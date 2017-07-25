حل شيفرة صمود الصين الاقتصادي

نيوهافين ــ مرة أخرة يتحدى الاقتصاد الصيني حالة الارتباك التي تستفزها الثرثرة السلبية من قِبَل أصحاب الثروات. فبعد تباطؤ على مدار ست سنوات متتالية، يبدو أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتجه نحو الصعود في عام 2017. فالزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.9% الواردة للتو في التقارير عن الربع الثاني تتجاوز الارتفاع بنسبة 6.7% المسجل في عام 2016 وأعلى كثيرا من إجماع التوقعات الدولية الذي أشار قبل بضعة أشهر فقط إلى توقعات نمو أقرب إلى 6.5% هذا العام، وربما تتباطأ في عام 2018 إلى 6%.
كنت أزعم لفترة طويلة أن التثبيت على النتاج المحلي الإجمالي الرئيسي يتغافل عن قضايا أشد عمقا تساهم في تشكيل المناقشة حول النمو في الصين. وهذا لأن الاقتصاد الصيني في خضم تحول بنيوي غير عادي ــ مع إفساح نموذج المنتج الذي يقوده التصنيع المجال أمام نموذج متزايد القوة تقوده الخدمات.
وبقدر ما ينطوي هذا على تحول في مزيج الناتج المحلي الإجمالي بعيدا عن المكاسب السريعة الاستثنائية في الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الخاص الداخلي الأبطأ نموا نسبيا، فإن تباطؤ عموم الناتج المحلي الإجمالي أمر حتمي ومرغوب في نفس الوقت. وينبغي لنا أن نعيد النظر في تصورات ضعف الصين في هذا السياق.
الواقع أن تاريخ هذه المناقشة طويل. فقد انتبهت إليها لأول مرة في أواخر تسعينيات القرن العشرين، أثناء الأزمة المالية الآسيوية. فمن تايلاند وإندونيسيا إلى كوريا الجنوبية وتايون، كان من المتصور على نطاق واسع أن الصين هي التالية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1998، أنبأنا بكل شيء تقرير نشرته مجلة ذي إيكونوميست والذي صور الأمر بوضوح بالاستعانة بصورة لسفينة صينية تبتلعها دوامة قوية.
ومع ذلك، كان ذلك بعيدا كل البعد عن الحقيقة. فعندما انقشع الغبار عن العدوى الخبيثة التي أصابت عموم المنطقة، لم يكن الاقتصاد الصيني تأثر إلا بالكاد. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل مؤقت إلى 7.7% في الفترة 1998-1999، قبل أن يعود إلى التسارع إلى 10.3% في العقد اللاحق.
وكان صمود الصين خلال الأزمة المالية العظمى معبرا بنفس القدر. ففي خضم أسوأ انكماش عالمي منذ ثلاثينيات القرن العشرين، استمر الاقتصاد الصيني في التوسع بمتوسط سنوي بلغ 9.4% في الفترة 2008-2009. وعلى الرغم من الانخفاض عن الوتيرة المبهرة التي لم تكن مستدامة (12.7%) خلال السنوات الثلاث السابقة للأزمة، فإن هذا لم يكن سوى قصور متواضع مقارنة بالاتجاه الذي بلغ 10% والذي دام ثلاثين عاما بعد عام 1980. ولولا صمود الصين في عمق الأزمة الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما كان لينكمش بنسبة 0.1% في عام 2009، بل كان ليهبط بنسبة 1.3% ــ وهو أكبر تراجع في النشا�� العالمي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
كانت آخر نوبات التشاؤم بشأن الاقتصاد الصيني تركز على الرياح المعاكسة المزدوجة المتمثلة في ضرورة تقليص الديون وما يتصل بها من تشديد القيود المفروضة على سوق العقارات ــ والذي كان في جوهره أشبه بالركود الياباني. ومرة أخرى، كانت العدسة الغربية خارج بؤرة التركيز. فمثلها كمثل اليابان، تُعَد الصين اقتصادا عالي الادخار ويدين لنفسه إلى حد كبير بديونه المتصاعدة. بيد أن الصين لديها من وسائد تخفيف الصدمات ما لا تملكه اليابان، لتجنب المشاكل المرتبطة بالاستدامة.
فوفقا لصندوق النقد الدولي، من المرجح أن تبلغ المدخرات الوطنية في الصين نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وهذا أعلى كثيرا من معدل الادخار في اليابان (28%). ومثلما تمكنت اليابان، مع ارتفاع إجمالي دينها الحكومي إلى 239% من الناتج المحلي الإجمالي، من تحاشي أزمة الديون السيادية، فإن الصين في هيئة أفضل كثيرا تسمح لها بتجنب مثل هذا الانفجار بفضل مدخراتها الأكبر كثيرا وعبء دينها السيادي الأصغر كثيرا.
من المؤكد أن مشكلة ديون الشركات المتصاعدة في الصين لا يمكن التغافل عنها ــ حيث بلغت نسب الديون غير المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يقدر بنحو 157% من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر عام 2016 (مقابل 102% في أواخر عام 2008). وهذا يجعل حتميات إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، حيث يتركز القسم الأعظم من المديونية المتصاعدة، أشد أهمية في السنوات المقبلة.
وعلاوة على ذلك، هناك دوما سبب وجيه للقلق بشأن السوق العقارية في الصين. ذلك أن الطبقة المتوسطة الصاعدة تحتاج إلى إسكان ميسور التكلفة. ومع ارتفاع حصة المناطق الحضرية في مجموع سكان الصين من أقل من 20% في عام 1980 إلى أكثر من 56% في عام 2016 ــ واتجاهها في الأرجح إلى 70% بحلول عام 2030 ــ يتبين لنا أن القضية ليست تافهة على الإطلاق.
لكن هذا يعني أن أسواق العقارات الصينية ــ على النقيض من تلك في الاقتصادات الكبرى الأخرى الكاملة التحضر ــ تتمتع بدعم وافر من جانب الطلب، حيث من المرجح أن يظل عدد سكان الحضر على مسار نمو سنوي يبلغ نحو 1% إلى 2% على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة. ومع ارتفاع أسعار المساكن الصينية بنحو 50% منذ عام 2005 ــ وهو ما يقرب من خمسة أمثال المعدل العالمي المعتاد (وفقا لبنك التسويات الدولية ومرصد الإسكان العالمي التابع لصندوق النقد الدولي) ــ فمن الواضح أن مسألة الاستطاعة تمثل مصدرا مشروعا للقلق. ويتلخص التحدي الذي يواجه الصين في إدارة نمو المعروض من الإسكان اللازم لتلبية متطلبات التوسع الحضري بحصافة، من دون تعزيز المضاربة المفرطة وفقاعات الأصول الخطيرة.
من ناحية أخرى، يستمد الاقتصاد الصيني الدعم أيضا من مصادر قوية للمرونة الدورية في أوائل عام 2017. والواقع أن الزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.3% في الصادرات في يونيو/حزيران تتناقض بشكل حاد مع السنوات السابقة، التي تأثرت سلبا بضعف التعافي في مرحلة ما بعد الأزمة العالمية. وعلى نحو مماثل، تعكس الزيادات على أساس سنوي بنسبة 10% في مبيعات التجزئة المعدلة تبعا للتضخم حتى منتصف عام 2017 ــ والتي كانت أسرع بنحو 45% مقارنة بوتيرة نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9% ــ نموا مبهرا في دخول الأسر وزخم التجارة الإلكترونية المتزايد القوة (والذي ربما يكون حتى أقوى مما تشير إليه التقارير).
كان المتشائمون لفترة طويلة ينظرون إلى الاقتصاد الصيني كما ينظرون إلى اقتصاداتهم ــ تكرارا للخطأ الكلاسيكي الذي حَذَّر من الوقوع فيه قبل سنوات المؤرخ جوناثان سبينس من جامعة ييل في تقييمه المبدع. إذ يُفتَرَض على نطاق واسع أن فقاعات الأصول التي أرهقت اليابان والولايات المتحدة تشكل نفس التهديد في الصين. وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن يترتب على انغماس الصين مؤخرا في النمو الاقتصادي القائم على الاستدانة المفرطة نفس العواقب التي تخلفها مثل هذه الأحداث في أماكن أخرى.
الواقع أن خبراء التنبؤ يجدون صعوبة في مقاومة إسقاط النتائج في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية المبتلاة بالأزمات على الصين. وكان هذا النهج خاطئا في الماضي؛ ولا يزال خاطئا مرة أخرى اليوم.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (8)
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Comment Commented Eric Chan
Mr Roach quoted percentage figures to show China's debt is not excessive. There is no mention the definition of debt. Chinese corporations are known for their financial wizardry. Does debt include the "insurance policies" of Anbang Insurance, Foresea Insurance and many others? Does financial sector include insurance companies. The state has strict control on bank balance sheet. So, banks engage in many agency business, not reported in their balance sheets and unheard of in the west.
I have no doubt about Mr Roach's understanding of the situation. I have no doubt about Chinese authority's stage management skill. They are better than David Copperfield! Read more
Comment Commented jagjeet sinha
PUBLIC INFRASTRUCTURE ASSETS @ THE HEART OF ENLIGHTENMENT
The Anglosphere lessons for China - expanding the domain of Public Goods and Services.
The Sangha had left behind imprints - Education and Health were the Two domains of Enlightenment.
Like The Church in Europe - Education and Health were the Two domains of Enlightenment.
The Anglosphere expanded that domain - Defense Transportation Electricity Utilities Aerospace Technology.
Replication across The Anglosphere - Enlargement was Enlightenment.
Auckland Brisbane Calgary Denver - were the New Londons.
The Anglosphere acquired SIZE - 500 million compared to Britain's 50 million.
China understood. China replicated Hongkongs within.
One Billion became Big City Shareholders - Demand is always infinite.
And The State remained Central - Private Sector euphoria never obliterated The State.
Public Infrastructure Assets remained central - Asset Prices were a consequence, not the main driver.
Delivering Public Goods and Services to The Commons - Democracy implicitly @ the heart of The Sangha.
Democratic India never understood - perhaps the lessons of The Sangha, that China mastered.
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Comment Commented Godfree Roberts
We must find a more useful way of expressing GDP growth than percentages, which express acceleration but contain no useful information by themselves.
They don't tell us, for example, that China's current 6.5% 'growth' rate produces much more growth than did the 12.7% rate Prof. Roach refers to.
China's PM Li discussed this last year: "China used to grow at double-digit rates, but now the growth has moderated to a medium-high level of 6.9 percent in the first quarter of this year. Some characterize this trend as a slowdown, but that wouldn't be very accurate, as the Chinese economy has become much bigger than before. Every one percentage point of growth in GDP now would generate the same amount of additional output as 1.5 percentage point growth five years ago or 2 percent growth 10 years ago. I often use the analogy of somersaults to describe such a situation: It is much easier for a child to do a dozen somersaults at one go than for an adult, for whom just three or four would be quite an accomplishment. For major economies with GDPs of $2 trillion or above, a 3 percent growth would be no mean feat. I hope you can view the Chinese economy in an objective way. It will keep growing at medium-high speed, as we have 1.3 billion people, huge market potential and social creativity". Read more
Comment Commented Paul Friesen
It should be mentioned that China came out of the 2008 crisis so well because of its decisive, rational response to the crisis. It met collapsing exports with a strong stimulus plan amounting to about 15% of GDP. This was aimed both at boosting infrastructure spending and at subsidies for consumer spending. This kept its people employed producing things for themselves despite the collapse in export demand.
If only other countries had been that sensible, the crisis could have been over in months. Instead, it is not really over even yet. Read more
Comment Commented Paul Friesen
@ Ariel
Any country with its own central bank could have done that, even if it had to bail out banks. They could, and should, have just borrowed the money from their own central banks, which amounts to printing it. The world, at that point, was suffering from a lack of money in the hands of people prepared to spend it, resulting in a lack of demand and unemployment. It was actually very easy to fix technically. It was just absurd politics and ignorance that got in the way. Read more
Comment Commented Ariel Tejera
Maybe China could do that because it wasnt bailing out its own banks. Read more
Comment Commented Walter Gingery
Mr Roach is absolutely correct in declaring that China has time and time again confounded expectations of failure.
So, which is it:
(1) China's economy operates on a different planet, where gravity doesn't exist; or
(2) The Xi-Brigade has perfected the recipe for China's "Secret Sauce."
"It's only when the tide goes out that you discover who's been swimming without a bathing suit." - Warren Buffett
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Comment Commented lt lee
The west has a faith based China collapse industry which is always wrong. Otherwise, Chinese economy goes up and down. Read more
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