هل يتمكن ترمب من التعامل مع كوريا الشمالية والصين؟

كمبريدج ــ لسنوات عديدة، أساء الأميركيون فهم التهديد النووي الذي تفرضه كوريا الشمالية، فأخفقوا بالتالي في تقدير كيفية التعامل مع هذا التهديد. كما أساءوا فهم العجز التجاري الثنائي مع الصين، فبالغوا في تقدير أهميته. واليوم، في حين يهدد الرئيس دونالد ترمب بإقامة حواجز تجارية جديدة ضد الصين، التي يتعين على الولايات المتحدة أن تعتمد عليها للمساعدة في كبح جِماح كوريا الشمالية المتزايدة الخطورة، أصبحت هاتان القضيتان مترابطتين بشكل وثيق. ومع ذلك، يبدو أن المسؤولين الأميركيين لم يقتربوا من إدراك أبعادهما.
من الواضح أن المخاطر أعلى كثيرا عندما يتعلق الأمر بكوريا الشمالية، مع تسبب المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع في تفاقم التوترات الحادة بالفعل. فإذا انخرطت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في مواجهة عسكرية، فهناك خطر حقيقي يتمثل في استخدام الأسلحة النووية. وحتى الحرب التقليدية قد تكون كارثية في الأرجح.
تتصل التجارة بالتحدي النووي الكوري الشمالي، لأن العقوبات الاقتصادية الصارمة التي قد تفرضها الصين ــ والتي قد تشمل وقف إمدادات النفط ــ ربما تكون أفضل رهان للعالَم لوقف البرنامج النووي الكوري الشمالي (في مقابل ضمانات أمنية معينة من الولايات المتحدة). وربما يفهم ترمب هذه الحقيقة. ولكن من الواضح أنه يعتقد أنه قادر على استخدام التجارة الأميركية مع الصين كورقة مساومة لتأمين مساعدتها في التعامل مع كوريا الشمالية. وهو نهج خاطئ بكل تأكيد.
في بعض الأحيان، يوصَف نهج ترمب في الحكم ــ والذي يتسم بافتقار غير مسبوق للاهتمام بالقواعد، والمبادئ، والتحالفات، والمؤسسات ــ بأنه نهج قائم على عقد الصفقات. وتركز مبررات هذا النهج عادة على خلفية ترمب التجارية، والتي يفترض أن تجعله صانع الصفقات الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة. والواقع أن سلوك ترمب يعكس عدم مراعاته لبعض المتطلبات الأكثر أولية للتفاوض الناجح.
فالمفاوض البارع يدرك أن المرء يجب أن ينظر إلى المباراة من منظور اللاعب الآخر، من أجل تحديد أي النتائج ربما يعتبرها محببة، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة. وعلاوة على ذلك، يتطلب إبرام أي اتفاق المصداقية في ما يتعلق بكل من الحوافز والعقوبات.
وتعكس محاولات ترمب لمساومة الصين الفشل على الجبهتين. فكوريا الشمالية المسلحة نوويا ليست مرغوبة من منظور الصين، ولكنها تظل أقل إثارة للمشاكل والتعقيدات من الانهيار المحتمل للنظام في الدولة، التي ربما تنتج تدفقا من اللاجئين إلى الصين وتجعل القوات الأميركية أقرب إلى حدود الصين. وعلى هذه الخلفية، ليست التهديدات التجارية الأميركية الشاذة الوسيلة المناسبة لإقناع الصين بفرض الضغوط على حليفتها المزعجة.
بدلا من ذلك، ينبغي للولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع كوريا الجنوبية، أن تَعِد الصين بأنها لن تجد نفسها في مواجهة قوات أميركية شمال خط العرض 38 أو في مواجهة شبه جزيرة كورية نووية موحدة، إذا تسببت العقوبات التي تساندها الصين في انهيار النظام في كوريا الشمالية. وفي الأمد الأقرب، ينبغي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عرض التوقف عن نشر نظام دفاع المناطق المرتفعة الأميركي الجوي (ثاد) في كوريا الجنوبية، إذا تبنت الصين وفرضت عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.
ولكن هناك احتياج للمصداقية من جانب الرئيس الأميركي لإنجاح هذه الاستراتيجية ــ أو أي استراتيجية أخرى. ولكن من المؤسف أن تصر��حات ترمب ــ سواء بشأن الماضي أو الحاضر أو المستقبل ــ كثيرا ما تأتي غير ملامسة للواقع. فعندما يتعلق الأمر بقضية كوريا الشمالية النووية وحدها، أظهر ترمب افتقارا غير عادي للاتساق، والمصداقية، والمتابعة.
في يناير/كانون الثاني كتب ترمب في إحدى تغريداته أن تطوير كوريا الشمالية للسلاح النووي القادر على الوصول إلى أجزاء من الولايات المتحدة "لن يحدث". وبحلول شهر يوليو/تموز، كانت كوريا الشمالية تختبر صاروخا ذاتي الدفع عابرا للقارات وقادرا على الوصول إلى الولايات المتحدة، ويُعتَقَد أن كوريا الشمالية تمتلك بالفعل القدرة على إنتاج حمولة نووية مصغرة يمكن تركيبها على صاروخ ذاتي الدفع عابر للقارات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال ترمب إن أي تهديد من قِبَل كوريا الشمالية "سوف يُقابَل بقدر لم ير له العالَم مثيلا من قوة النيران والغضب"، جاء رد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالتهديد بمهاجمة جوام. وبدلا من النار والغضب، كرر ترمب: "إذا تلفظ كيم بتهديد واحد في هيئة تهديد صريح... فسوف يندم على ذلك حقا. وسوف يندم عليه بسرعة". ومن الواضح أن هذه التصريحات غير جديرة بالثقة وغير دقيقة.
وقد استعرض ترمب نزوة مماثلة فضلا عن عجزه عن تنفيذ وعيده في ما يتعلق بالصين. ففي ديسمبر/كانون الأول، تحدى الرئيس المنتخب دونالد ترمب آنذاك سياسة "الصين الواحدة" التي احترمها الرؤساء السابقون، من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. والواقع أنه إما لم يدرك أن الصين أكثر استعدادا من الولايات المتحدة لخوض الحرب حول تايوان، أو أنه كان يستعرض قِصَر نظره المعروف. على أية حال، في التاسع من فبراير/شباط، اضطر إلى التراجع عن موقفه، فخسر ماء وجهه بعد أسبوعين فقط من تنصيبه رئيسا وسجل سابقة سيئة لعقد الصفقات في المستقبل مع الصين التي تتسم بالدهاء الاستراتيجي.
على نحو مماثل، تراجع ترمب عن وعده المتكرر باعتبار الصين دولة متلاعبة بالعملة بمجرد توليه مهام منصبه. وكان التهديد أحمق منذ البداية ــ خاصة وأن الصين لو توقفت عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي في الفترة 2015-2016، فإن النتيجة كانت لتفضي إلى رنمينبي أكثر ضعفا، وليس أكثر قوة.
والآن، تعلم الرئيس الصيني شي جين بينج، مثله في ذلك كمثل أغلب زعماء العالَم، أن يتجاهل تحذيرات ترمب. والواقع أن تصريحات ترمب التي تشير إلى الافتقار إلى الولاء لحلفاء أميركا ــ استغرق عِدة أشهر لتأكيد تأييده للمادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي، وهي الفقرة الأساسية الخاصة بالدفاع الجماعي لمنظمة حلف شمال الأطلسي ــ جعلت حتى أوثق شركاء الولايات المتحدة مترددين في عقد الصفقات مع إدارته.
لا يزال البيت الأبيض يلاحق تدابير عدوانية في التعامل مع السياسة التجارية ضد الصين، وبعضها فقط ينطوي على أي جدارة أو استحقاق. (رغم أن جهود تعزيز حقوق الملكية الفكرية تقوم على بعض الأساس في الواقع، فإن محاولة عرقلة واردات الصلب باستخدام استثناء الأمن الوطني هزلية). ولكن هذه المبادرات لن تفعل الكثير، إن فعلت أي شيء، لتعزيز التوازن التجاري لصالح أميركا، أو نمو الدخل الحقيقي، أو تشغيل العمالة. ومن المؤكد أنها لن تقنع الصين بالمساعدة في تخفيف التهديد النووي الكوري الشمالي.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
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Comment Commented Derrick Baragwanath
While this article is about Trump's unpredictable efforts toward China and North Korea I am surprised there is no mention of the Japan factor. That is, the danger that a nuclear armed North Korea may incentivize Japan to go down the same path. Nobody wants Japan to go nuclear, but if that country feels sufficiently threatened, it will. With a large peaceful nuclear power program and a sophisticated economy it could do this in very short order. China is the only country with the economic clout to bring North Korea into line and stop this madness. It seems a small price to stop Japan going down that path. The point is, China shouldn't be doing this to appease Trump and America, but to serve its own national interest. Read more
Comment Commented Petey Bee
From the point of view of coming to a negotiated agreement, the severe flaws of the Trump administration is further exacerbated the example of Libya. In that case, under the most enlightened leadership the US has had in some time, we still fell short in terms of *trustworthiness* in the context of negotiating peace and normalized relations in exchange for the other country (or their sponsors, if any) giving up some amount of leverage that was available to them.
The negotiations must proceed without the benefit of trust. That means small steps. Reduce the rate of [provocative action by side A] in exchange for reducing the rate of [provocative action by side B]. Lets say, back off from once a month to once every 2 months. And so forth.
That's the best that can be done. The world will keep turning. War can happen only if we take the huffing and puffing seriously. Read more
Comment Commented Bernard Fudim
JEFFREY FRANKEL's statement that, " From China’s perspective, a nuclear-armed North Korea is undesirable", is absolutely ludicrous, considering that the Chinese not only assisted North Korea, but that the Chinese also planned this outcome, starting at least 10 or more years ago. Unlike the West which desires a more immediate reward, the Chinese are known for being able to plan 10 to 20 years ahead as part of their social planning. The North Korean outcome would have been too obvious for the Chinese not to have expected the Nuclear threats made by North Korean leaders, and yet they assisted with monetary and currency clearances and diversions of shipments of nuclear and missile materials to North Korea. Professor Frankel is too trusting of China's motives. They are the Machiavellians of the orient. If we were to raise tariffs they would simply reduce prices and ship through Vietnam or Thailand or Taiwan.
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Comment Commented Norbert Salamon
Professor Frankel indicated that the US policy of persuading Chia to cut oil supplies with the view of starving the HK economy is a non-starter, for the USA is not willing to get into a fight with Russian Federation whose RED LINE is preventing major disruption of NK Economy.
It behooves the Professor to study Chinese and Russian policy statement in connection with any policy issue the Professor cares to discuss, to forestall causing more tensions rather then the objectect of reducing the same.
And finally, the Professor should review recent history of USA promises and breaking of the same promises within days, to see that China, Russia and indeed NK for her national interest can not take any US statement to be valid for any length of time. Read more
Comment Commented Ariel Tejera
Trump is still being supported by about 40 % of U.S. electoral population, and (equally important) he has no viable adversaries. So, for the time being, his position is solid - because he has been loyal to his supporters.
And Trump's supporters want revenge from globalization, its elites, its immigrants, within America itself. Valid revenge may be to dislodge their globalized world, be it China or NAFTA trade, or any other form of international commitment. That is poison the them. Read more
Comment Commented Ariel Tejera
Note that the Republican establishment is not spared of this wrath. Read more
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