Ключевая проблема Африки

АДДИС-АБЕБА – У Африки самое молодое население в мире, и оно быстро растёт. По прогнозам, к 2055 году численность молодёжи, то есть людей в возрасте 15-24 лет, на континенте более чем удвоится по сравнению с уровнем 2015 года (226 миллионов). Однако политически, экономически и социально африканский континент по-прежнему крайне негостеприимно настроен по отношению к молодёжи. От того, насколько успешно правительства стран Африки решат эту проблему, зависит, причём в первую очередь, станет ли этот континент местом процветания или страданий в грядущие десятилетия.

Привычные подходы грозят подвергнуть Африку не только риску экономического отставания и утечки мозгов, но и роста преступности, политических и социальных беспорядков и даже вооружённых конфликтов. Однако у стран Африки есть возможность добиться процветания, если их правительства начнут действовать прямо сейчас и воспользуются энергией и динамизмом быстро растущего молодого населения. Для этого необходима комплексная политическая программа, состоящая из демографически продуманных мер, которые помогут синхронным образом решать проблемы политической, культурной и экономической отчуждённости молодёжи.

Сделать это будет трудно, в том числе и потому, что между большинством молодёжного населения Африки и лидерами этого населения существует огромный возрастной разрыв: средний возраст президента африканской страны равен 62 годам, а медианный возраст африканца составляет 19,5 лет. Это самый большой в мире разрыв в возрасте между правителями и гражданами, и он вызывает серьёзную озабоченность по поводу того, насколько власти понимают нужды и чаяния молодых людей.

Ситуации никак не помогают объяснения, будто традиция геронтократии доминирует во многих африканских странах, а значит, политическое участие и влияние молодёжи сдерживается культурными причинами. Для преодоления этих барьеров правительствам следует отнестись к проблеме поколенческого неравенства с тем же чрезвычайным вниманием, как и к другим формам неравенства. Следует ускорить процесс введения молодёжных квот в политических партиях, в парламентах и в других учреждениях, принимающих решения.

Предстоит ещё много работы и на экономическом фронте. По данным Африканского банка развития, в 2015 году в состав рабочей силы Африки влились 12 миллионов молодых людей, но при этом было создано лишь 3,1 млн новых рабочих мест. Это означает, что миллионы новичков остались за рамками экономики.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе создать достаточное число рабочих мест, чтобы удовлетворить нужды безработных, а также тех, кто не имеет стабильной работы, будет фактически невозможно. У Африки нет крупного трудоёмкого промышленного сектора, способного дать занятость растущей как грибы молодёжи. Однако существуют программы, которые могут помочь. Например, запущенный Программой развития ООН (ПРООН) совместно с правительством Руанды проект YouthConnekt Africa способствует реализации таких мер молодёжной политики, как, например, расширение доступа к финансам и формирование профессиональных навыков, которые отвечают рыночным потребностям в конкретных странах.

Из-за отсутствия перспектив на родине многие молодые африканцы считают миграцию шансом повысить свою социальную мобильность. Однако гендиректор крупной компании в одной из стран Африки южнее Сахары недавно жаловался мне, насколько ему невероятно трудно получить рабочие визы для граждан других африканских стран.

Более того, намного легче получить рабочую визу для гражданина Британии, чем, скажем, для гражданина Ганы с такой же квалификацией. Однако без трудовой миграции, которая откроет для молодёжи пути к карьере внутри Африки, нельзя будет реализовать концепцию экономической интеграции Африки, сформулированную в программе «Повестка 2063» Африканского союза.

О многом говорит тот факт, что многие африканцы готовы утонуть в Средиземном море, жить в ужасающих условиях центров содержания иммигрантов в Северной Африке, спать в городских парках европейских городов, лишь бы не оставаться в Африке. Однако, вопреки распространённому мнению, молодёжь мигрирует из Африки не только по экономическим причинам. Скорее, мотивом этих молодых людей является надежда на возможность подлинного саморазвития и обладания свободой решать, кем быть и как жить. Именно это заставило меня в своё время покинуть Африку и направиться в Европу.

Стремление к самосовершенствованию с помощью миграции является определяющей чертой всей человеческой истории – никакие пустыни, моря или искусственные барьеры не способны его погасить. Политическое и культурное отчуждение только усиливает это стремление. В такой ситуации любая стратегия, которая игнорирует проблему этого отчуждения в широком смысле, – это путь в никуда.

Сегодня Африка, похоже, слепо идёт в будущее утраченных возможностей, а потенциально и серьёзной нестабильности. Тем временем, международные партнёры Африки озабочены лишь сдерживанием потока мигрантов с континента, вместо того чтобы заняться базовыми причинами этой миграции.

Впрочем, повод для надежды, возможно, есть. В этом году пройдёт пятый Саммит ЕС-Африка, который будет полностью посвящён теме молодёжи континента. А девиз Африканского союза на 2017 год – «Получить демографические дивиденды с помощью инвестиций в молодёжь».

Можно надеяться, что растущее понимание необходимости создания перспектив для молодёжи приведёт к появлению эффективных, солидарных инициатив, которые будут нацелены на устранение препятствий на пути повышения роли молодёжи на континенте, а не на воздвижение барьеров, мешающих ей покидать его.

Перефразируя Мартина Лютера Кинга, Африка столкнулась с крайне неотложной ситуацией. А в такой ситуации иногда бывает слишком поздно.