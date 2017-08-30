今年最残酷的一个月？

塔恩，法国——对伟大诗人艾略特来说，“4月是最残酷的一个月。”但在2017年，全世界政治家如果认为9月更加实至名归是可以原谅的。

以法国总统伊曼纽尔·马克龙为例，这个名气不那么大的年轻人今年5月在许多反对其第二轮对手极右翼国民阵线马琳·勒庞的选民支持下当选法国总统。现在，马克龙重新振兴法国经济的计划正面临极左和极右翼两大阵营的强烈反抗。

除削减预算和冻结公共部门费用外——上述两项举措无论如何都不会受到欢迎——马克龙还试图改革法国的劳动法。这肯定会引发一场政治风暴，法国工会已经威胁要在9月的第二周召集大规模罢工运动。

此外，马克龙当选后所做的某些决定并未对他聚敛人气有所帮助。例如，我们只想知道他为什么选择邀请美国总统唐纳德·特朗普参加7月举行的法国国庆日庆祝活动。这位“太阳椅”总统如此专制的表现无疑犯下了错误。

尽管如此，马克龙已经充分展现了自己的勇敢、口若悬河和决心做正确的事。所有自由、亲欧洲的中间派人士仍然应当祝他好运。

在英国，9月可能是特雷莎·梅首相以退欧为目标的政府和英国公众被现实所击败的月份。梅的环境、粮食和农村事务大臣迈克尔·戈夫曾经认为一旦与欧盟的退欧谈判开始，英国将会处于主导位置。但如果汽车马上要坠入悬崖，坐在司机的位置恐怕也不是什么好事。

就像我们所反复看到的那样，英国的退欧谈判策略似乎不过是妄想、退缩和恳请欧盟开倒车以帮助英国领导人摆脱其所制造的混乱局面的可悲要求。

随着局势的不断发展，英国的生活水平一直处在下降的过程中。许多英国人最近从欧洲阳光下度假回来后却发现他们的英镑能买的东西比以前少得多：他们口袋里的欧元现在价值0.92英镑（合1.19美元），比脱欧公投前的0.7英镑上升了不少。而且，有些交易员认为今年秋天英镑仍将继续下降，并且不久以后就有可能达到与欧元平价。最糟糕的是，即便英国承担了离开其最大市场的损失，但这样做得到的政治利益仍然是非常虚幻的。

在美国，特朗普这个月也不太可能好过。他与国会共和党同僚的关系开始自由落体，他通过任何严肃法案的机会也是一样。废除或改革平价医疗法案（奥巴马医改法案）的失败已经增加了通过减税法案的难度；如果立法委员和特朗普内阁下个月未能就支出达成协议，那么美国联邦政府将会关门停业。

导致局势更加复杂的是，特朗普继续在每天一早向国会议员、媒体和其他势力直接发送侮辱性质的推特，同时失去或解雇高层顾问。如果他的政府有任何组织原则，那么似乎就像是一会儿进一会儿出的旋转门一样。特朗普的新任办公室主任退休将军约翰·凯利仍有可能在白宫内部执行纪律；但指望他控制总统却几乎不可能。

此外，就在特朗普继续发表极端主义和无知公开声明的同时，对他与俄罗斯所谓关系的调查将不会很快结束。随着每个星期的过去，前联邦调查局长罗伯特·米勒及其职业检察官团队都很可能更接近于挖出真相。

9月还可能是我们亲眼目睹特朗普政府和中国爆发式摊牌的月份。特朗普的保护主义本能和对全球化的敌视对世界各国而言都不是好兆头。但他提出中国与别国实行不同的经济规则却比较接近于真相。

在2001年12月中国加入世贸组织的谈判中，一位前中国商务部长（现在正因为腐败而被监禁）曾经告诉我和其他谈判代表，“如果你敬我们一尺，我们会敬你一丈。”但从美国和欧洲商界领袖的报告判断，情况似乎恰恰相反：我们敬中国一丈，中国敬我们一尺作为回报。

简言之，中国不遵守协议规定的游戏规则。首先，它保护自己国内的市场免于竞争，这在互联网企业的案例中表现得再清楚不过。而且当它确实批准外国企业进入国内市场时，往往要求他们与中国企业建立合资关系，或者交出知识产权。如果这种情况继续下去，中国的合作伙伴最终一定会失去耐心的。

尽管特朗普否定国际游戏规则和规范引起了人们的广泛关注，但中国自己滥用这些规范却没有被注意到。如果中国不改变自己的行为，我们所有人——包括中国人在内——都会因此而受苦。

中国的经济成功不必威胁世界其他国家；但需要有公平的基础。中国主席习近平及其政治局应当向外界表明他们将在今年秋天举行的中国共产党第19次全国代表大会上致力于实现这个目标。如果他们做到这一点，9月也许不会像原来可能的那般残酷。