Mettre un terme au commerce des instruments de torture

Jorge Faurie is Foreign Minister of Argentina.

Cecilia Malmstrom is the European Union Commissioner for Trade and former Swedish Minister for Europe.

Tsend Munkh-Orgil is Foreign Minister of Mongolia.

BUENOS AIRES / BRUXELLES / OULAN-BATOR – Ceintures à électrochocs, matraques à pointes et poucettes électriques ne peuvent servir d’autre but que faire souffrir des gens. Mais quoique la torture soit interdite en droit international, les articles de ce genre sont encore produits et vendus, et ils trouvent acheteurs autour du globe.

De même, alors que de plus en plus de pays abolissent la peine capitale, les produits utilisés pour son exécution – systèmes d’injection létale, cocktails de poisons, chaises électriques et chambres à gaz – demeurent sur le marché. Selon Amnesty International, presque 19 000 personnes dans le monde attendent leur exécution, quoique la peine capitale n’ait pas d’effet dissuasif prouvé et qu’elle rende toute erreur judiciaire irréversible.

Si nous voulons sérieusement, au sein de la communauté internationale, mettre un terme à la torture et abolir la peine capitale, nous devons faire plus que de nobles promesses. Il est temps que des actions concrètes rendent beaucoup plus difficile l’acquisition des instruments d’exécution et de torture.

Le 18 septembre, lorsque les représentants du monde entier se réuniront pour l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, un groupe constitué de nombreux pays s’engagera à mettre en place un nouveau cadre mondial pour que prenne fin ce détestable commerce. Les États qui rejoindront la nouvelle Alliance pour des échanges commerciaux sans instruments de torture (Alliance for Torture-Free Trade), accepteront d’interdire les exportations de produits utilisés pour la torture ou les exécutions, tout en donnant les compétences nécessaires à leurs autorités douanières pour appliquer ces interdictions.

L’Alliance est conduite par l’Argentine, l’Union européenne et la Mongolie, mais tous les pays engagés dans l’abolition de la peine capitale au titre du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, visant à abolir la peine de mort sont invités à y prendre part.

L’Argentine mène une action déterminée pour la disparition de la peine de mort. Elle participe activement aux institutions multilatérales comme la Commission internationale et le Congrès mondial contre la peine de mort, et elle rassemble les soutiens, au sein de l’ONU, en faveur d’un moratoire mondial sur les exécutions.

L’UE, quant à elle, a durcit sa législation, l’an dernier, afin d’interdire tout commerce d’articles utilisés pour la torture ou la peine capitale. La loi, originellement adoptée en 2005, interdit désormais à ces articles de transiter par les territoires et les ports de l’UE, ou de faire l’objet dans des foires ou dans des publications industrielles d’une quelconque publicité. Et pour rester en pointe sur ces questions, l’UE a mis en place un mécanisme accéléré d’interdiction, dès leur apparition, des nouveaux instruments de torture ou d’exécution de la peine capitale.

La Mongolie a pour sa part aboli la peine de mort [par le vote d’un nouveau code pénal] en 2015, et elle offre un exemple positif dans une région où la plupart des pays torturent systématiquement les prisonniers et pratiquent les exécutions.

Le durcissement des contrôles a d’ores et déjà produit des résultats. Ainsi les produits utilisés pour les injections létales forcées et les appareils qui administrent les décharges électriques sont-ils devenus beaucoup plus difficiles à obtenir et beaucoup plus chers.

Pour autant, des pays agissant en leur seul nom et par leurs propres moyens font nécessairement l’expérience de leurs limites. Les fabricants des articles et appareils visés adaptent leurs pratiques et leurs voies de transit pour contourner les lois nationales ou communautaires. Pour que les mesures édictées deviennent vraiment efficaces, il faut que d’autres pays rejoignent le mouvement.

Lorsque l’alliance sera lancée, ce mois-ci, les pays participants signeront une déclaration politique conjointe fondée sur quatre engagements. Ils mettront tout d’abord en œuvre des mesures de restriction des exportations des articles ou appareils conçus pour la torture ou les exécutions. Ils contribueront, en second lieu, à la création d’une plateforme transfrontalière d’échanges d’informations, de sorte que les fonctionnaires des douanes puissent surveiller les flux commerciaux internationaux et identifier de nouveaux produits susceptibles d’être interdits.

Troisièmement, les pays signataires partageront leurs meilleures pratiques, de sorte que les systèmes de contrôle qui se sont avérés efficients et efficaces dans un pays puissent être adoptés par les autres. Enfin, les pays disposant déjà d’une législation nationale en place apporteront à ceux qui y travaillent encore une assistance technique.

Certes, il faudra pour éradiquer la torture et abolir partout dans le monde la peine de mort des efforts étendus et soutenus, au-delà des questions commerciales. Mais en concentrant notre action sur les échanges de biens utilisés pour la torture et les exécutions, nous rassemblons les pays qui partagent le même point de vue afin d’accomplir de réels changements. Nous sommes confiants dans le succès de l’Alliance et pensons qu’elle pourra servir de base, en cour de route, pour une coopération plus large aux Nations unies.

Les politiques commerciales ne sont pas seulement une question de tarifs. Elles sont aussi de puissants outils pour la préservation des droits humains et pour le soutien du développement durable dans le monde. Nous ne devons pas permettre que des instruments de souffrance et de mort puissent être échangés comme des marchandises ordinaires.

Traduction François Boisivon