Отступление юаня

НЬЮ-ЙОРК – «Процесс глобализация юаня выглядит неумолимым и безудержным», – сообщил журнал The Economist в апреле 2014 года. И действительно, за год с небольшим, к августу 2015-го, доля юаня в общих объёмах международных платежей удвоилась до 2,8%, благодаря чему китайская валюта вышла на четвёртое место в списке наиболее используемых валют мира.
Но после этого процесс развернулся в обратную сторону. Сегодня доля юаня в международных платежах упала до 1,6%, и он скатился на седьмое место. На глобальном рынке облигаций использование юаня снизилось на 45% по сравнению с пиковым значением, достигнутым в 2015 году. В банках Гонконга объёмы депозитов, номинированных в юанях, сократились вдвое. Наконец, если в 2015 году 35% внешнеторговых расчётов Китая осуществлялось в юанях (почти всё остальное – в долларах), то сегодня эта доля упала примерно до 12%.
Поворот в судьбе юаня объясняется четырьмя основными факторами.
Во-первых, с 2005 по 2013 годы стоимость юаня в долларах росла почти ежегодно (всего он укрепился на 36,7%), но с тех пор курс постепенно падает, отталкивая спекулянтов. Начиная с 2014-го, курс юаня с каждым годом слабеет всё больше и больше. С момента начала процесса падения, курс юаня снизился уже на 11%, несмотря на интервенции Народного банка Китая (НБК) с целью укрепить валюту (а не ослабить её, как утверждает президент США Дональд Трамп). В результате, инвесторы отказались от идеи, будто укрепление юаня – это единственный вариант развития событий. Приток капитала, вызванный этой идеей, прекратился.
Падение юаня относительно доллара стало следствием замедления экономического роста в Китае, осуществлявшегося за счёт кредитов, а также следствием наращивания рисков дефолта. Неудивительно, что жители и компании Китая ищут новые способы (легальные и не только) вывести деньги из страны.
В апреле на презентации в Нью-Йорке заместитель председателя Народного банка Китая И Ган пытался вернуть уверенность нервничающим инвесторам, заявив, что уровень просроченной задолженности в китайском банковском секторе «в основном стабилизировался после длительного периода роста». Это, по ег�� словам, стало «позитивным событием для финансового рынка».
Но И Ган хитрил. Стабилизировалась доля просроченной задолженности в общем объёме банковского кредитования, но это произошло лишь потому, что продолжился рост количества кредитов. Многие из новых кредитов были выданы неплатежеспособным клиентам, и можно ожидать, что со временем с ними возникнут проблемы. Более того, в абсолютных цифрах объём просроченной задолженности вырос на $35 млрд за 2016 год, достигнув $220 млрд. При этом китайские банки используют различные бухгалтерские трюки, чтобы спрятать от регулятора кредиты на триллионы долларов.
Пытаясь остановить падение валютного курса, власти затруднили конвертацию юаней в доллары. И если раньше они поддерживали китайские инвестиции за рубеж, то теперь начали блокировать международные сделки слияния и поглощения с целью не позволить национальным компаниям экспортировать капитал. Одновременно они осложнили процедуру возврата капиталов иностранными инвесторами. Данная мера помогает удержать в стране тот капитал, который туда уже пришёл, но одновременно она лишает иностранцев стимулов к выделению новых ресурсов.
А это уже второй фактор, который отбивает охоту накапливать китайскую валюту. Встав перед выбором между краткосрочной экономической стабильностью и валютной гибкостью, китайские власти выбрали стабильность. В связи с этим под вопросом оказалась серьёзность их долгосрочных намерений перейти к полной конвертируемости юаня, а это очень важный шаг на пути к достижению юанем статуса настоящей резервной валюты.
Третий фактор, ослабляющий юань: страна исчерпала свой экспортный потенциал. Китай со своей валютой выдвинулся вперёд, благодаря невероятно успешной интеграции страны в глобальную экономику после вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Доля Китая в мировом экспорте выросла с 1% в 1980 году до 14% в 2015 году; он стал крупнейшим экспортёром в мире. Однако с тех пор доля страны в глобальном экспорте упала до 13,3%. Тех, кто видел в Китае некий государственный аналог компании Amazon.com, которая каждый год продаёт товары всё большему и большему количеству людей, постигло разочарование.
Четвёртый фактор – разворот вспять самой глобализации. В период с 2007 по 2015 годы объём международных потоков капитала (в форме покупки акций и облигаций, прямых иностранных инвестиций и кредитов) сократился более чем на две три – с $11,9 трлн до $3,3 трлн. Стали возникать торговые барьеры. Дискриминационная политика встречается теперь чаще, чем меры либерализации. Объёмы товарной торговли тоже падают, сократившись на 10% с 2010 по 2015 годы; это самый крупный спад за любой четырёхлетний период со времён Второй мировой войны. В результате, Китай не просто теряет долю на рынке экспорта, он теряет долю на сжимающемся глобальном рынке. Как следствие, долларовая стоимость китайского экспорта упала на 9,1% с момента пика в начале 2015 года.
Подведём баланс. По сравнению с ситуацией, наблюдавшейся всего лишь несколько лет назад, сейчас у мира очень мало, а может быть и вообще нет, причин накапливать юани. Глобализация юаня больше не является «неумолимой и безудержной». Напротив, в обозримом будущем она выглядит полностью прекратившейся.
CommentsHide Comments Read Comments (4)
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Comment Commented Paul Daley
Good article. Sjowing globalization may have wrong-foored China, leaving its growth dependent on a domestic credit expansion that it's not really prepared to manage. Read more
Comment Commented Godfree Roberts
"The RMB’s fall against the dollar reflects the slowing of China’s debt-fueled economic growth and the accumulation of default risks. "
Twaddle. China's growth is accelerating and her economy is far less debt-fueled than Japan's, America's or the UK's.
We hold these truths to be self-evident because the Bank of International Settlements has the debt figures - conveniently broken out by sector– and arithmetic tells us that China is growing twice as fast this year than it did ten years ago (when its acceleration rate was 12%).
Why burden us with this lazy, misleading nonsense? Read more
Comment Commented Walter Gingery
Yes, of course; no worries, mate! That's precisely why so many Chinese are selling their dwellings in Australia, Vancouver, etc., and shipping the funds back home. Read more
Comment Commented Lucas Soorholtz
"Arithmetic tells us that China is growing twice as fast this year than it did ten years ago (when its acceleration rate was 12%)"
Wait, are you trying to say that the Chinese economy is growing by 24 percent this year? Man, whatever you smoked, I want some! Read more
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