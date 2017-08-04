亚的斯亚贝巴——非洲有全世界最年轻的人口，而且正在快速增长之中。到2055年，非洲大陆的年轻人口（15到24岁）预计将比2015年的总人数2.26亿翻两番以上。但年轻人在非洲大陆却仍然面临着不友好的政治、经济和社会环境。非洲国家政府能否解决这一问题将成为今后几十年非洲大陆繁荣或是萧条的唯一最重要的决定因素。

如果继续采用一切照旧的做法，那么非洲不仅需要面对经济疲软和人才外流，而且可能面对犯罪活动猖獗、政治和社会动荡乃至爆发武装冲突。但如果非洲政府立即采取行动激发新一代年轻人的能量和活力，将会给非洲大陆带来繁荣。我们需要制定全面的政策议程，充分考虑到相关的人口因素，同步解决政治、文化和经济领域青年人所面临的排斥和困境。

实现这一目标绝非轻而易举，尤其考虑到非洲绝大多数年轻人和国家领袖之间巨大的年龄落差：非洲总统的平均年龄为62岁，而非洲年轻人的中位数年龄仅为19.5岁。这创造了全世界执政者和被执政者之间最大的年龄差，并引起了人们对决策者能否理解年轻人期望和需求的担心。

许多国家在传统上盛行老人政治也让问题变得更加严重，这意味着年轻人的政治参与和影响力受制于文化因素。为克服这一障碍，非洲政府应当以解决其他不平等问题同样的紧迫感来解决代际不平等问题，加速推进在政党、议会和其他决策机构实行年轻人配额的工作。

经济方面也还有许多任务需要完成。据非洲开发银行统计，2015年有1，200万年轻人加入非洲劳动者队伍，但却仅仅创造了310万个就业岗位。这意味着数以百万计年轻人的一切经济利益都被剥夺。

中短期来看，几乎不可能创造就业机会来满足失业和弱势群体的就业需求。非洲并不具有能大量吸纳年轻人口的大规模劳动密集型制造业。但有些项目可以起到一定的缓解作用。比如，由联合国开发计划署和卢旺达政府共同发起的YouthConnekt Africa计划鼓励对年轻人采取友善的政策，比如为他们提供融资和技能开发的机会，以满足所在国家的市场需求。

但鉴于国内机会的严重匮乏，许多非洲年轻人依靠移民来争取社会流动性。但撒哈拉以南非洲一家大企业的首席执行官最近曾对我抱怨，为非洲人争取工作签证是一项极其困难的任务。

事实上，英国公民或许能比具有同等技能的加纳公民更容易地取得工作签证。如果没有为非洲年轻人拓展职业道路的劳工移民政策，就很难实现非洲联盟2063年议程所规划的非洲经济一体化的前景。

如此之多的非洲人宁愿冒险葬身地中海、生活在北非可怕的拘留中心或者露宿欧洲城市公园，也不愿留在非洲就很能说明问题。但与外界的普遍认识不同，年轻人并非仅仅出于经济原因才选择移民。相反，他们希望寻找真正的自我完善机会以及决定自我身份和��活方式的自由。我年轻时肯定因为这些因素才离开非洲来到欧洲。

事实上，通过移民实现自我完善的愿望是人类经历的一个关键要素——任凭沙漠、海洋抑或人为的屏障都无法阻隔。政治和文化排斥加剧了这种现象。因此，任何无法真正解决边缘化大环境的策略都根本行不通。

到目前为止，非洲似乎在梦游中进入到一个丧失机会、而且可能极端不稳定的未来。而且非洲的国际伙伴似乎一直专注于限制来自非洲大陆的移民，而不是关注产生移民问题的根本理由。

但我们仍有理由满怀希望。今年晚些时候即将召开的欧盟非洲首脑会议势必将关注的重点放在非洲大陆的年轻人身上。同样，非盟2017年的工作主题是“通过投资年轻人挖掘非洲的人口红利”。

我们希望为有必要为年轻人创造机会的越来越清醒的认识能够催生消除非洲大陆年轻人就业障碍的团结一致的高效举措，并且取代那些单纯通过设置障碍来防止年轻人离开的行动。

借用马丁·路德·金的话讲，非洲现在正面临着万分紧急的时刻。有的时候太晚就一切都来不及了。

翻译：Xu Binbin