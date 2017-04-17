الثورة الفرنسية القادمة

باريس ــ في غضون أسابيع قليلة ستنتخب فرنسا رئيسها المقبل. ونظرا للسلطات الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس الفرنسي، بما في ذلك سلطة حل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، فإن الانتخابات الرئاسية التي تُعقَد كل خمس سنوات تُعَد الأكثر أهمية في فرنسا. ولكن المخاطر أعلى من أي وقت مضى هذه المرة.
فالمرشحان الأوفر حظا هما مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة وإيمانويل ماكرون الذي شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، ولكنه يخوض الانتخابات مستقلا. وإذا انتهت الحال إلى المواجهة بين لوبان وماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات في السابع من مايو/أيار، كما هو متوقع، فسوف يكون هذا الحدث نقطة تحول بالنسبة لفرنسا: المرة الأولى منذ ستين عاما التي لا يُمَثَّل فيها الحزبان الرئيسيان من اليسار واليمين في الجولة الثانية.
لم تتحمل فرنسا مثل هذه الاضطرابات السياسية منذ عام 1958، عندما وصل الجنرال شارل ديجول إلى السلطة وبدأ في صياغة دستور الجمهورية الخامسة في خضم الحرب الجزائرية. كان ذلك التحول، مثله كمثل أي زلزال سياسي كبير، مدفوعا بمزيج من الديناميكيات الأساسية العميقة والظروف الخاصة في ذلك الوقت.
واليوم لا يختلف الأمر كثيرا. فأولا هناك الديناميكية الأساسية: تفاقم حالة انعدام الثقة الشعبية في النُخَب، كما هي الحال اليوم في أغلب الدول المتقدمة، ومشاعر الحرمان من السلطة، والخوف من العولمة الاقتصادية والهجرة، والقلق إزاء الحراك الاجتماعي الهابط واتساع فجوة التفاوت بين الناس.
وقد ساهمت هذه المشاعر ــ جنبا إلى جنب مع الدور التاريخي الذي تلعبه الدولة الفرنسية في تعزيز الهوية الوطنية والنمو الاقتصادي ــ في ارتفاع دعم الجبهة الوطنية. وتشبه رسالة لوبان القومية الكارهة للأجانب وسياساتها الاقتصادية الشعبوية سياسات مرشح اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون.
على الرغم من الدعم المتنامي الذي حظي به حزب الجبهة الوطنية لأكثر من عشر سنوات، ظل الحزب بعيدا عن السلطة بفضل النظام الانتخابي الفرنسي الذي يتألف من جولتين والذي مكن الناخبين من التوحد ضده في الجولة الثانية. ونظرا لعجز الجبهة الوطنية عن إقامة تحالفات، فقد ظلت السلطة في أيدي الأحزاب الرئيسية من اليسار واليمين، حتى مع تحرك فرنسا نحو نظام سياسي ثلاثي.
والآن، يغتنم ماكرون فرصة الظروف الحالية لنسف النظام الثلاثي. وكانت رؤية ماكرون الكبرى، التي لم يدركها إلا قِلة في البداية، تتلخص في أن الانقسام بين اليمين واليسار يعمل على عرقلة التقدم، وأن الانتخابات الرئاسية تُعَد فرصة ذهبية لتجاوز هذا الانقسام، من دون مساعدة من حركة سياسية منظمة. وفي وقت حيث يرفض الشعب الفرنسي على نحو متزايد نظام الحزب التقليدي، سرعان ما تحول ضعف ماكرون في مستهل الأمر إلى قوة.
وقد ساعد تفتت اليمين واليسار في السنوات الأخيرة في الوصول إلى هذه النتيجة، كما اعترف ماكرون. ويصدق هذا بشكل خاص على اليسار، حيث نشأ انقسام واضح بين التيار الإصلاحي بقيادة رئيس الوزراء السابق مانويل فالس والتقليديين الذين مثلهم مرشح الحزب الاشتراكي بينوا هامون. وتزداد مشكلة الاشتراكيين تعقيدا بفِعل وجود اليسار المتطرف الذي يسعى جاهدا إلى القضاء عليهم، تماما كما سعى حزب بوديموس اليساري في أسبانيا إلى التخلص من حزب العمال الاشتراكي هناك.
بيد أن مصدر عناء التيار اليميني السائد كان أقل وضوحا. فلا تزال قواه موحدة عموما بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية. والواقع أن مرشحه الرئيسي لمنصب الرئاسة، الجمهوري فرانسوا فيون، كان من المتوقع قبل بضعة أشهر أن يقود المجموعة في الجولة الأولى بفارق كبير. ولكن الفضيحة التي أحاطت بسلوكه الشخصي (المزاعم بشأن حصول زوجته وأبنائه على أجر عن وظائف لا وجود لها عندما كان عضوا في البرلمان) أضرت بترشحه ــ وربما أصابته في مقتل.
أيا كان سبب تراجع اليمين، فقد استفاد منه ماكرون بشكل كبير، كما استفاد من الانقسامات التي ابتلي بها اليسار. والآن هناك فرصة حقيقية لانتخاب المرشح المستقل الشاب رئيسا في السابع من مايو/أيار، وهو ما من شأنه أن يقلب النظام السياسي للجمهورية الخامسة رأسا على عقب.
لكن الفوز الانتخابي ليس سوى خطوة أولى. فحتى يتسنى له أن يحكم في ظل النظام الرئاسي البرلماني الهجين في فرنسا، يحتاج ماكرون إلى الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية. ويجعلنا هذا أمام سيناريوهين محتملين.
في السيناريو الأول يحصل ماكرون سريعا على أغلبية برلمانية، مع سعي الناخبين الفرنسيين إلى تعزيز تفويضه في انتخابات الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران. وهو أمر يمكن تصوره، ولكنه ليس مؤكدا: فهنا يظل الافتقار إلى التحرك السياسي المنظم على الأرض نقطة الضعف التي تعيب ماكرون.
ولهذا السبب ربما تقودنا انتخابات يونيو/حزيران إلى السيناريو الثاني: التعايش مع ائتلاف برلماني يضم فصيلا يمينيا صغيرا، وفصيلا وسطيا كبيرا، وفصيلا يساريا منقسما إلى حد باعث على اليأس. وقد يكون مثل هذا التطور مألوفا في العديد من الدول الأوروبية. أما في فرنسا، حيث سمحت النزعة الجمهورية بصعود الطيف الإيديولوجي اليساري اليميني الذي يشكل السياسة في مختلف أنحاء الغرب اليوم، فقد يُعَد هذا ثورة حقيقية ــ ثورة قد تعني نهاية الحزب الاشتراكي.
ونظرا للقوة الرمزية التي يتسم بها الانقسام اليساري اليميني، يميل الناخبون والقادة السياسيون على حد سواء منذ فترة طويلة في فرنسا إلى تأطير كل المشاكل التي تواجه البلاد تقريبا ضمن منظور إيديولوجي. والواقع أن عامة الناس وساستهم ليس لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع حكومة تقوم على اتفاقات ائتلافية عريضة. ويفسر هذا جزئيا لماذا يتمكن الجمود من النظام السياسي على النحو الذي يجعل من الصعب أحيانا تنفيذ الإصلاحات، ولماذا تُعَد رسالة ماكرون، التي تتضمن خططا إصلاحية واضحة، غير معتادة في فرنسا.
إذا تمكنت لوبان من الفوز على نحو أو آخر، فسوف تنقلب السياسة الفرنسية ــ ناهيك عن الاتحاد الأوروبي ــ رأسا على عقب. ولكن حتى ماكرون المعتدل ظاهريا يمثل، على طريقته الخاصة، موقفا راديكاليا حقا. وفي ظل احتمال وصول المرشحين إلى الجولة الثانية، فربما يكون بوسعنا أن نقول إن فرنسا أصبحت على مشارف ثورة سياسية، بصرف النظر عن هوية الفائز.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (6)
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Comment Commented Petey Bee
From a distance, Macron's candidacy seems like just a rebranding of the Socialist Party, which due to its rightward shift lost the support of its own base.
With France's 2-round presidential election system, the real competition is to see who will get second place in the first round, since this person will go on to beat Le Pen. Somehow, the primary elections of all the major parties produced unexpected results at the same time, so Macron is the only palatable alternative. Good luck for him, and good luck to him as well -- as a rather ordinary centrist economic-liberal, he will need it. The quirky leftist candidate Melenchon appears to be an interesting challenge, and may be the one who is really feared in the first round. Read more
Comment Commented Marendo Müller
Shouldn't the title be "the coming french involution"? Read more
Comment Commented Matthew McCarthy
A heroic effort, and almost believable - to paint Macron as something new when he basically embodies the current establishment. His policy on the EU - maintain the status quo. His policy on domestic issues - maintain the Holland intention of limiting the slide rightward while he knows there is a bit too much left legacy to survive without a rightward shift. While I believe he is the likley winner, it is not because he represents any real change. Read more
Comment Commented Peter Schaeffer
Macron may be (technically) a political outsider. However, he is a neoliberal to the core. Neoliberalism has failed in France (and most everywhere else as well). Macron may well be the last neoliberal holding action before Le Pen/Jean-Luc Mélenchon take over France. To state this directly, the "center" can not hold because the "center" can not deal with France's problems. Hollande ended up with a 4% popularity rating. Macron may well do worse. Read more
Comment Commented Christine Constable
If the political left wins France's economy will crumble and if the Political Right wins the EU is finished. France is truly at a crossroads. If it fails to accept massive economic structural change is required and tries to deny the inevitable then France runs the risk of becoming a major European power which becomes technically bankrupt (if it isn't already) without the UK's contributions and subsidy lifeline for French agriculture the EU teeters on the cliff of destruction. The French have to make the hard decisions Britain made some years ago and get back to a sustainable model - becoming a vassal state of Germany will probably be the only way out for them......... Read more
Comment Commented M M
A good analysis by the author, the centre right and centre left brought this humiliation upon themselves. Macron has very little if no political base and very little political experience, Le Pen ..humm where to start. The French voters are more than likely to cast a protest vote whether extreme left or extreme right, and the author is correct whichever direction the French elections go, these elections can only bring more instability and uncertainties and a further deterioration of France's standing on the world stage. There can be no doubt, the French traditional political establishment shall be shaken from its core and is more than likely to disappear with time, a fate that they brought upon themselves. The EU and others shall not be immune from any after shocks.... The German establishment must embrace itself for a very bumpy ride, their current manoeuvres might not work, the clock is still ticking... Read more
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