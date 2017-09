Beëindig de handel in martelwerktuigen

Jorge Faurie is Foreign Minister of Argentina.

Cecilia Malmstrom is the European Union Commissioner for Trade and former Swedish Minister for Europe.

Tsend Munkh-Orgil is Foreign Minister of Mongolia.

BUENOS AIRES/BRUSSEL/ULAN BATOR – Schokriemen, knuppels met spijkers en onder stroom staande duimschroeven kunnen geen enkel ander doel dienen dan het toebrengen van pijn aan mensen. Maar ondanks het feit dat foltering in het internationaal recht verboden is, worden goederen als deze nog steeds geproduceerd en verkocht, en vinden ze hun weg naar kopers over de hele wereld.

Op dezelfde manier blijven, in een tijd dat steeds meer landen de doodstraf afschaffen, de producten die worden gebruikt om doodstraffen uit te voeren – zoals gifcocktails, elektrische stoelen, gaskamers en systemen voor het toedienen van dodelijke injecties – op de markt. Volgens Amnesty International wachten wereldwijd bijna 19.000 mensen op executie, ook al is de doodstraf als afschrikwekkend middel niet effectief gebleken en worden gerechtelijke dwalingen er onomkeerbaar door.

Als wij in de internationale gemeenschap serieus zijn over het stopzetten van martelingen en het afschaffen van de doodstraf, moeten we meer doen dan het uitspreken van verheven beloftes. Het is tijd voor concrete actie om het verkrijgen van de middelen voor executies en folteringen veel moeilijker te maken.

Op 18 september, als gedelegeerden uit de hele wereld bijeenkomen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, zal een grote groep landen zich toeleggen op het creëren van een nieuw mondiaal raamwerk om deze verachtelijke handel een halt toe te roepen. Door toe te treden tot een nieuwe Alliantie voor Foltervrije Handel zullen regeringen instemmen met nationale exportverboden voor producten die worden gebruikt voor martelingen en executies, terwijl ze hun douane-autoriteiten de bevoegdheid geven deze verboden af te dwingen.

De Alliantie staat onder leiding van Argentinië, de Europese Unie en Mongolië, maar alle landen die de doodstraf willen afschaffen op grond van het UN Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (Tweede Optionele Protocol van de VN bij het Internationale Verdrag over Burgerlijke en Politieke Rechten) zijn uitgenodigd om deel te nemen.

De toewijding van Argentinië aan het beëindigen van de doodstraf is onwankelbaar. Het land is een actieve deelnemer aan multilaterale instellingen zoals de Internationale Commissie en het Wereldcongres tegen de Doodstraf, en heeft steun gemobiliseerd binnen de VN voor een mondiaal moratorium op executies.

De EU heeft intussen vorig jaar de wetgeving verscherpt om alle handel te verbieden in goederen die worden gebruikt voor marteling of voor het uitvoeren van de doodstraf. De wet, die in 2005 van kracht werd, zorgt er nu voor dat al deze goederen niet door EU-territorium en door EU-havens mogen passeren, en dat ze niet mogen worden gepropageerd op beurzen en in publicaties. En om de meute voor te blijven heeft de EU tevens een mechanisme ontwikkeld voor het uitbannen van nieuwe instrumenten voor marteling en het uitvoeren van de doodstraf, zodra zij de kop opsteken.

Mongolië heeft op haar beurt de doodstraf in 2015 afgeschaft. Het land geeft het goede voorbeeld in een regio waar de meeste landen gevangenen systematisch martelen en executeren.

De zwaardere controles hebben al resultaten opgeleverd. De drugs die worden gebruikt bij dodelijke injecties en de middelen die nodig zijn voor het toedienen van elektrische schokken zijn al veel moeilijker verkrijgbaar en veel duurder geworden.

Toch is er een duidelijke grens aan wat individuele landen in hun eentje kunnen bereiken. De landen die deze goederen produceren en verhandelen veranderen hun praktijk en routes om wetten te omzeilen. Om onze maatregelen werkelijk effectief te maken moeten meer landen gaan meedoen.

Als de Alliantie deze maand van start gaat, zullen de deelnemende landen een gezamenlijke politieke verklaring tekenen, gebaseerd op vier beloften. In de eerste plaats zullen ze maatregelen treffen om de export van goederen te beperken die bedoeld zijn voor martelingen of executies. In de tweede plaats zullen ze helpen een platform in het leven te roepen voor de uitruil van grensoverschrijdende informatie, zodat douanefunctionarissen internationale handelsstromen in de gaten kunnen houden en nieuwe producten kunnen identificeren die verboden moeten worden.

In de derde plaats zullen de ondertekenende landen hun best practices delen, zodat systemen voor de afdwinging die in één land efficiënt en effectief zijn gebleken ook in andere landen kunnen worden geadopteerd. In in de vierde plaats zullen de landen waar al nationale wetgeving van kracht is technische hulp verlenen aan andere landen die nog steeds naar dat doel toe werken.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat voor het uitbannen van martelingen en het afschaffen van de doodstraf brede, duurzame inspanningen nodig zijn die zich uitstrekken tot buiten het domein van de handel. Maar door ons te focussen op de uitruil van goederen die worden gebruikt voor folteringen en executies brengen we gelijkgestemde landen bijeen om werkelijke veranderingen te bewerkstelligen. We vertrouwen erop dat de Alliantie succesvol zal zijn, en dat zij zou kunnen dienen als basis voor een bredere samenwerking met de VN in de toekomst.

Handelsbeleid gaat niet alleen over dollars en centen. Het is ook een krachtig instrument voor het beschermen van de mensenrechten en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in de hele wereld. We mogen nooit toestaan dat de instrumenten van lijden en dood worden verhandeld als ieder ander gebruiksartikel.

Vertaling: Menno Grootveld