم، حيث، بعد ترقية سريعة ، عادة ما ينالون منصب نائب الرئيس. وفي الوقت نفسه، يفترض أن ترتبط أخواتهم بشباب مناسبين.
من بين الشباب الذي يدور في حلقة بوتين الذهبية، قام أبناء أصدقائه سانت بطرسبرغ بعمل جيد، وذلك من خلال العمل في الشركات الخاصة. يمكننا النظر في حالة صديق بوتين المقرب الأقل شهرة نيكولاي شمالوف وابنيه. كانت شركة شمالوف تدير مبيعات المعدات الطبية في روسيا لشركة سيمنس حتى عام 2008، عندما قامت وزارة العدل الأمريكية ولجنة الضمانات والبورصات الأمريكية بتغريم سيمنس مبلغ 1.34 مليار دولار لانتهاكها قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. وذكرت اللجنة أن شركة سيمنز قامت "بممارسة منتظمة لدفع رشاوى لمسئوولى الحكومة الأجنبية للحصول على أعمال" فى ست دول بما فيها روسيا.
تمت إقالة شمالوف من شركة سيمنز بعد 16 عاما من الخدمة الموالية. لكن دون خسائر تذكر، وكان لدى ابنيه وظائف رائعة بالفعل. في عام 2005، أصبح ابنه الأكبر، يوري، الرئيس التنفيذي لشركة غازفوند، صندوق التقاعد الكبير في غازبروم. وأصبح ابنه الأصغر، كيريل، في سن 25 عاما - نائب الرئيس في شركة سيبور، وهي شركة كبيرة للبتروكيماويات كانت قد انفصلت عن غازبروم.
من 2011 إلى 2013�� استحوذ كيريل على 4.3٪ من شركة سيبور من خلال برنامج خيارات الأسهم التنفيذية. ثم، في عام 2013، تزعم أنه تزوج ابنة بوتين، كاترينا تيخونوفا، في مراسم سرية، والذي بعدها باع أغنى صديق لبوتين، لجينادي تيمشينكو، 17٪ من سيبور بسعر مناسب. ويمتلك زوج ابنة بوتين نحو 1.3 مليار دولار في الوقت الذي كان يبلغ فيه 34 عاما.
كما يمكننا النظر في قضية أركادي روتنبرغ، القلة التي ازدهرت على عقود الدولة لخطوط أنابيب الغاز والطرق. الابن البكر لروتنبرغ، إيغور، هو المساهم الأكبر في تنقيب غازبروم، ابنه الثاني، رومان، هو نائب الرئيس في غازبرومبانك. وبالمثل، فإن ابن يوري كوفالشوك - العنكبوت في شبكة بوتين المالية التي تدير بنك روسيا، والتي تخضع لعقوبات دولية - هو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر راو، وهي شركة الطاقة المملوكة للدولة.
وقد صعد أيضا أبناء أصدقاء بوتين من لجنة أمن الدولة بسرعة في عالم الشركات. أصبح سيرغي ايفانوف، الذي يحمل اسم رئيس الأركان السابق لبوتين، نائبا لرئيس شركة غازبرومبانك في سن الخامسة والعشرين، ثم رئيس شركة ألروسا الروسية للماس المملوكة للدولة في سن 36 عاما. وأصبح ابن نائب مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، ديمتري، الرئيس التنفيذي لروسلخوزبانك، البنك الزراعي الروسي المملوك للدولة، في سن 33. وأصبح روزنيفت الرئيس التنفيذي لشركة ايجور سيشين، ايفان، نائب مدير قسم روزنيفت في سن 25.
في هذا السياق، كان ابن رئيس مجلس الأمن الفيدرالي أليكساندر بورتنيكوف، دينيس، رجلا حكيما يبلغ من العمر 37 عاما عندما انضم إلى مجلس إدارة بنك VTB. وكان ابن رئيس الوزراء الروسي ونائب رئيس مجلس النواب الروسي ميخائيل فرادكوف، بيتر، أكثر في قالب الأجيال، كان عمره 29 عام فقط عندما أصبح نائب رئيس فانيشيكونومبانك - البنك له صلة الآن بفضائح إدارة ترامب المستمرة.
يبدو أن ولاء بوتين لأصدقائه وأسرهم بلا حدود. في نوفمبر / تشرين الثاني 2015، أدخلت حكومته ضريبة طريق جديدة تسمى "بلاتون"، وواجهت احتجاجات واسعة النطاق بين سائقي الشاحنات المستقلين الذين يعملون على مسافات طويلة، وذلك لتتمكن من خلق احتكار مطلق لشركة تشغيل يملكها إيغور روتنبرغ.
وقد دافع بوتين عن ضريبة بلاتون في مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقد في ديسمبر 2015. وعندما أثار أحد المستجوبين "روتنبرغ، الذي استقبل سائقي الشاحنات في البلاد منذ فترة طويلة"، تجاهل بوتين تساؤلاتها على أنها "ذات أهمية ثانوية". وأضاف بوتين أن الإيرادات من الضريبة "لا تذهب إلى حساب شخص ما ولكنها توجه لصندوق الطريق للاتحاد الروسي، حتى آخر ستنيم". ومن هناك، ادعى أنه "ينفق على بناء الطرق في المناطق الروسية ". لكن على الرغم من ضمانات بوتين، استمرت احتجاجات واسعة النطاق، وكذلك استمر تدفق الأموال إلى جيب إيغور روتنبرغ.
في حين أن المحسوبية متفشية في روسيا، فاٍن تعيين هذه المجموعة الصغيرة من الأفراد الأثرياء في المناصب العليا لافت للنظر. لقد جعلت محسوبية بوتين الأغنياء وأسرهم أكثر ثراء من أي وقت مضى. لكن مع تقليص فرص الشباب للوصول إلى المناصب العليا، فاٍن الاستياء بين جيل الشباب الروس، الكفء والطموح، سوف يزداد تفاقما.
CommentsHide Comments Read Comments (3)
Please log in or register to leave a comment.
Comment Commented j. von Hettlingen
Anders Åslund gives a highly interesting insight into the culture of cronyism in Russia that comes short of a hereditary institution. Twenty-six years after the fall of the Soviet Union, Russia is seeing a new generation of financial elites - the "oligarchs-in-waiting." As sons of Putin's cronies, like Nikolai Shamalov, many of them are under 40. But they fill positions in the upper executive ranks of state-owned companies. Some, like Kirill Shamalov, Putin's son-in-law, are already billionaires. Their fathers, some of whom the first-generaton of oligarchs, benefit from being loyal to Putin, who lives by the motto: “To my friends, anything; for my enemies, the law.”
Many of Russia's richest men acquired their billions through dubious privatisations in the 1990s. A handful of them came to prominence as the Kremlin's financiers and entrepreneurs. Well connected, they were allowed to tear apart the bankrupt economy in the Soviet Union and pick remains of its enterprises. They devised a scheme through which every Russian citizen was given a bond, representing his share of the national wealth. The bonds had no value to millions of impoverished Russians. Streetwise businessmen bought them at knock-down prices and accumulated huge assets. The takeover of state companies was marred by price fixing, but the government under Boris Yeltsin saw it as a lesser evil given the burden subsidised industries posed on the state budget.
After Putin came to power in 2000, he was determined to break the hold oligarchs had on the Kremlin. Those - Mikhail Khodorkovsky, Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky and others - who fell out with him lost their fortune or influence, jailed or forced to flee Russia. Others were made to understand that they would be allowed to pursue their business interests if they kept out of politics.
Those who thrive most - Nikolai Shamalov; Boris and Arkady Rotenberg; Yuri Kovalchuk; Sergei Ivanov; Igor Sechin; Nikolay Patrushev; Aleksandr Bortnikov and the cellist, Sergey Roldugin etc. - knew Putin from his childhood or "golden youth" in St. Petersberg or his era as a KGB agent.
Many of these nouveau riche "have educated their sons in Russia, rather than sending them abroad." Their children have taken the place of the "previous generation of oligarchs /who/ have steadily left the country". In the face of the political climate at home, many opt to not return. Apart from massive capital flight, the country saw also a brain-drain.
Many billionaires - there are over 90 in Russia - have been able to keep their business empires. But their position isn’t without its perils in the era of Putin. Disloyalty to the Kremlin can have grave consequences. Dancing to its tune, they help fund projects like the 2014 Winter Olympic Games in Sochi, which cost $51 billion - the most expensive in history.
What makes this "intergenerational cronyism" so explosive is that scions of "such a tiny group of wealthy individuals" have access to top positions in state enterprises, leaving "a generation of young, able, and ambitious Russians" stranded in a labour market mired in nepotism. That their merits matter less than family connections fuel resentment. Anger and bitterness "will only continue to fester." This makes Russia's economy resemble Saudi Arabia's - a rentier state. But the new Saudi crown prince realises his country's problem and wants to diversify its economy, weaning itself off the dependence on oil revenues.
Since the fall of the Soviet Union, antipathy runs deep towards a handful of citizens who have acquired unimaginable wealth in so little time. Meanwhile, many Russians believe it pays off to be in Putin's good books: “I have a lot of friends,” he tells an interviewer, “but only a few people are really close to me. They have never gone away. They have never betrayed me, and I haven’t betrayed them either.” Read more
Comment Commented Bruno Berewono
But that is how authoritarian rulers operate. Give your cronies enough, and they'll have little to complain about. in that case, their loyalty is guaranteed. Me think, Putin has perfected this strategy very well. Read more
Comment Commented PUNDALIK Kamath
I scratch my head in disbelief wondering where such illgotten wealth through corruption go to-; property, investment, real esate.....!
I bet some of these funds end up in Trump's real estate empire, I bet !!! Read more
Featured
Should We Be Worried About Productivity Trends?
Sandile Hlatshwayo & Michael Spence argue that economists' focus on GDP and income growth misses a more fundamental question.
Does Addressing Bilateral Trade Imbalances Work?
Martin Feldstein sees mixed results in the Trump administration's focus on individual countries.
Europe’s Gradualist Fallacy
Yanis Varoufakis proposes a simulated federation as an alternative to the unrealistic federation-lite now on offer.
PS authors in concise videos
20 Years After the Hong Kong Handover
Chris Patten examines what China’s tightening grip on Hong Kong will mean for one of Asia’s freest and most successful cities.