Приближающаяся эпоха краткосрочности

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ – Инаугурация Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов может привнести порцию краткосрочного мышления в экономическую политику в США и во всем мире. Если это произойдет, мы можем ожидать роста напряженности между официальными оценками и долгосрочными целями, особенно в денежно-кредитной политике, развитии и торговле.

Что касается денежно-кредитной политики, мне все это напоминает времена, когда я был назначен министром экономики Турции после финансового обвала 2001 года. В тот период моей первоочередной задачей было сведение показателя среднесрочной инфляции до однозначной цифры от значений в диапазоне 30-70%, которые преобладали в течение предыдущего десятилетия. С большим трудом мы приняли закон, наделяющий Центральный банк Турции независимым контролем над инструментами денежно-кредитной политики; государство и Центральный банк должны были совместными усилиями установить целевой уровень инфляции, что, на мой взгляд, являлось приемлемым соглашением.

В 2001 году инфляция находилась на уровне около 65%, а Международный валютный фонд хотел, чтобы Турция приняла 20-процентный целевой уровень инфляции на следующий год. Вместо этого мы поставили перед собой цель в 35%, а затем прошли через эту отметку, доведя уровень инфляции до 30% в 2002 году.

Основная мысль этой истории заключается в приобретенном Центробанком авторитете. После установления 35-процентного целевого уровня инфляции я посетил множество предприятий по всей стране и увидел, что они разрабатывали свои бюджеты с учетом 50-55-процентного уровня инфляции. Когда я утверждал им, что целевым является уровень в 35%, в ответ они выражали недоверие в виде вежливых улыбок. Поэтому, когда целевой уровень был пройден, Центральный банк заслужил репутацию стабильного и эффективного учреждения, которое будет хорошо служить Турции на протяжении многих лет.

За последние три десятилетия независимые и надежные центральные банки стали ценным активом экономической политики во всем мире. Они представляют собой хороший пример преимуществ долгосрочного мышления. Разумеется, центральные банки не всегда бывают правы; но они куда лучше правительств, создающих краткосрочные подъемы ради победы на выборах.

В экономическом развитии кратко- и долгосрочное мышление тоже совпадает далеко не всегда. Я часто слышал, как крупные предприниматели жалуются, что законы о конкурсном распределении контрактов мешают им просто «заключать сделки» с агентствами по развитию. Однако даже несмотря на то, что прозрачный процесс закупок, исключающий возможность ведения быстрых сделок, является медленным, существуют серьезные причины на нем настаивать. Невзирая на «потерянное» время для индивидуальных проектов, по данным исследований, в целом законы о конкурсны�� торгах экономят деньги и сокращают уровень коррупции в долгосрочной перспективе. Если бюрократия слишком сильно замедляет ход дел, решением может быть упрощение процедур, но никак не отмена конкурсных торгов.

Точно так же в вопросах торговой политики некоторые протекционистские меры могут обеспечить некоторые быстрые выгоды для определенного сектора или даже страны, и в случае хорошо продуманных экспортных субсидий такие выгоды могут сохраняться на протяжении длительного времени. Однако в конце концов, когда другие страны примут ответные меры, а торговые войны станут повесткой дня, такие выгоды будут полностью перечеркнуты издержками, и все окажутся в куда более затруднительном положении. Всемирная торговая организация была создана именно для предотвращения такого сценария, и ее система согласованных правил и юридических процедур в целом справлялась с задачей сдерживания конкурентного протекционизма.

В этих и многих других областях, таких как политика в области борьбы с изменением климата, существуют четкие компромиссы между кратко- и долгосрочным мышлением. Вообще говоря, лучшие примеры политики должны принимать во внимание обе эти перспективы. Однако с течением времени долгосрочное мышление по праву стало визитной карточкой хорошего управления. Джон Мейнард Кейнс был прав, говоря, что «в долгосрочной перспективе мы все покойники», но в действительности период человеческой жизни может представлять собой довольно долгосрочную перспективу. Кроме того, мы должны думать о том, какую пользу – или вред – смогут извлечь наши дети и внуки из тех политических решений, которые мы принимаем сегодня.

Политические лидеры, имеющие опыт работы исключительно в частном секторе, как правило, склонны применять более краткосрочные подходы, по сравнению с теми лидерами, у которых есть опыт работы на государственной службе, и не в последнюю очередь это связано с тем, что большинство рынков создают стимулы для корпораций с целью подчеркнуть первоочередную важность ежеквартальных и годовых прибылей и цен на акции.

Поэтому новая администрация Трампа, которая по большей части укомплектована игроками, всю свою жизнь проработавшими в частном секторе, скорее всего, поставит скорость и быстрые сделки выше долгосрочной политики и институционального строительства. Такой подход может сгенерировать краткосрочные выгоды или даже впечатляющие результаты; и многие наблюдатели будут приветствовать его в качестве отступления от медленной процедурной/процессуальной бюрократии. А главным приоритетом долгосрочного мышления является будущее, которое характеризуется неопределенностью, и его результаты могут сильно отличаться от ожидаемых.

Однако, если все закончится тем, что лидеры будут преследовать радикальную форму краткосрочности – скажем, осуществляя большие сокращения налогов без сопутствующего увеличения доходов, ослабляя государственные институты или вводя тарифы и участвуя в других формах протекционизма, при этом не принимая во внимание ответные меры со стороны других стран, – выгоды не будут длиться долго. И в политике, и в экономике, проводя реформы, не следует выплескивать ребенка вместе с водой.