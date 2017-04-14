تدفق رؤوس الأموال مستمر في أمريكا اللاتينية

بوكوتا – توجد أمريكا اللاتينية - وأمريكا الجنوبية، على وجه الخصوص - في أزمة منذ سنوات. ومع ذلك، استمر رأس المال الأجنبي، سواء الاستثمار المباشر أوالمالي، في التدفق إلى المنطقة. وهذا أمر لم يسبق له مثيل.

في الماضي، كان توقف التدفقات المالية - أو "توقفها المفاجئ" - سمة أساسية من سمات الأزمات في أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى في العالم النامي. وأدت أزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينات إلى انقطاع دام ثمانية أعوام. وقد تسببت الأزمة المالية الآسيوية التي اندلعت في منتصف عام 1997 وانتشرت فيما بعد في الاقتصادات الناشئة في انقطاع دام ست سنوات. كما استمر الانقطاع المرتبط بالكساد الكبير في الثلاثينيات عدة عقود.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الديناميات آخذة في التغير.بعد انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في عام 2008، توقفت تدفقات رأس المال لمدة سنة تقريبا. والواقع أنه على الرغم من ضخامة الصدمة الأولية، فإن تدفقات رؤوس الأموال وهوامش المخاطر قد تطورت بشكل أساسي بحلول عام 2009، عندما بدأ تمويل السندات في أمريكا الالتينية يرتفع بسرعة ليصل إلى ثلث ما كان عليه قبل عام 2008.

وكانت للصدمات التي حدثت منذ ذلك الحين أثر أقل على التدفقات المالية. في عام 2013، بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في التراجع عن برنامج شراء السندات، وانهارت أسعار السلع الأساسية في منتصف عام 2014. وفي أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016، عصفت التطورات في الصين بالأسواق المالية.وفي الآونة الأخيرة، انتُخب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أول ارتفاعين في سعر الفائدة.

ومع ذلك، فإن أطول انقطاع في تمويل السندات الن��جم عن هذه الصدمات - الذي حدث خلال النصف الثاني من عام 2015 - استمر ستة أشهر فقط. وقد أدى انهيار أسعار السلع الأساسية في عام 2014 إلى زيادة انتشار مخاطر أمريكا اللاتينية، ولكن بنسبة 1.5 نقطة مئوية فقط، أي نحو ثلث تأثير صدمة ليمان براذرز.

ومن الجدير بالملاحظة أن ارتفاع سعر الفائدة الأخير الذي حققه مجلس الاحتياطي الفدرالي لم يكن له تأثير ملموس على هوامش المخاطر والتدفقات المالية، على الرغم من أن معدلات أعلى قد تم نقلها إلى أمريكا اللاتينية. وأدت انتخابات ترامب إلى زيادة هوامش مخاطر أمريكا اللاتينية بأقل من نقطة مئوية واحدة، وقد اختفت هذه العلاوة بحلول نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، احتفظت جميع بلدان أمريكا اللاتينية، باستثناء فنزويلا، بإمكانية الحصول على التمويل الخارجي الخاص. وقد تمكنت البرازيل من الوصول إلى أسواق رأس المال حتى في ذروة الأزمة السياسية في العام الماضي. وفى ابريل / نيسان الماضي انسحبت الأرجنتين من أكبر إصدار للسندات فى تاريخ أمريكا اللاتينية بعد أن أنهت التسوية مع الدائنين "المتعثرين" وإعادة جدولة الديون الوضع السابق في الأسواق. واضطلعت إكوادور أيضا بعدد من إصدارات السندات.وخلال الربع الأول من عام 2017، ارتفع إصدار السندات في أمريكا اللاتينية بنسبة 53٪ على أساس سنوي، وجاء بتكلفة أقل.

حتى المكسيك، الذي استُهدف من قبل خطاب ترامب الحمائي، لم يتأثر سلبيا تمويله الخارجي. وفي البداية أدى فوز ترامب إلى انخفاض قيمة البيزو المكسيكي، لكن سعر الصرف سرعان ما عاد إلى طبيعته وعاد إلى مستويات ما قبل الانتخابات.

هل هذا يعني أن أيام التوقف المفاجئ في التمويل الخارجي وانعكاسات تدفق رأس المال المفاجئ قد انتهت؟

ليس بالضبط. ويمكن أن يعزى نجاح أمريكا اللاتينية مؤخرا في تجنب حالات انقطاع التمويل إلى عاملين رئيسيين. أولهما إقليمي: شهدت بلدان أمريكا اللاتينية انخفاضا حادا في نسب ديونها من عام2003 إلى عام 2008. ومع استمرار الارتفاع الضخم في احتياطيات النقد الأجنبي خلال هذه الفترة، انخفض الدين الخارجي للمنطقة، بعد خصم الاحتياطيات، من أكثر من 30٪من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6٪.

والعامل الثاني عالمي. وقد أدى انخفاض أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة منذ الأزمة المالية إلى جعل هذه الأسواق أقل جاذبية للمستثمرين الذين سعوا إلى تحقيق عوائد أعلى في الاقتصادات الناشئة. وسواء كانت أمريكا اللاتينية قادرة أم لا على الاستمرار في تجنب الوقفات المفاجئة في مواجهة الصدمات الجديدة، فإنها تعتمد على ما إذا كانت هذه الظروف لا تزال قائمة.

وكما هي عليه، فإن نسب الدين في المنطقة آخذة في الارتفاع، ولكن معتدلة فقط؛ في المتوسط، أقل بكثير من المستويات التي كانت سائدة في بداية هذا القرن. وقد أدت سياسات التكيف، مما لاشك فيه، إلى تباطؤ النمو الكبير وحتى الركود. وبالمثل، على الرغم من أن أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة سوف تستمر في الارتفاع حتى يتم تطبيعها في نهاية المطاف، فإن العملية تحدث ببطء، حتى في الولايات المتحدة.

إن قدرة أمريكا اللاتينية الأخيرة على تجنب التوقف المفاجئ في التمويل الخارجي هي إشارة طيبة، ويبدو من المرجح أن تستمر. وهذا يعطي حكومات المنطقة بعض التنفس الاقتصادي الكلي، مما سيسمح لها بتجنب المزيد من السياسات الانكماشية وبتمكين اقتصاداتها من المشاركة في الانتعاش العالمي الجاري الآن.