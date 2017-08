Afrikas entscheidende Herausforderung

Mohamed Yahya is Africa Regional Programme Coordinator for United Nations Development Programme (UNDP).

ADDIS ABEBA – In Afrika lebt die weltweit jüngste Bevölkerung und sie wächst rasch. Bis 2055 soll die junge Bevölkerung des Kontinents (im Alter von 15 bis 24 Jahren) von insgesamt 226 Millionen im Jahr 2015 auf mehr als das Doppelte anwachsen. Doch für junge Menschen bleibt der Kontinent – in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht – weiterhin ein chronisch unerfreulicher Ort. Inwieweit es den afrikanischen Regierungen gelingt, sich dieses Umstands anzunehmen, wird entscheiden, ob der Kontinent in den nächsten Jahrzehnten florieren oder leiden wird.

Würde man weitermachen wie bisher, liefe Afrika nicht nur Gefahr, wirtschaftlich unter die Räder zu geraten und die klügsten Köpfe durch Abwanderung zu verlieren, sondern auch der Kriminalität, politischen und sozialen Unruhen und sogar bewaffneten Konflikten anheimzufallen. Afrika kann jedoch sehr wohl florieren, wenn seine Regierungen jetzt handeln, um die Energie und Dynamik der jungen Bevölkerung zu nutzen. Erforderlich ist eine umfassende strategische Agenda auf Grundlage demographisch abgestimmter Maßnahmen, die sich politischer, kultureller und wirtschaftlicher Ausgrenzung gleichzeitig annehmen.

Das wird keine geringe Aufgabe, nicht zuletzt aufgrund des massiven Altersunterschieds zwischen der jungen Bevölkerungsmehrheit in Afrika und den Regierenden: das Durchschnittsalter afrikanischer Präsidenten beträgt 62 Jahre, während das Medianalter der afrikanischen Bevölkerung bei 19,5 Jahren liegt. Dabei handelt es sich um den weltweit größten Altersunterschied zwischen Regierenden und der Bevölkerung und das löst Bedenken aus, wie gut die Entscheidungsträger über die Bedürfnisse und Erwartungen junger Menschen Bescheid wissen.

Es ist nicht hilfreich, dass in vielen Ländern eine Tradition der Gerontokratie vorherrscht, denn das heißt, dass die politische Beteiligung junger Menschen und damit auch ihr Einfluss aus kulturellen Gründen eingeschränkt ist. Um dieses Hindernis zu überwinden, sollten Regierungen die Ungleichheit zwischen den Generationen mit der gleichen Dringlichkeit behandeln wie andere Formen der Ungleichheit und ihre Anstrengungen zur Einführung von Jugendquoten in politischen Parteien, Parlamenten und anderen Institutionen der Entscheidungsfindung beschleunigen.

Viel zu tun bleibt auch an der wirtschaftlichen Front. Laut Angaben der Afrikanischen Entwicklungsbank kamen im Jahr 2015 12 Millionen junge Menschen zu Afrikas Erwerbsbevölkerung hinzu, aber es wurden lediglich 3,1 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Das bedeutet, dass Millionen junger Menschen im Wirtschaftsleben ohne Perspektive bleiben.

Kurz- und mittelfristig wird es praktisch unmöglich sein, ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen, um den Bedürfnissen der Arbeitslosen und prekär Beschäftigten gerecht zu werden. Afrika verfügt über keinen großen, arbeitsintensiven Fertigungssektor, wo die viele jungen Menschen unterkommen können. Aber es gibt Programme, die Abhilfe schaffen. Beispielsweise die vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und der Regierung Ruandas ins Leben gerufene Initiative YouthConnekt Africa, die eine jugendfreundliche Politik fördert, wie den Zugang zu Finanzierungen und den Erwerb von Qualifikationen, die auf dem Markt der jeweiligen Länder gebraucht werden.

Angesichts des Mangels an Chancen zu Hause, betrachten viele junge Afrikaner die Migration als Chance für soziale Mobilität. Allerdings beklagte sich jüngst der Chef eines in Subsahara-Afrika ansässigen Großunternehmens, dass es überaus schwierig sei, Arbeitsvisa für Afrikaner zu erhalten.

Tatsächlich ist es möglicherweise einfacher, ein Arbeitsvisum für einen britischen Staatsbürger zu bekommen, als für einen Bürger aus Ghana mit den gleichen Qualifikationen. Afrikas Vision wirtschaftlicher Integration, wie in der Agenda 2063 der Afrikanischen Union dargelegt, kann nicht ohne Arbeitsmigration umgesetzt werden, die jungen Menschen in Afrika eine Karriere ermöglicht.

Es ist bezeichnend, dass so viele Afrikaner es eher auf sich nehmen, womöglich im Mittelmeer zu ertrinken, in entsetzlichen Anhaltelagern in Nordafrika zu leben oder in öffentlichen Parks in europäischen Städten zu schlafen, als in Afrika zu bleiben. Doch im Gegensatz zur allgemeinen Annahme verlassen junge Menschen Afrika nicht nur aus ökonomischen Gründen. Vielmehr motiviert sie die Aussicht auf eine echte Verbesserung ihrer Situation und auf die Freiheit zu entscheiden, wer sie sein und wie sie leben wollen. Das sind gewiss auch die Gründe, die mich in meinen jungen Jahren veranlassten, Afrika in Richtung Europa zu verlassen.

Tatsächlich ist der Wunsch nach einer Verbesserung der eigenen Situation durch Migration ein zentrales Bestreben in der Geschichte des Menschen – und keine Wüste, kein Meer oder künstliche Barriere vermochte es aufzuhalten. Politische und kulturelle Ausgrenzung intensivieren diesen Wunsch. Aus diesem Grund ist jede Strategie, die sich nicht dieses umfassenderen Umfelds der Marginalisierung annimmt, eine Brücke ins Nirgendwo.

Bislang scheint Afrika in eine Zukunft verlorener Chancen und möglicherweise ernsthafter Instabilität zu taumeln. Und Afrikas internationale Partner bleiben damit beschäftigt, die Migration von dem Kontinent einzudämmen, anstatt sich der zugrunde liegenden Ursachen anzunehmen.

Doch es könnte Grund zur Hoffnung geben. Auf dem fünften EU-Afrika-Gipfel, der Ende dieses Jahres stattfinden wird, will man sich direkt auf die jungen Menschen in Afrika konzentrieren. Ebenso lautet das Motto der Afrikanischen Union für 2017: „Die demografische Dividende durch Investitionen in die Jugend nutzen.”

Es bleibt zu hoffen, dass die wachsende Anerkennung der Notwendigkeit, für junge Menschen Chancen zu schaffen, zu wirksamen Initiativen auf Grundlage von Solidarität führt, im Rahmen derer versucht wird, die Hindernisse für eine Stärkung der Jugend auf dem Kontinent zu beseitigen, anstatt Barrieren zu errichten, die jungen Menschen abhalten sollen, ihre Heimat zu verlassen.

Um es in Anlehnung an Martin Luther King zu formulieren: Afrika steht vor einer vehementen Dringlichkeit des Moments. Man kann auch zu spät dran sein.

Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier