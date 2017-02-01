واجبنا تجاه المهاجرين واللاجئين

داكا - لقد سلط الحظر غير المحدد على اللاجئين السوريين الذي فرضه الولايات المتحدة الضوء على واحدة من التحديات الكبرى في عصرنا. ما الذي ينبغي علينا القيام به نحو الملايين من اللاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد في جميع أنحاء العالم؟
إن حجم أزمة اللاجئين اليوم مذهل للغاية: ففي جميع أنحاء العالم، أجبر 65 مليون شخص على الفرار من منازلهم. و في عام 2016 فقط، مات أكثر من 7500 مهاجر - رجالا ونساء وأطفالا - أثناء محاولة يائسة للوصول إلى البر، منهم 5083 لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط.
في بحر اندامان، تقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين على متن قوارب بدون توفر ميناء للنزول، في حين يتم احتجازهم من طرف المهربين للحصول على فدية، وقد لوحظت نقاط ضعف مماثلة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، وممر أمريكا الوسطى.
وفي الوقت نفسه، وصلت الآراء المعادية للمهاجرين في البلدان المضيفة ذروتها. بدلا من بناء الثقة، يزرع الكثير من السياسيين الخوف، مطالبين بالتمييز العرقي أو الديني ضد أولئك الذين اضطروا إلى الخروج من أوطانهم. فبدلا من تشجيع الهجرة بشكل آمن ومنظم، تطلب العديد من البلدان الحد من الهجرة أو وقفها تماما.
في ظل هذا المناخ السياسي، حاول بعض السياسيين التقليل من شأن الالتزامات القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين والمهاجرين عن طريق الخلط بين بعضهم البعض، مما يعني أن أيا منهم لا يستحق الحماية. كما قام آخرون، في الوقت نفسه، بالاعتراف كرها بواجب بلدانهم قبول اللاجئين، لكن بعد ذلك أعلنوا أنه يجب على جميع المهاجرين الاقتصاديين أن يغادروا.
لكن كلا الفريقين مسؤولية على أكتافنا جميعا. وبموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، على المجتمع الدولي دعم حقوق النازحين قانونيا. وبموجب اتفاقية 1990 بشأن حقوق المهاجرين، التزمت البلدان أخلاقيا وسياسيا بتلبية احتياجات المهاجرين المستضعفين. في الواقع، كجزء من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، حدد زعماء العالم اللاجئين والمشردين داخليا، والمهاجرين باعتبارهم السكان المعرضين للخطر والذين يستحقون الحماية. على وجه التحديد، فقد تعهدوا بالتعاون من أجل "ضمان الهجرة الآمنة والمنظمة، والعادية التي تنطوي على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمهاجرين بغض النظر عن وضعية الهجرة، واللاجئين، والنازحين".
لا يمكن لأي شخص عاقل أن يرغب في وقف التنقل البشري، إذ يحقق المهاجرون، رغم كل شيء، فوائد جمة للدول المضيفة، وكذلك لبلدانهم الأصلية. ولا يمكن لأحد أن ينكر التحدي الذي تمثله التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين - الذين غالبا ما يسافرون معا في شكل "هجرة مختلطة".
أولئك الذين يسافرون بطرق غير شرعية هم معرضون للخطر، بغض النظر عما إذا كانوا لاجئين أو مهاجرين. وباللجوء إلى مسارات غير رسمية والتحايل على التزامات قانونية لعبور الحدود، فهم يقوضون عن غير قصد سيادة القانون. ويضطر العديد منهم إلى التماس خدمات من المهربين، ويساهمون بدورهم في الجريمة المنظمة. وفي نهاية المطاف، فالتحديات التي تواجه المهاجرين واللاجئين، والمساعدة التي يحتاجونها من الحكومات والمجتمع الدولي، هي متشابهة جدا، على الرغم من أن القانون الدولي يضمن الحماية الإضافية للاجئين، بما في ذلك عدم الإعادة الإجبارية إلى البلد الأصلي.
في سبتمبر/أيلول الماضي، اعترف زعماء العالم الذين حضروا قمة الأمم المتحدة بشأن اللاجئين والمهاجرين بهذا التشابه للمرة الأولى. في نهاية القمة، اعتمد المندوبون إعلان نيويورك، والذي يتضمن التزامات لتلبية الاحتياجات والتحديات المشتركة للمهاجرين واللاجئين، ويحدد عمليات تطوير المواثيق العالمية لتبادل المسؤولية لمساعدة اللاجئين، وضمان هجرة آمنة ومنظمة.
وتستوجب أزمة المهاجرين واللاجئين المستمرة إطارا عالميا جديدا وشاملا ومتماسكا للحوكمة. لقد حان الوقت لمعالجة التنقل ككل، بكل أنواعه، بغض النظر عما إذا كان الناس يتنقلون لأسباب خارجة عن إرادتهم، مثل الكوارث الطبيعية، أو سعيا وراء فرص لتحسين حياتهم.
وتعد تدفقات المهاجرين واللاجئين اليوم جزء لا يتجزأ من واقع جيوسياسي جديد معقد، حيث لم يعد بالإمكان معالجتها على نحو فعال كقضايا منفصلة. وقد أجمع المجتمع الدولي على إبرام اتفاقات منفصلة في هذا الشأن، لكن يجب أن تكون الإجراءات المعتمدة للقيام بذلك منسقة بدقة. فقط من خلال الاعتراف بشكل واضح بالروابط بين المهاجرين وتدفقات اللاجئين يمكننا أن نضمن موافقة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الالتزام بكل المواثيق، والمشاركة في استجابة منتظمة ومتماسكة لاحتياجات الناس الضعفاء.
للمضي قدما، يجب أن نكون منفتحين وشاملين، وجريئين في نهجنا، وعلينا تجاوز الأفكار والخطط النمطية، مثل التفويضات المعتادة أو المؤسسية. لدينا فرصة فريدة لوضع إطار شامل لمعالجة التنقل البشري بكل أبعاده - سواء اللاجئين والمهاجرين الذين يضطرون للتنقل، والذين قد يلجئون إلى وسائل غير نظامية أو التهريب، أو أولئك الذين يذهبون من خلال الطرق الرسمية بحثا عن حياة أفضل.
من خلال العمل معا من أجل حل متماسك، يمكننا تحسين الحوكمة العالمية للتنقل البشري بشكل كبير. هذا هو خيارنا الوحيد والواقعي لمساعدة اللاجئين والمهاجرين وتعزيز المجتمعات التي ستصبح بلدانهم في نهاية المطاف.
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Comment Commented Peter Lintner
Instead of trying to unload your problems on western taxpayer you should spend your time developing and improving your countries, because we dont want your migrants, thank you very much.
We have the right to preserve our culture and identity just like anyone else, and we will. Get ready for more walls and fences. Read more
Comment Commented Michael Public
While America must shoulder a lot of the blame about this, so too must Muslims. You seemingly refuse to modernise your faith in line with modern cultural values. Any religion that condones something like a Jihad is heading for major confrontation with countries who have long ago left behind the Middle Ages in their way of thinking. Read more
Comment Commented Christine Constable
There also has to be forethought for how these "refugees" can integrate and excel in cultures so diverse and contradictory to the cultures they have come from. It makes more sense to keep refugees close to their native regions and not export them to societies whose religious, cultural and education demands are so different, this will create huge (and probably )expensive challenges for such countries as communities fail to integrate. We can see this in Europe with such a clash of values and beliefs. Read more
Comment Commented Michael Public
Actually, the cultural challanges are much bigger close to home. Sunni's, Shiites and Kurds hate each other far more than any 'Western Devil'. Read more
Comment Commented vivek iyer
Good to know that Bangladesh will take in the Rohingyas. Read more
Comment Commented Arshad Muhammad
Mr Haq also include those who were stranded near your sea due to Myanmar regime. Read more
Comment Commented stephan Edwards
I believe this translates into the west should HAVE to take and support all of these economic immigrants whether we want to or not. Read more
Comment Commented stephan Edwards
No more like I've had 2 jobs exported to the 3rd world and trained my H1B at another. Each job I get pays less and less as jobs get shipped over seas so that the number of decent jobs grows less and less. Which tends to lead to a bitter hatred of government that can't or won't help their own people but feels they should do everything in the world for foreigners. We don't have enough jobs or resources or will to help our own. Let someone else pick up the slack we have our own problems. Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
Not your brother's keeper then, aye Edwards? More the "I've got mine Jack" kind of guy that seems to pervade our self-proclaimed "conservatives?" Who when you cut away the hypocrisy are revealed as being primarily concerned about "conserving" their own privileges at any cost? Read more
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