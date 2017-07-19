利用非洲的年轻人红利

多伦多—2016年，南非大学生纷纷走上街头，这是“必须降学费”运动的一部分。当时，“课程的去殖民地化”是这场运动的核心诉求之一。这场运动也是南非的一个历史转折点，年轻人开始站起来要求高品质的普及教育。但这场关于学费和课程的争论遗漏了一个关键问题：更高的教育程度如何让非洲青年赢得力量，推动非洲经济转型？

对非洲来说，学生受到教育已经不是“是否”的问题，而是学到“什么”的问题。不幸的是，尽管教育普及在近几十年来有了重大改善，但学校课程并没有较之殖民地时代有多少变化。在殖民地时代，中等教育是一种精英特权，是专为一小撮人的职业生涯而设计的。技术和在职教育和培训（TVET）也因为不受重视而蒙受损失。如今，这些项目课程陈旧，学习方法呆板，无法让年轻人适应二十一世纪就业市场的需求。

问题不仅在于课程的传统内容，如数学、科学和语言上，也在于缺乏重要的“软”技能，如沟通、团队合作和解决问题。尽管这些技能不受重视，但它们能让年轻人成为适应能力卓著的终身学习者。掌握软技能与学业、工作和生活结果的改善之间存在相关性。但是，直到最近，软技能的训练仍然没有纳入非洲的正规教育体系中。

幸运的是，情况正在起变化。在整个非洲，中等学校和TVET系统正在实现转型，准备好用完成学生到工作者和参与度更高的公民的转变所必须的技能，来武装非洲的年轻头脑。

这些调整的到来正逢非洲的关键时刻。许多非洲国家正在经历生育率下降、生产率提高的人口红利。特别是，这些变化意味着年轻人在准备进入就业市场时可以获得更多机会。但要取得职场成功，年轻人必须具备现代经济所要求的技能和教育。

在万事达卡基金会，我负责管理教育和学习项目。我们制定了一个蓝图——称为《大规模技能 》（Skills at Scale）——以帮助非洲教育者通过课程设置更有效地发挥年轻人的经济潜力。

目前，非洲正在实施的最成功的项目之一是美国国际开发署赞助的阿卡兹·卡诺泽年轻人生计计划（Akazi Kanoze Youth Livelihoods Project），该计划由波士顿的教育发展中心（Education Development Center ，EDC）制定。阿卡兹·卡诺泽计划充分说明了一个小规模的项目如何通过强调提供入门岗位、实习和学徒机会的本地雇主，带来大规模的教育改革。其注重个人发展、人际沟通和领导力培训的做法确保了学生充分做好了一毕业就能进入劳动力市场的准备。

卢旺达教育部已经准备将该计划的药物纳入到全国TVWT项目中。卢旺达政府最近在全国课程体系中纳入了阿卡兹·卡诺泽计划的方法，让中等学校和TVET学生具备取得成功所需要的软技能。2018—2019学年国家统考也将体现新的基于能力的课程。

2009年以来，阿卡兹·卡诺泽计划培训了37,000多位年轻人，其中65%的首轮培训参与者在毕业后六个月内找到了工作。基于在卢旺达取得了将软技能纳入课程的成功，万事达卡基金会和EDC将在今年晚些时候在塞内加尔启动一项类似的计划。

来自《大规模技能》的案例研究强调了成功的技能培训计划的六个要素。它们包括有利的政策环境（政府持支持台独，并为教育部门改革制定明确的目标）、政治要人对这些改变的口��支持、相关利益方的广泛参与（特别是在改革的设计和实施阶段）、教育权力的分散化、出资者的灵活性，以及衡量改变对年轻人就业和企业家精神的影响的能力。

改变不是没有挑战的。调整技能培训模式依适应非洲多变的教育体系需要时间。确保密集培训模式触及所有年轻人，包括早已不在上学的人也将十分困难。卢旺达的经验表明，课程的重新设计需要与教育和劳工发展当局的紧密合作，政府官员、教师和学校管理者也要参与其中。新的课程内容还要求开发新的教学和学习材料。

实现规模还需要采取与大部分非洲学校体系现行做法截然不同的方法去培训老师。培训必须超越传统的一次性方法，而要持续提供教师支持。新的教学法还需要洲级监督和实践，特别是在早期。旧的教师培训“阶梯”（cascade）模式已经完全失去了效果。

在国际社会的帮助下，非洲政府可以通过强调软技能的重要性的课程，帮助学生从校园到工作岗位的转型。如果顺利的话，这些变化能够确保年轻人推动非洲的未来繁荣。非洲人民理应获得具有前瞻性，而不是陷在过去难以自拔的教育体系。南非学生在去年已经证明，只有这样才能令非洲年轻人满足。