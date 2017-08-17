纽约—过去几年，新闻自由形势不利。波兰、匈牙利和土耳其政府越来越极权，和巴尔干国家、中国和俄罗斯的领导人一样，它们越来越热衷于控制公共话题。美国也是如此，特朗普总统不断地试图抹黑新闻媒体，其政府对媒体的态度前所未有地不友好。

对报纸进行赤裸裸的编造的时代——比如我在越南和缅甸所看到的——已经基本结束了。但是，最近的发展趋势表明，新闻自由仍然非常脆弱，因为政府和——用政治学家艾琳娜·蒙吉欧-皮皮迪（Alina Mungiu-Pippidi）的话说——“与政治沆瀣一气的既得利益”一起进行着可称之为“媒体捕获”（media capture）的软控制。

2008年金融危机后，经济学家用“捕获”一词来形容监管者——他们常常来自（或回到）他们的所谓监督对象——如何无法对金融业进行合理的监督。媒体捕获在很大程度上也是如此，政治领导人要么完全拥有媒体（如意大利的贝卢斯科尼），要么能够通过裙带关系或惩罚来保证媒体领导人忠于自己。

以卡钦斯基（Jarosław Kaczyński）非正式领导的波兰极右翼政府的第一批动作之一，就是实施了新的媒体法，允许政府聘用和解雇公共广电网络的负责人。在土耳其，总统埃尔多安的政府抓捕批评记者——如著名的专栏作家艾哈迈德·奥坦（Ahmet Altan）和他的兄弟穆罕默德（Mehmet）教授，并关闭或牢牢控制媒体企业，用恐惧来影响报道。

特朗普恐吓他的批评者，比如CNN和《纽约时报》，而鼓励其他媒体做出有利于他的报道，比如《华尔街日报》，这可以算是埃尔多安的方法的不太极端的版本。在其他地区，恐吓工作由政府爪牙来完成：在南非，政治关系深厚的古普塔（Gupta）家族将目标对准了批评总统祖玛的前《商业日报》（Business Day）和《金融邮报》（Financial Mail）编辑彼得·布鲁斯（Peter Bruce）。领导人还试图通过拒绝接触可能持批评态度的媒体组织来控制媒体叙事，美国就是如此，而在总统马杜罗治下危机重重的委内瑞拉做得更加激进。

这些媒体捕获行为是政府——特别是实施可能不受欢迎的政策的政府——保持公共支持的关键。特朗普的反“假新闻媒体”运动让他能够保持大部分基本盘的忠诚，尽管换成另外一位美国政客，恐怕早就被曝光潮葬送了前程。

正如媒体捕获会影响公众的感觉，它也会影响经济结果。经济学家玛利亚·彼得洛娃（Maria Petrova）指出，媒体捕获可能主张不平等性，特别是当媒体被富人捕获的时候（被政客捕获反而要更好一些，因为他们常常可以通过选举赶下台）。类似地，柏林自由大学的吉亚科莫·科尔尼奥（Giacomo Corneo）认为，经济集中度的增加会导致媒体更有可能产生偏见。

媒体捕获不是一个新现象。但互联网本应让我们免受其影响，至少对于没有公开在线审查的国家应该如此。人们认为，随着准入壁垒的消除，媒体机构的兴盛意味着捕获全部媒体变得非常困难。即便一些机构被捕获，传媒行业仍然可以充当可靠的监督员，只要媒体多样性足够大。这一预期因为增加竞争能够带来更高质量的新闻的假设而强化。

但发生的事实正好相反。数字媒体的崛起让传统媒体组织的业务模式难以为继。广告转移到了互联网上，那里的投放更加便宜，而消费者有了近乎无穷的免费选择，也不再愿意为内容付费。结果，传统媒体的收入大幅下降，岗位也大量流失。

资源的减少破坏了报道的质量，特别是，如巴黎政治大学的茱莉亚·凯奇（Julia Cagé）所指出的，许多囿于现金的新闻组织试图尽可能广泛地吸引受众。在Facebook、推特和谷歌等网站上追求点击率的必要性制约了传统媒体所有者履行确保问责这一传统责任上的能力。

媒体收入的下滑以另一种重要方式助长了媒体捕获：拥有媒体组织的激励发生了变化。如果报纸不再能够提供经济回报，那么收购或经营报纸的主要动机就变成了影响力。比如，美国亿万富翁赌场主谢尔顿·埃德尔森（Sheldon Adelson）2015年买下《拉��维加斯评论》（The Las Vegas Review-Journal）、捕获以色列媒体可不是为了钱。

随着媒体形势日益向拱手被捕获倾斜，政治和企业问责性也不断地下降。因此，国际媒体协助中心（Center for International Media Assistance）刚刚发布的一份新报告重点阐述了这一现象——并呼吁采取办法解决这个问题。

自由和健康的新闻媒体是良好元转的民主的关键。如果我们想要保护后者，就必须不惜一切代价捍卫前者。