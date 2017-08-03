Почвоведение для голодной планеты

АУБУРН, АЛАБАМА – По данным Организации Объединенных Наций, приблизительно к 2050 году численность населения земли возрастет до десяти миллиардов, что создаст серьезную нагрузку на многие важные системы мира, и особенно на сельское хозяйство. Каким образом фермеры, включая бедных производителей в развивающихся странах, смогут повысить продуктивность сельскохозяйственных культур в целях удовлетворения растущего спроса на продовольствие?
Эффективно кормить мир будет непросто, а такие жизненно важные мелочи, как изменение климата, насильственные конфликты и доступность пресной воды, только усложнят эту задачу. Помочь могут новые методы ведения сельского хозяйства, использующие данные, а также беспилотные летательные аппараты для мониторинга здоровья сельскохозяйственных культур. Однако один из наиболее мощных устойчивых методов повышения доходности заключается в эффективном использовании того, что уже находится в земле.
Естественные микробы в почвах помогают улучшить здоровье сельскохозяйственных культур и повысить урожайность растений. Однако неразумное управление почвами может привести к потере микробного содержимого. Освежая истощенные почвы этими полезными организмами, можно увеличить производительность фермерских хозяйств без использования дорогостоящих материалов, таких как удобрения и пестициды, тем самым помогая решать сложную задачу: кормить растущее население земли и при этом защищать окружающую среду.
Несколько стартапов уже работают над путями использования мощи микробов. Например, расположенная в Сан-Франциско компания Biome Makers применяет секвенирование ДНК, чтобы помочь виноделам использовать микроорганизмы для улучшения качества и урожайности виноградников. Бостонская агротехническая компания Indigo создает микробные продукты, которые позволяют растениям выдерживать засухи. А флоридская компания Pathway Biologic разрабатывает микробные продукты для использования в сельскохозяйственном секторе.
Большие компании тоже вступают в игру. Например, Bayer Crop Sciences продает ряд продуктов на основе микробов, в том числе и средство, которое, как сообщается, повышает урожайность кукурузы на целых 15%. Множество других компаний также разрабатывают аналогичные продукты, которые, как ожидается, вскоре появятся на рынке.
Конечно же, университеты принимают активное участие в исследованиях, связанных с микробами. Например, в Университете Оберн я вхожу в исследовательскую группу, которая испытывает воздействие почвенных микробов на рост и устойчивость кукурузы и хлопковых растений. Я собственными глазами наблюдала в одной из своих исследовательских работ, как растения кукурузы, выращенные в почве, наполненной определенными бактериями, развивают корневую систему, в три раза превосходящую по размерам корневые системы растений, выращенных на не обработанных с помощью бактерий почвах. Я также видела, как эти бактерии защищают урожай от засухи; в одном из экспериментов мы задерживали поступление воды к группе растений, обработанных микроорганизмами, и контрольной группе. После пяти дней без воды обработанные растения оставались высокими и крепкими, а необработанные завяли и засохли.
Одна из основных причин, по которым фермеры считают микробные продукты привлекательными, заключается в том, что они состоят из естественных организмов и их использование не сопряжено с теми же рисками, что и у синтетических химикатов. Актуальная рыночная стоимость этих продуктов составляет 2,3 миллиарда долларов, и ожидается, что в ближайшие четыре года этот рынок вырастет до 5 миллиардов долларов.
Трудно переоценить преимущества, которые микробная обработка создает для производительности сельского хозяйства, особенно в развивающихся странах, где повышение урожайности сельскохозяйственных культур для мелких фермерских хозяйств является вопросом выживания. И это прежде всего справедливо для африканских фермеров.
Сегодня примерно 65% сельскохозяйственных земель Африки деградирует: им не хватает достаточного количества питательных веществ и микробов для поддержания здоровья растений. Африканские фермеры ежегодно тратят 68 миллиардов долларов на компенсацию этого истощения, в основном за счет применения химических удобрений. Поэтому решения на основе микробов могли бы помочь добиться более устойчивого улучшения качества почвы, в сравнении с традиционными средствами, что позволило бы африканским фермерам выращивать сельскохозяйственные культуры, необходимые для питания населения континента.
Однако исследования африканских почвенных микробов остаются ограниченными, и большинство микробных решений ориентированы на западные рынки. Это необходимо изменить. Дополнительные инвестиции могут позволить ученым открыть новые микробные штаммы с уникальными способностями влиять на здоровье почвы и сельскохозяйственных культур на местном уровне, создавая возможность использовать собственную природную среду Африки для повышения производительности сельского хозяйства.
Увеличение инвестиций в исследование почв также может привести к появлению побочных выгод для экономики африканских стран. Благодаря новым открытиям, которые ведут к получению патентов и лицензий, результаты таких исследований могут стимулировать формирование новых агробизнесов и отраслей, связанных с фермерством.
Я могу лично поручиться за силу побочных выгод от такого рода исследований. Моя собственная работа над почвенными микробами в Оберне привела к получению трех патентов США, по которым несколько сельскохозяйственных компаний добивались права на коммерциализацию продуктов, созданных по данным технологиям. Дополнительные заявки на патент по моим исследованиям были поданы и в других странах, включая Аргентину, Боливию, Парагвай, Уругвай и Венесуэлу. Созданные на основе этих патентов технологии могут принести пользу миллионам фермеров и привести к созданию коммерческих продуктов, которые генерируют новые прибыльные источники дохода.
Удовлетворение потребности растущего населения планеты в еде повлечет необходимость повышения производительности с помощью создания новых сельскохозяйственных продуктов, технологий и практик. Решения, полученные на основе полезных микробов, будут играть ключевую роль в этих нововведениях. Для ученых-аграриев, таких как я, не существует более серьезной проблемы для будущих поколений, чем продовольственная безопасность. Хорошая новость заключается в том, что самые перспективные технологии, позволяющие выжать чуть больше из наших растений, скрываются в земле под нашими ногами и ждут, пока их не обнаружат.
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Comment Commented jean nutson
There is no doubt about the seriousness of the threat posed by famine, food shortages, poor quality and toxic foods to the human populace, however curbing this looming and rapidly intensifying menace seem extremely daunting if not impossible considering the numerous underlying factors at play, from climate change factors such as drought, flood, fires, etc. through biotic factors such as pests and microbial infestations ,to the marketing and industrial factors such as lack of storage facilities often leading to wastage and inefficient processing operations resulting into depletion and loss of nutrients. Microbial soil improvement techniques could only be employed on a smaller scale globally ,considering the cost involved not forgetting the probable fact of mutation within the genome of the microbes as a result of environmental interactions which could render them ineffective or turn them into harmful organisms thereby attacking the plants instead. Emphasis could therefore be placed on factors such as improving crop yield, growth ,resistance to pests etc. through genetic modification of the seeds and the plants instead as well as increasing and maintaining soil moisture through irrigation and increasing soil cover through afforestation if any attempt could be made in that regard. Read more
Comment Commented Steve Hurst
Here's an idea.
Lets not have 10 Billion people on the planet.
Because we don't have to do we. Read more
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