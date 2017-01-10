ترمب في عيون الصين

إرفاين - عندما فاز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، حظى بالكثير من المعجبين الصينيين ولكن شهدت شعبية ترمب تراجعًا، بسبب تصريحاته - التي كان أغلبها من خلال موقع تويتر- حول قضايا مثيرة للخلاف، مثل قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي وهذه ليست المرة الأولى التي تسوء فيها نظرة الصين لرئيس أمريكي بهذه السرعة.
يُذكِرّنا هذا التغير المفاجئ في موقف الصين تجاه ترمب بما حدث مع الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بعد إعادة انتخابه قبل قرن من الزمان .كان الكثير من المفكرين الصينيين في ذلك الوقت، بمن فيهم ماو تسي تونغ الشاب، معجبين بويلسون، وهو أحد علماء السياسة والرئيس السابق لجامعة برينستون وفي عام 1919 أيَّد ويلسون معاهدة فرساي، والتي نقلت السيطرة على المقاطعات الألمانية السابقة في إقليم شاندونغ إلى اليابان بدلًا من إرجاعها إلى الصينوسرعان مافقد ويلسون بعد ذلك حظوته عند الصين..
كان ذلك التحول مشابهًا لما يحدث الآن، ولكن الأسباب كانت مختلفة تماما فقد كانت الصين منذ قرنٍ مضى مُضطرة بسبب ضعف موقفها إلى تأييد ويلسون أول الأمر، ثم إلى النفور منه. أما اليوم، فموقف الصين القوي هو الذي يرسم ملامح نظرتها للرئيس الأميركي.
ففي عام 1916 العام الذي انتُخِب فيه ويلسون لفترة رئاسية ثانية، كانت الصين تشهد وضعًا حرجًا فبينما كان من المفترض أن تكون جمهورية الصين التي تم تأسيسها عام 1912 كيانًا واحدًا، شهدت الأراضي الصينية تفككا كبيرا إذ سيطر القادة العسكريون الأقوياء على مناطق مختلفة في الصين، في الوقت الذي سيطرت فيه القوى الأجنبية - من خلال الرشوة والترهيب باستخدام القوة على مساحات كبيرة من الأراضي الصينية. بالنسبة للمفكرين الصينيين قدم ويلسون بديلا تنويريا مغايرا لأمراء الحرب العدوانيين..
وزادت حُظوة ويلسون لدى الصين بعد ذلك بدرجة تفوق الوصف وفي عام 1918 ارتفعت شعبية ويلسون - ليس في الصين فحسب - وذلك عقب رسالته إلى الكونغرس التي دعت إلى "حق تقرير المصير" القومي وبعد أن غُضَّ الطرف عن تأييد ويلسون لنظام التمييز العنصري "جيم كرو" في الولايات المتحدة وتأييده لغزو هايتي الذي تم على يديه، تعاطف المفكرون في البلدان التي عاث فيها الاستعمار الإمبريالي فسادًا من مصر إلى كوريا مع إعلان ويلسون، واعتبروه مخَلِّصًا للمضطَهَدين ونصيرًا لهم..
تمنى الوطنيون الصينيون على وجه الخصوص أن يزداد انخراط أمريكا - أثناء حكم ويلسون - في شؤون آسيا على نحوٍ يساعد في حماية الصين من الوقوع في براثن اليابان الإمبريالية ثم مثَّل دعم ويلسون لمعاهدة فرساي بالنسبة لأولئك الوطنيين خيانة شديدة.
يختلف وضع الصين في عام 2016 اختلافًا كبيرا عن وضعها في عام 1916 فقد حققت الصين قفزات واسعة في هرمية الاقتصاد العالمي، جعلتها تتخطى حتى البلدان المتطورة. كما أنها الآن كيان موحَّد تحت قيادة قوية وأصبحت دولة كبيرة جدًا، تضم تحت لوائها جميع الأراضي التي كانت جزءًا من إمبراطورية تشينغ في أوج مجدها. ولا يُستثني من ذلك سوى تايوان، إلا أن الخيال الدبلوماسي لمبدأ "الصين الواحدة" لا يزال يعتقد أنه بطريقة أو بأخرى ستتم إعادة دمج الجزيرة الديمقراطية بالبر الصيني السلطوي .
وبإختصار لم تعد الصين بحاجة لحماية الولايات المتحدة الأمريكية بل تريد الصين بدلًا من ذلك رئيسًا أمريكيًا تشغله القضايا الداخلية بدرجة كبيرة، و��ا يهتم كثيرًا بتقييد صعود الصين كما كان عليه الحال مع الرئيس باراك أوباماوبتلك الطريقة قد تتمكن الصين من العمل على إعادة تشكيل علاقات القوى في آسيا على نحو يصب في مصلحتها، من دون أن تضطر إلى القلق من التدخل الأمريكي.
قبل إجراء الانتخابات الأمريكية، كان ترمب معروفا بتوجيهه إتهامات قاسية إلى الصين، فيما يتعلق بالمسائل الإقتصادية كالتجارة ولكن عدم اهتمامه الواضح بالسياسة الخارجية أسال لعاب القادة الصينيين فقد بدا ترمب أكثر ميلًا إلى عدم اعتراض طريق الصين من خصمه في الانتخابات، هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة. انشرحت قلوب القوميين الصينيين لتلميح ترمب بأنه سيكون أقل ممن سبقه التزامًا بدعم حلفاء الولايات المتحدة المألوفين في آسيا، مثل كوريا الجنوبية واليابان، بنفس القدر الذي انشرح به قلب الرئيس فلاديمير بوتن لتشكيك ترمب في التزامات أمريكا تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو.
وقد كسب ترمب، مثله في ذلك مثل ويلسون، بعض المشجعين من خلال شخصيته التي تعد غير مألوفة بالنسبة إلى شخصيات رجال السياسة وليس ترمب بالطبع من المولعين بالقراءة والمطالعة، ولكن الكثير من الناس راق لهم أنه على ما يبدو يصرح (أو يغرِّد) بكل ما يشعر به، فأصبح بذلك يقدم "أسلوبًا صريحًا في الحديث" يتعارض بشدة مع أساليب رجال السياسة الأكثر براعة على الساحة، بما في ذلك الرئيس "تشي جينبينغ" الذي يحسب حساب كل كلمة يقولها.
لقد أججت رغبة مماثلة في "المصداقية" شعبية أحد المسؤولين الأمريكيين الآخرين -بالرغم من أن ذلك كان بأسلوب مختلف تماما - وهو "غاري لوك"، الذي أصبح سفير الولايات المتحدة في الصين عام 2011. أثارت الصور الفوتوغرافية التي ظهر فيها "لوك" وهو يحمل حقيبة ظهره الصغيرة ويبتاع القهوة في مقهى ستاربكس- وهي من التصرفات التي قد يتحرج كبار المسؤولين الصينيين منها - أثارت عددً كبيرًا من التعليقات على شبكة الإنترنت، والتي احتفت بـ"لوك" باعتباره موظفًا حكوميًا فاضلًا. وتساءل معجبوه عن مدى اختلاف أمريكا عن الصين، حيث إن تنعَّم المسؤولين الفاسدين وذرياتهم المُدلَّلة في الحياة الرغدة يُذكِرّهم بما كانت تفعله الأُسر الإمبراطورية في عصور السلالات الحاكمة.
من الصعب على المرء أن يتخيل أن هذا الاختلاف الواضح بين الولايات المتحدة والصين له أي تأثير في الوقت الحالي، حيث يتواصل ظهور صور منزل ترمب الفاخر في منهاتن والحفلات في نادي "مار - آلاجو" الفاخر ورغم أن أسلوب التواصل الذي يستخدمه ترمب مُلفت للأنظار، وخاصة حينما نقارنه بأسلوب الرئيس "تشي"، فإنه يصبح أقل جاذبية حينما يكون المرء موضع تعليقاته الحادة حول مواضيع حساسة وكما كانت الصين أثناء ضعفها غير قادرة على الاعتماد على حماية ويلسون، فلن تكون أثناء قوتها قادرة على ضمان أن ترمب لن يقف في طريقها- على الأقل ليس من دون أن يحاول بطريقة أو بأخرى.
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Comment Commented Cal Bengoshi
While it is reasonable to conclude that those in China who did not like Clinton were happy to see her lose, a claim that a political candidate who regularly vilified China during the presidential campaign "had a lot of Chinese fans" strains credulity.
For that matter, I think it strains credulity for an American professor who lives in California to claim that he knows "Trump Through Chinese Eyes." One would think that someone who works for the Chinese government, or at least someone who lives in China and actually is Chinese, would be a better source of information regarding how the Chinese view Donald Trump. Read more
Comment Commented Yoshimichi Moriyama
Prof. Wasserstrom,
You said in China In The 21st Century, "a 2 + 2 = 5 style" of the Chinese logic. I am not good at arithmetic but I am afraid it may be more comprehensive and accurate to say, "2 + 2 ≠ 4," in the sense that 2 + 2 can be any numbers except 4.
A Japanese sinologist, Kojiro Yoshikawa (KY) said, perhaps a little before October, 1949, "Chinese communists are leaving the countryside and entering urban areas. Every Chinese dynasty had its social and political bases in cities. What will they do?"
George F. Kennan talked with a group of people of Kyoto University in 1964. KY was there. Kennan said that Chinese leaders were refined in manners and speech but that we should not be decieved by that. A Kyoto University professor said to him, perhaps what he had heard from his father who was a renowned sinologist, "Chinese depise flowers such as daisies; you look down and see them. They admire flowers (blossoms) that come out on a tall tree; you look up and see them."
According to Edwin O. Reischauer/The Japanese, "For one thing, the Chinese have never reciprocated the warm feelins of the Japanese, viewing them with distrust and more than a little contempt. The Japanese nostalgia for China has been a classic case of unrequited love. Moreover, Japan and China were culturally very different countries already in the early nineteenth century, and since then they have followed quite different courses of development, drifting ever farther apart." (Japan admired and respected the modern Wester values, developing democracy and social norms based on human rights, etc. even in pre-war days. The key-tone of its diplomacy had been taking into consideration and making important compromises with the interests of the two Anglo-Saxon countries. President Wilson, so much encased in his own blind, ego-centric self-righteousness as to be forgetful of America's own imperialism in the Pacifc area, saw Japan in a dark, negative light. For instance, as you did not refer to the Washington Conference, Japan threw up most of the little it had got soon after the World War I.)
According to Terumasa Nakanishi, a professor emeritis of Kyoto University, two event most shocked the diplomatic circle of China in the twentieth century. One was that the Japanese delegation sat on the same side of the table as the American and European delegations at the Peace Conference of Beijing after the Boxers' Rebellion. The other was that Japan had a permanent seat in the Council of the League of Nations while China did not. It was all sacrilegious.
I understand the people of the West have not a small difficulty in telling Japan/a Japanese apart from China/a Chinese. I could tell two easy ways but I do not like this comment any further now.
The pan-Asian sentiments of the Japanese themselves were felt largely for Chinese and applied little to other Asians...They (Chinese) may themselves have had pan-Asian sentimente Read more
Comment Commented Yoshimichi Moriyama
The professor who said to Kennan, "The Chinese depise flowers like daisies...," was Takeo Kuwabara, 桑原武夫、and his father was Jitsuzo Kuwabara, 桑原隲蔵. Read more
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