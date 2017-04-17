لماذا مسيرة العلماء؟

لندن- في 22 أبريل / نيسان ، سيحتفل العلماء من جميع أنحاء العالم ب "يوم الأرض"من خلال المشاركة في "الميسرة من أجل العلوم" غير المسبوقة. وسيكون الهدف من هذه المسيرة "الاحتفال والدفاع عن العلوم على جميع المستويات – ابتداء من المدارس المحلية إلى الوكالات الاتحادية. "ينبغي أن يفهم العالم سبب ترك العلماء الأجلاء مختبراتهم ومكاتبهم، وقصدهم الشوارع في مظاهرة عالمية مثيرة للقلق.
وقد أشير إلى الجواب في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، عندما قررت قواميس أكسفورد أن تجعل من كلمة "ما بعد الحقيقة" كلمة "السنة". في عصر أصبحت فيه "الحقائق الموضوعية أقل تأثيرا من النداءات إلى العاطفة والمعتقدات الشخصية" في تشكيل الرأي العام ، لا يمكن أن يتحمل العلماء مثلنا الصمت لفترة أطول. لذلك سنقوم بمسيرة لإعادة "اليقين" العلمي إلى مكانه الصحيح في النقاش العام.
وتصف كلمة "ما بعد الحقيقة" عاما جيدا أصبح فيه تجاهل الحقائق حقيقة بارزة في السياسة العالمية. ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كمرشح، الأدلة الدامغة على تغير المناخ، وأيد الادعاء الوقح أن التطعيمات تسبب التوحد، وأكد أن المصابيح الفلورية المدمجة يمكن أن تسبب السرطان.
ولكن ترامب لا يتحكم في سياسة ما بعد الحقيقة. وقد قام صناع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا بالاتجار في "آراء الخبراء" الفاحشة لمعاكسة مواقف خصومهم حول مواضيع تتراوح بين الأطعمة المعدلة وراثيا والطاقة النووية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وظهرت الهجمات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي على حملة تطعيم ضد الحصبة التي ظهرت في الهند، مما غذى مزيجا من نظريات المؤامرة والقضايا المتعلقة بالسلامة، ومسائل التحفيز - وأظهر مدى تعرض الحياة للخطر عندما يتم تجاهل الحقائق.
ولم ينتبه الرأي العام للتحذيرات السابقة، مثل كتاب رالف كيز لعام 2004 بعنوان "عصر ما بعد الحقيقة: خيانة الأمانة والخداع في الحياة المعاصرة" الذي نال اهتماما قليلا لدى مجتمع العلوم. والسبب هو الإدعاء أننا "سمعنا كل شيء من قبل". فالردود "اللاحقة للحقيقة" على "الحقائق الموضوعية" قديمة قدم العلم نفسه. ومن الأمثلة القديمة على ذلك الاعتقاد المستمر أن الأرض مستوية، وهي وجهة نظر ظلت لقرون بعد أن اكتسب الإغريق القدماء أدلة واضحة على العكس. في بعض الأماكن، يستمر إنكار وانتقاد داروين ونظرته للتطور في القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا. " لا تخلط بيني وبين الوقائع"، تقول نكتة قديمة تسلط الضوء على حساسية ما بعد الحقيقة: "لقد اتخذت قراري."
ولكننا وصلنا الآن إلى لحظة فاصلة، حيث دخلت هذه الحساسية إلى الحقل السياسي، مما سيجعل السياسات تؤثر تأثيرا عميقا على صحة ورفاه الكوكب وسكانه. على الذين يعتبرون المنهج العلمي - المراقبة المنتظمة والقياس واختبار الفرضية التي عززت تخوف البشر من نفسه ومن العالم لعدة قرون - كقيمة أساسية للمجتمع الدفاع عن دوره المركزي في توجيه النقاش العام وصنع القرار.
ولكن لكي نكون مقنعين، يجب على العلماء أن يُعيدوا ترتيب بيتهم، من خلال تجنب السلوك الذي يمكن أن يغذي الجدل حول ما بعد الحقيقة. إن الثغرات في المعايير الأخلاقية تعطي سلاحا لأعداء العلم. عندما تستند النتائج المنشورة إلى بيانات مزورة أو استنتاجات مضللة عمدا، تصبح مصداقية كل عالم في مهب الريح. يجب أن يكون الفحص من قبل العلماء صارما، وأن يسعى دائما للكشف عن العمل غير المطابق للمواصفات وللتخلص من الخداع.
وبنفس القدر من الأهمية، على الباحثين القيام بعمل أفضل يفسر معنى "اليقين" العلمي، مما سيساعد الجمهور وصانعي السياسات على التمييز بين الفرضيات المثبتة والنظريات التي لم يتم التحقق منها.كما يجب عليهم توضيح كيفية اختبار النماذج البديلة من بين جميع الأدلة المتاحة في ظل ظروف خاضعة للمراقبة، مما سيؤدي إلى ملاحظات يمكن تكرارها - وقياسات يمكن أن يستنسخها باحثون آخرون. وينبغي أن تظل الاستنتاجات التي لا تستمد من هذه الملاحظات الخاضعة للمراقبة الدقيقة مجرد تخمينات.
ويحتاج العاملون في مجال العلوم على وجه الاستعجال إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات أكثر فعالية لإحراز التقدم العلمي والاكتشافات التي تؤثر على المجتمع والبيئة. وينبغي أن يكون التركيز الرئيسي لهذا الجهد على الشرح والدفاع عن أساليب الدقة الأساسية لجمع الأدلة والتحقق من صحتها.ببساطة، لقد أضحى الرقي إلى مستوى أعلى من محو الأمية العلمية بين الناس، ووسائل الإعلام، وخاصة بين صناع السياسات أمرا ضروريا للاعتراف بالعلماء ورفض محاولات غير معقولة لتشويه سمعتهم.
في كتابه "اكتشاف الهند" لعام 1946، دعا جواهر لال نهرو، رئيس الوزراء الهندي الأول، إلى تطوير "مزاج علمي" - واعتماد المنهج العلمي كوسيلة للحياة. لهزم التهديدات لما بعد الحقيقة، هناك حاجة إلى هذا المزاج الآن أكثر من أي وقت مضى. في 22 أبريل/ نيسان ، سندافع عنه بشغف.
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Comment Commented Craig Morris
How sad: you lump people against GMOs, nuclear, and vaccinations in one basket. Is "science" when other people change their minds and agree with you, and those who don't are "post-factual"? What if nuclear has never delivered on its promises (France officially had a plan, the Messmer Plan, for 100% nuclear covering all energy, not just power, by 2000), and we now have better options? Does that make me post-factual -- or you? Read more
Comment Commented Peter Schaeffer
People don’t trust “scientists” because “scientists” are not worthy of trust. Basically, so-called “scientists” are ideological servants of some (typically left-wing) agenda, promoting self-interest as truth. Let me offer a few examples.
The pseudo-Stalinist show trial of Larry Summers (roughly derived from Saletan, Parker, Taylor, and others) was a virulent (and highly-successful) attack on science. Larry Summers’s comments to the NBER conference were a model of legitimate, highly rational, scientific, academic discourse (read them in the original). For daring to mention (part of) what science (as in “biology”) knows he was pilloried around the world and driven from office. His subsequent recantations and groveling apologies would have made a communist show-trial judge proud.
So much for the supposed “scientific” commitment to “science”.
It should be obvious that low-skill immigration (importing poor people) is a net negative in any welfare state (they can never pay their own way). Do “scientists” acknowledge this? Do they admit the (large) economic harm from low-skill immigration? Of course, not. Quote from Professor George Borjas (perhaps the leading immigration economist in the world).
"There's also been a lot of fake fog thrown into the question of whether immigrants pay their way in the welfare state. It's time for some sanity in this matter as well. The welfare state is specifically designed to transfer resources from higher-income to lower-income persons. Immigrants fall disproportionately into the bottom part of the income distribution. It is downright ridiculous to claim that low-skill immigrants somehow end up being net contributors into the public treasury."
Poor people are a burden. No one questions that Europe’s or America's own poor people are a burden. Why would anyone with a neuron left, question whether imported poor people are any better?
So much for the supposed “scientific” commitment to “science”.
For decades, so-called “scientists” (economists) have endlessly claimed that “free-trade” and Open Borders will benefit everyone. There is nothing in the economics literature (theoretical or empirical) to support this argument. Even if you believe that “free-trade” and Open Borders are a net benefit for the economy as a whole, not everyone (not even a majority) will benefit. Have “scientists” (economists) in Europe and America admitted these harsh truths? Or have they comprehensively lied to promote a “free-trade” / Open Borders agenda?
The answer is obvious. If “scientists” want greater public trust, they might start by telling the truth.
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Comment Commented Vittoria Canale
Thank you Authors for taking the time to explain why scientists will be Marching on April 22, 2017. Very well written article, I am hopeful this article will instil the urge to March to all young scientists around the world. Read more
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