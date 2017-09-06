布鲁塞尔—今年怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）的世界央行行长会议主题与货币政策没有什么关系。当然“构建有活力的全球经济”是一个重要话题。但欧洲央行为自己的年会选择了一个类似的“非货币”话题（“发达国家的投资与增长”）就很能说明问题了。

央行行长考虑诸如增长、贸易和投资等方面的挑战，这并没有什么不对。但央行之所以要独立，正是因为人们认识到，它们要为实现自身目标——不论经济增长率如何，都要维持货币稳定——接受问责。因此，央行行长为什么要去关注外部问题，而不将注意力集中在自己的三分三上？

看起来，答案似乎是他们无法很好地解释当前的方针。

今天的环境非常有利于货币决策，欧洲央行尤其如此——只要稍稍回顾一下历史便可清楚地看出这一点。自1999年1月经济与货币联盟（EMU）成立以来，欧洲央行便独揽确定EMU货币政策的责任。（尽管国家货币一直六通道2002年，但汇率从1999年开始“不可撼动地”固定住了。）

欧洲央行的责任从一开始就十分艰难。毕竟，欧元诞生时，全球金融市场因为1997年亚洲危机和1998年俄罗斯违约而处于动荡之中。衡量股市波动率的VIX指数在1998年8月达到了44%，在欧元流通的最初几年，VIX一直在25—30%的区间徘徊，而今天该指数只有12%。此外，尽管当时欧元区失业率正在下降，但仍接近10%，1999年全年都高于今天的水平9.3%。

从货币政策角度，欧洲央行还需要应对金融危机的通缩遗产。事实上，欧元区成立时，价格涨幅不到2%，标题通胀率在1%左右徘徊。这两大货币政策的关键指标几乎与今天完全一样，但当时的金融市场远远不如今天那么稳定。

1999年，尽管面临着略低于目标的通胀率、高企的失业率和金融市场的高波动率，欧洲央行理事会并没有考虑零或负利率，更不用说非常规政策措施了。相反，1999年它的第一个动作是将主要政策利率固定在2%。

在1999年里，欧洲央行确实将基准利率下调了50个基点，至前所未有的低位1.5%。但之所以如此，完全是为了让经济有机会复苏。几个月后，欧洲央行就进行了相反的操作，到了年底，它将利率重新上调至2%。2000年，基准利率上调到了3.75%，即使通胀仅仅提高了几十个基点。

如今，欧洲央行面临的局面要舒适得多。通胀和2%的目标之间的距离和1999年时差不多，但劳动力市场的情况要好得多。

但真是如此吗？人们广泛认为，深度衰退让许多失业者离开了劳动力市场，因为找工作完全徒劳无功。如果有大量这样的沮丧工人离开了劳动力市场，那么失业率回归衰退前水平就会产生误导。因此，失业率需要和劳动力市场参与率结合起来考量。

按此衡量，欧元区今天确实也比1999年好得多。劳动力市场参与率要比当时高五个百分点，看上去因沮丧而不再找工作的人，在今天显然要比EMU刚刚成立时更少，因此，经济的未利用潜力也更小。

在这样的背景下，很难解释为何欧洲央行要继续坚持非常规货币政策措施——比如负利率和不断地购买债券。长期通胀前景在今天可能不确定性更大。但（衡量不准的）长期通胀预期变动区区几十个基点就足以需要实施大规模量化宽松并让政策利率比市场基本面更加疲软的时候还要低250个基点吗？

这一吊诡之处并非仅仅局限于欧洲。在美国，你同样可以找到类似的今天和二十年前的通胀和失业率组合。1999年，核心通胀率在2%左右，失业率低于5%，这让美联储设定了5%联邦基金利率（以及“常规”的资产负债表）。如今，美联储将基准利率保��在低于1.5%——比1999年要低350个基点——并中止了一切削减其膨胀的资产负债表的措施。

在日本，今天的通胀要比亚洲金融危机爆发时更高，失业率则位于50年来的最低水平；而其劳动力参与率更是频创新高。但和美国和欧洲一样，日本仍然像堂吉诃德那样执着地向通缩的风车发动进攻，将利率设置在极低水平，买入大规模政府债务。

央行行长显然想要一个有活力的全球经济。但这不是他们可以产生巨大影响的事情。他们不应该去讨论无关话题，而是应该专注于解释为何他们的规则发生了如此大的改变——以及现在是否应该把规则改回去。