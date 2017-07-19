Использовать молодежный капитал Африки

ТОРОНТО – Когда южноафриканские студенты университетов вышли на улицы в 2016 году в рамках протестного движения «Снизить плату за обучение» (“Fees Must Fall”), одним из главных вопросов, поднятых ими, была «деколонизация учебных программ». Это был поворотный момент в истории Южной Африки, поскольку молодые люди начали требовать качественного и доступного образования. Но в дискуссиях по поводу стоимости обучения и актуальности учебных программ был упущен решающий вопрос: как изменения в системе высшего образования могут помочь молодым африканцам осуществить экономические преобразования на континенте?

Для Африки вопрос уже стоит не о том, учат «ли» студентов, а о том, «чему» их учат. К сожалению, хотя за последние десятилетия образование стало значительно доступнее, школьные программы мало изменились с колониальной эпохи, когда среднее образование было привилегией элиты и предназначалось для карьерного продвижения немногих избранных. Программы технического и профессионального образования и обучения (ПТПО) также находились в запущенном состоянии. Сегодня в них преобладают устаревшие курсы и шаблонные методы обучения, которые не могут подготовить молодых людей к требованиям рынка труда двадцать первого века.

Проблема выходит за рамки традиционных компонентов учебной программы, таких как математика, естественные науки и язык. Недостаточное внимание уделяется важнейшим «мягким» навыкам, таким как общение, командная работа и решение проблем. Именно эти навыки, несмотря на то что ими пренебрегают, позволяют молодым людям перестраиваться и обучаться в течение всей жизни. Люди, владеющие ими, добиваются лучших результатов в учебе, работе и жизни. Тем не менее, до недавнего времени обучение мягким навыкам не было интегрировано в системы официального образования на континенте.

К счастью, ситуация меняется. По всему континенту средние школы и системы ПТПО преобразуются с целью научить молодых африканцев навыкам, необходимым им для того, чтобы перейти от учебы к работе и стать более сознательными гражданами.

Эти корректировки происходят в критическое для Африки время, когда у многих стран есть демографическое преимущество, заключающееся в снижении рождаемости и росте производительности. В частности, эти изменения означают больше возможностей для молодежи, готовящейся выйти на рынок труда. Но, чтобы добиться успеха на работе, молодые люди должны обладать навыками и образованием, которые требуются современной экономике.

В фонде The MasterCard Foundation, где я руковожу программами образования и обучения, мы составили план под названием Skills at Scale («Навыки – в массы»), чтобы помочь африканским педагогам вдохнуть новую жизнь в свои программы для более эффективного использования экономического потенциала молодежи.

Одним из наиболее успешных проектов, уже действующих на континенте, является финансируемый USAID Akazi Kanoze Youth Livelihoods Project («Акази Канозе: средства к существованию для молодежи»), разработанный Центром развития образования (EDC) в Бостоне. «Акази Канозе» является примером того, как небольшая инициатива может стимулировать более широкую реформу сектора образования, делая упор на связь с местными работодателями, которые обеспечивают доступ к рабочим местам начального уровня, стажировкам и ученичеству. Сосредоточив внимание на личном развитии, межличностном общении и обучении лидерству, удалось обеспечить хорошую подготовку студентов к выходу на рынок труда после окончания учебы.

Министерство образования Руанды уже перешло к интеграции элементов программы в ПТПО по всей стране. Недавно правительство интегрировало подход «Акази Канозе» в национальный учебный план, чтобы обучить учащихся средних школ и ПТПО умениям, которые им необходимы для успеха. Национальные экзамены в 2018-2019 учебном году также будут отражать новую учебную программу, основанную на компетентности.

С 2009 года тренинги «Акази Канозе» подготовили к работе более 37 000 молодых людей, причем более 65% участников начального раунда обучения трудоустроились через шесть месяцев после окончания учебы. Основываясь на успехе интеграции мягких навыков в учебную программу в Руанде, Фонд MasterCard и EDC в конце этого года начнут аналогичную программу в Сенегале.

В учебных примерах из Skills at Scale выделяется шесть компонентов успешной инициативы по обучению навыкам. К ним относятся благоприятные политические условия, когда правительство поддерживает реформу образования и ставит для нее четкие цели; поддержка этих изменений во всеуслышание со стороны сильных политических лидеров; широкое участие заинтересованных сторон, особенно на этапах проектирования и реализации реформы; децентрализация власти в образовании; гибкость со стороны спонсоров; способность измерить воздействие изменений на занятость молодежи и предпринимательство.

Перемен не бывает без проблем. Адаптация моделей обучения навыкам к совершенно разным системам образования в странах Африки потребует времени. Трудно будет также обеспечить всеобщий охват молодежи, в том числе тех, кто больше не учится в школе, моделями интенсивного обучения. Опыт Руанды показывает, что переработка учебной программы требует тесного сотрудничества с руководством органов образования и развития трудовых ресурсов, а также с правительственными чиновниками, преподавателями и школьными администраторами. Для нового учебного плана также необходимо разработать новые материалы для учителей и учеников.

Для расширения масштаба требуется также значительно иной подход к подготовке учителей, чем в настоящее время предлагается в большинстве африканских школьных систем. Тренинги должны выходить за рамки традиционного разового подхода, обеспечивая учителям постоянную поддержку. Новая педагогика требует также постоянного наблюдения и практики, особенно на раннем этапе. Старая «каскадная» модель обучения учителей просто не сработает.

Правительства африканских стран при поддержке международного сообщества могут содействовать переходу учащихся от школы к работе, опираясь на учебный план, акцентирующий важность мягких навыков. При правильном исполнении эти изменения могут дать молодым людям возможность стать движущей силой будущего процветания Африки. Африканцы заслуживают передовой, а не застрявшей в прошлом, системы образования. Как показали выступления южноафриканских студентов в прошлом году, на меньшее молодежь континента не согласна.