Come gli obiettivi dei banchieri centrali si sono spostati

Daniel Gros is Director of the Brussels-based Center for European Policy Studies. He has worked for the International Monetary Fund, and served as an economic adviser to the European Commission, the European Parliament, and the French prime minister and finance minister. He is the editor of Economie… read more

BRUSSELS – Il tema di quest’anno del meeting dei banchieri centrali a Jackson Hole, in Wyoming, aveva poco a che fare con la politica monetaria. “Incoraggiare un’economia globale dinamica” è, naturalmente, un argomento importante. Ma è significativo che la Banca centrale europea ha scelto, per la sua riunione annuale, un simile argomento “non monetario” (“Investimenti e crescita nei paesi avanzati”).

Non c’è niente di sbagliato se i banchieri centrali prendono in considerazione sfide in aree come la crescita, il commercio e gli investimenti. Tuttavia i banchieri centrali sono stati resi indipendenti precisamente perché si era capito che sarebbero stati considerati responsabili per il raggiungimento del loro obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi, a prescindere dal tasso di crescita sottostante dell’economia. Quindi per quale motivo i banchieri centrali preferirebbero porre l’attenzione su questioni esterne piuttosto che focalizzarsi sulla propria area di responsabilità?

La risposta, sembra, è che non possono spiegare del tutto il loro attuale approccio.

Le condizioni oggi sono molto favorevoli per il processo decisionale in materia di politica monetaria, in particolare per la Bce – come emerge chiaramente da un breve sguardo alla storia. Dalla creazione dell’Unione economica e monetaria (UEM) nel gennaio 1999, la Bce è stata l’unica responsabile della determinazione della politica monetaria dell’Uem. (Anche se le valute nazionali sono rimaste in circolazione fino al 2002, mentre i tassi di cambio erano “irrevocabilmente” fissati dal 1999).

Il lavoro della Banca centrale europea è stato difficile dall’inizio. Dopo tutto, quando l’euro è nato, i mercati finanziari globali erano in subbuglio, a causa della crisi asiatica del 1997 e del default russo del 1998. L’indice VIX, che misura la volatilità del mercato azionario, aveva raggiunto il 44% ad agosto 1998, e durante i primi anni di entrata in vigore dell’euro, oscillava intorno al 25-30%, rispetto al 12% di oggi. Mentre la disoccupazione dell’Eurozona stava scendendo, il tasso era vicino al 10%, ed è rimasto più alto del livello di oggi, il 9,3%, per tutto il 1999.

Da una prospettiva di politica monetaria, c’è stato anche il bisogno di fare i conti con l’eredità deflazionistica della crisi finanziaria. In realtà, quando l’Eurozona fu istituita, i prezzi stavano aumentando meno del 2% e l’inflazione primaria era ferma all’1%. Questi due indicatori chiave della politica monetaria sono quasi esattamente agli stessi livelli oggi, ma i mercati finanziari sono decisamente più stabili ora di quanto lo fossero allora.

Nel 1999, nonostante un’inflazione leggermente al di sotto del target, l’alta disoccupazione e la volatilità dei mercati finanziari, il Consiglio direttivo della Bce non prendeva neanche in considerazione i tassi a zero o vicino allo zero, misure politiche molto meno convenzionali. Invece, la sua prima azione, nel 1999, è stata fissare il principale tasso al 2%.

Nel corso di quell’anno, la Bce ha tagliato il tasso di riferimento di 50 punti base, all’allora livello senza precedenti dell’1,5%. Ma lo ha fatto solo per dare all’economia la possibilità di risollevarsi. Dopo qualche mese, ha cambiato rotta, riportando il tasso alla fine dell’anno al 2%. Nel corso dell’anno successivo, il tasso è stato aumentato al 3,75%, anche se l’inflazione non aveva visto un’accelerazione superiore a qualche decina di punti base.

Oggi, la Bce è di fronte a una situazione molto più tranquilla. Mentre l’inflazione sta mancando il target del 2%, il mercato del lavoro sembra più in forma.

Ma è davvero così? È ampiamente assodato che una profonda recessione induce molti disoccupati a lasciare il mercato del lavoro, perché cercare un lavoro sembra inutile. Se molti lavoratori scoraggiati hanno lasciato il mercato del lavoro, una ripresa del tasso di disoccupazione ai livelli pre-recessione può essere fuorviante. Ecco perché il tasso di disoccupazione deve essere considerato insieme al tasso di partecipazione della forza lavoro.

Da quando ha adottato quella misura, l’Eurozona sta andando molto meglio ora che non nel 1999. Con un tasso di partecipazione alla forza lavoro di cinque punti percentuali più alto rispetto ad allora, sembra chiaro che pochi lavoratori sono stati scoraggiati dalla ricerca del lavoro oggi rispetto a quando è stata creata l’Uem, e quindi che c’è meno potenziale sottoutilizzato nell’economia.

In questo contesto, è difficile spiegare perché la Bce continua a insistere sul fatto che siano necessarie misure non convenzionali in materia di politica monetaria, quali tassi negativi e acquisti di obbligazioni continui. La prospettiva di inflazione a lungo termine potrebbe essere un po’ più incerta oggi. Ma possono qualche decine di punti base nelle aspettative di inflazione a lungo termine (scarsamente misurate) giustificare la necessità di un massiccio allentamento quantitativo e un tasso di 250 punti più basso rispetto a un periodo in cui i fondamentali dei mercati erano più deboli?

Questa incongruenza non è limitata all'Europa. Anche negli Stati Uniti si trova una simile combinazione di inflazione e disoccupazione oggi e due decenni fa. Nel 1999, un tasso di inflazione di fondo di circa il 2%, combinato con la disoccupazione al di sotto del 5%, ha giustificato un tasso di fondi federali del 5% (e un "bilancio" normale). Oggi la Federal Reserve ha mantenuto il tasso di riferimento al di sotto dell'1,5% - 350 punti base di meno di quello del 1999 - e ha rimandato ogni riduzione del suo bilancio gonfiato.

In Giappone, l'inflazione è ora più alta di quanto lo fosse subito dopo la crisi finanziaria asiatica; la disoccupazione è al suo livello più basso in 50 anni; e il tasso di partecipazione alla forza lavoro continua a raggiungere livelli record. Eppure il Giappone, come gli Usa e l'Europa, continua a mostrare una tendenza idealista a pendere verso la deflazione, con i tassi di interesse ai minimi e gli acquisti di enormi quantità di debiti pubblici.

I banchieri centrali sicuramente desiderano un'economia mondiale dinamica. Ma non si tratta di qualcosa che possono influenzare molto. Piuttosto che discutere di questioni non correlate, dovrebbero impegnarsi a spiegare perché i loro obiettivi si sono spostati così tanto - e se è il momento di iniziare a tornare indietro.