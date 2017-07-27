Новый цифровой дивиденд Китая

ГОНКОНГ – За последние четыре десятилетия Китай из поставщика с низкими зарплатами превратился в одно из трех наиболее важных звеньев в глобальной цепочке создания стоимости наряду с Соединенными Штатами и Германией. Несмотря на растущую обеспокоенность по поводу корпоративного долга Китая, – который сейчас близок к 170% ВВП, – и опасений по поводу возможной ловушки среднего дохода, быстрая цифровизация позволит китайской экономике продолжить продвижение по цепочке создания стоимости.
После своего стратегического «перехода к открытости» почти 40 лет назад Китай предоставил богатый источник дешевой земли и рабочей силы, что позволило ему превратить свою экономику в огромный цех по производству потребительских товаров. Затем, по мере того как уровень дохода в Китае стал приближаться к среднему, он сам стал крупным потребительским рынком.
В 2012 году нынешние лидеры Китая признали, что «демографический дивиденд» страны исчерпал себя: китайская экономика достигла своего «поворотного момента Льюиса», этапа, на котором избыток рабочей силы исчезает и заработная плата начинает расти. В то же время «дивиденд от открытости» также достиг своего пика и начал сталкиваться с протекционистскими барьерами по всему миру.
Китай все еще может задействовать новые рынки благодаря таким инициативам, как «Один пояс, одна дорога», но ценой немалых затрат. В конечном счете, для поддержания быстрого роста необходимо продолжать продвигаться вверх по глобальной цепочке создания стоимости, проводя дальнейшие экономические реформы и сосредоточивая внимание на новых технологиях.
13-й пятилетний план правительства Китая (2016-2020 гг.) отражает его приверженность рыночному распределению ресурсов и снижению затрат на ведение бизнеса. И в 2015 году инициативы властей «Сделано в Китае – 2025» и «Интернет-плюс» ознаменовали решимость перенести производственную базу страны в эпоху Интернета. В целом эти два плана направлены на интеграцию искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и социальных сетей в производственные процессы, а также оцифровку экономики и общества Китая.
С 2015 года Китай занимает лидирующие позиции в области электронной коммерции по всему миру, а онлайн-покупки составляют 18% от общего объема розничных продаж по сравнению со ��сего лишь 8% в США. Три ведущих технологических платформы Китая – Baidu, Alibaba и Tencent – выросли до такой степени, что они начинают конкурировать с американскими глобальными технологическими гигантами, такими как Amazon, Apple, Facebook, Google и Netflix.
Более того, согласно iResearch, общая сумма мобильных платежей в Китае уже составляет 5,5 триллионов долларов США, что примерно в 50 раз больше, чем в США. В большинстве китайских городов приложения электронных кошельков на мобильных телефонах заменяют наличные деньги в качестве основного способа оплаты.
Стремительный переход Китая в эпоху цифровых технологий сопровождался сочетанием физических и цифровых технологий с новыми бизнес-моделями. Согласно недавнему исследованию института Брейгель, Китай уже сейчас больше тратит на исследования и разработки в процентах от ВВП, чем Евросоюз; в настоящее время там выходит столько же научных публикаций, как и в США, а степеней PhD в области естественных наук и техники присуждается даже больше. А китайское приложение для соцсетей WeChat, – которым по состоянию на первый квартал 2017 года пользовались 938 миллионов человек, – упростив обмен информацией и облегчив координацию сложных задач, способствовало немыслимому ранее повышению производительности.
По данным Boston Consulting Group, бизнес-модели китайских платформ электронной торговли развивались иначе, чем на Западе, поскольку они реагировали на быстро растущую покупательную способность китайских потребителей и энтузиазм в отношении инноваций. Китайские фирмы, которых правительство поощряет к экспериментам с интернет-бизнес-моделями, переворачивают традиции с ног на голову. И это происходит так быстро, что сейчас даже правительство стремится догнать бизнес, взяв на вооружение новые технологии, такие как блокчейн и ИИ.
Электронные платежи являются ключевым фактором снижения деловых и транзакционных издержек в Китае, поскольку они повышают эффективность в розничном секторе, где цены все еще бывают выше, чем в США, даже когда продукция производится в Китае. Но появление мошенничества и провал некоторых платформ одноранговой сети (P2P) указывают на необходимость более жестких правил для поддержания системной стабильности.
По мере того как все больше видов деятельности оцифровывается, интеграция Китая в глобальную цепочку создания стоимости будет все чаще проявляться в цифровом пространстве. Китайские производители могут использовать 3D-печать, роботизацию, а также приложения для работы с так называемыми «Большими данными» и ИИ на местном уровне, а также использовать глобальные рынки, приобретать идеи и специалистов из-за рубежа. Сейчас существуют неограниченные возможности для разделения производства и потребления на отдельные этапы. Но это также означает, что, наряду с многочисленными успехами, новую цифровую экономику ожидают многочисленные неудачи.
Действительно, китайским политикам придется столкнуться в ближайшие годы с различными «цифровыми дилеммами». Многие коммунальные предприятия в Китае, например авиакомпании, железные дороги, порты и телекоммуникации, являются однопродуктными объектами, находящимися под управлением государственных предприятий (ГП). В то же время новые технологические гиганты представляют собой многопрофильные, многоканальные платформы, охватывающие все сектора, включая производство, распределение, платежи и, все чаще, управление капиталом.
Как и в игре Го, руководители Китая должны переместить отдельные части страны – то есть вызвать изменение бизнес-моделей ГП – в нужном месте, в нужное время и в скоординированном порядке. Поверхностные жалобы на медленные темпы реформирования ГП не принимают во внимание стратегическую задачу создания продуктивной конкуренции между государственными предприятиями и котируемыми на бирже технологическими гигантами в цифровом пространстве.
Управленцы ГП могут обоснованно утверждать, что жесткое регулирование ставит их в невыгодное конкурентное положение и что технологические гиганты зарабатывают себе на жизнь за счет того, что свободно перемещаются по государственным телекоммуникационным, транспортным и финансовым каналам. В то же время технологические гиганты утверждают, что если бы они могли быстрее внедриться в неэффективные области производства и распределения, не в последнюю очередь мобильные платежи, рост производительности ускорился бы.
Другая дилемма заключается в том, что цифровизация полезна для потребителей, но, возможно, вредит занятости и социальной стабильности. В «Цифровом Китае» обязательно будут победители и проигравшие. Но чем раньше работники, потерявшие место, смогут адаптироваться к новым реалиям, тем здоровее будет система.
Преобразование Китая в экономику, основанную на знаниях, занимающую центральное место в глобальной цепочке создания стоимости, в конечном итоге принесет «дивиденд за счет реформ». Но это преобразование будет столь же захватывающим, сколь и опасным. Никогда еще в такой крупной экономике не происходили так быстро столь далеко идущие изменения.
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Comment Commented Kamil Bayye
Advances in technology is making the advent of some sort of democratic socialism more likely. Question is who will institute democratic socialism first: China or the west? China is fine with socialist ethos but it is not democratic; the west is democratic but lacking in socialism. The two have different tasks, not sure which one is easier: introduce socialism in the west or introduce democracy to China? But, very interesting unstated competition.
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Comment Commented Michael Public
Europe seems the more likely candidate. Read more
Comment Commented Ariel Tejera
China has had a curious, not-so-obvious, influence on the world, in the last century. Notably, there was Mao's Cultural Revolution, which in 1968 gave inspiration to massive youth movements around the world, notably in France, US, Czechoslovakia, Latin America, etc. Along with new recreative drugs, VietNam's Tet Offensive - and much better contraceptives.
Today, there is another wave of influence that is also bearing its weight in the world, rarely mentioned by renowned pundits: The fact that China, the most successful economy and the one whose weight is becoming dominant, by the day, is in economy led by a non-democratic state. As are VietNam and Cuba.
And its influence, wide ranging as it is, also has the practical effect that the notion of democratic state becomes less of a universal ideal, shared and enshrined by everyone. Just take a look at Russia, Turkey, Israel, the U.S, Poland, Venezuela, etc,etc. Read more
Comment Commented Michael Public
You can progress very quickly with authoritarian power, but like a mistreated dog it eventually begins to bite its owner. USSR. The Third Reich. The Chinese regime pre-Mao. Every single aristocracy. Read more
Comment Commented Ariel Tejera
Other "Democratic" countries have important non-democratic foundations whose relevance is only incresing: Central Banks, nationally, and Finance, globally. Read more
Comment Commented Steve Hurst
'In 2012, China’s current leaders recognized that the country’s “demographic dividend” had run its course: the Chinese economy was reaching its “Lewis turning point,” the stage at which its surplus labor supply would be exhausted, and wages would start to rise.'
The problem with this is there is a new guy in town called Mr AI Robot. China is listed as one of the countries due to be hit by this guy more than anywhere else. So in 5 years the model has already broken down as a forecasting device Read more
Comment Commented Michael Public
China has done amazingly well economically. Would like to see a a general relaxing of civil rights. Read more
Comment Commented Steve Hurst
Michael
I agree its an outstanding achievement, its just the cost is carried elsewhere and even then not uniformly distributed Read more
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