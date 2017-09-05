纽约—上个月，弗吉尼亚州夏洛特维尔（Charlottesville）出现了“壮观”的新纳粹游行，游行者手持火炬，高喊白人至上的口号。这次游行的起因，是该市计划移除南北战争中领导邦联军队，为脱离联邦的南方蓄奴州而战的罗伯特·李的雕像。这座李将军骑马的雕像树立于1924年，当时，对黑人公民动用私行的情况还不少见。

受夏洛特维尔事件的刺激，英国也出现了一批人想要将著名的伦敦特拉法加广场的纳尔逊将军雕像移除，因为这位英国海军英雄支持奴隶贸易。而在两年前，牛津大学的示威者要求移除奥里尔学院（Oriel College）的塞西尔·罗兹（Cecil Rhodes）塑像，因为他对种族和帝国的见解现在看来令人憎恶。这位昔日的帝国主义者曾在奥里尔学院就读。

这类打倒偶像的行为，总是带有一丝魔幻。这种行为建立在一个信念的基础上：打破一个形象，便解决了与之相关的问题。十六世纪英国新教徒挑战罗马天主教会的权力时，暴徒举起锤子和斧头，破坏圣徒石像和其他圣迹。法国的十八世纪革命也做了同样的事情。而最激进的例子发生在中国，时间仅仅50余年——红卫兵摧毁佛寺，焚烧儒家著作（事实上是一切旧的、传统的东西），拉开了文化大革命的帷幕。

公开谴责这种破坏是容易的。伟大的建筑和艺术作品随之毁于一旦。你也许会认为，只有相信形象的魔力的人，才会去抹杀它们。对待过去的纪念物，明智的方法是只将它们视为历史的工艺品。

但事情并没有那么简单。谁会提出1945年后的德国城市街头和广场仍应该以阿道夫·希特勒命名？移除元首的塑像——或者1989年后中欧和东欧的苏联领导人塑像——显然不仅仅是一个孩子气的错误。你可以说，这些领导人和他们的爪牙的形象没有中世纪英格兰大教堂或中国唐代佛教雕塑的艺术价值。但要那么说的话，李将军的雕像也不存在值得保护的艺术原因。

问题在于我们应该在哪里划定界限。历史人物应该根据他手上沾了多少鲜血来评判吗？还是我们应该设定一个合适的时间框架？

也许有人说，对于活在鲜活的记忆中，或者仍然令幸存的受害人切齿的反派人物，纪念他们的纪念碑必须移除，而年代更早的，就让它去把。但这也未必合理。在公共场所保留希特勒雕像，好像这个东西仍然存在似的，这样的观点并不随着时间而强化。

许多美国南方人认为，邦联纪念碑应该保护起来，它们仅仅是过去的记忆，是共同“遗产”的一部分。问题在于历史并不总是中性的。历史有可能仍然是有毒的。我们讲述我们的过去的方式，以及在文化作品中保持记忆的方式，是我们看待我们自身的集体观念的一个重要部分。这需要一定程度的共识，而共识常常并不存在，特别是存在内战的时候。

战后的德国就是非常直观的例子。东德和西德都要构建与过去的纳粹方向截然相反的集体未来。只有心怀仇恨的边缘群体，还沉浸在第三帝国的美好回忆中。

尽管如此，时至今日，德国当局仍然禁止陈列纳粹形象，担心它仍有可能引诱人们重蹈国家的最黑暗历史。这一担心不难理解，亦非完全不理性。随着纳粹主义从活人的记忆中逐渐淡出，这样的诱惑甚至可能会越变���强。

英国的现代史不像德国那样充满了创伤。对塞西尔·罗兹和纳尔逊将军的看法，尽管在他们的时代颇为寻常，时至今日显然已经不再流行。绝不可能会有很多英国人因为仰望了纳尔逊的雕像，或途径了牛津奥里尔学院，就会收到启发进而支持奴隶制或在非洲构建一个帝国。

但美国南方仍然是一个问题。南北战争的输家从未对他们的失败完全释然。对许多南方人来说（尽管绝非所有南方人），邦联及其纪念碑仍然是他们的集体身份的一部分。尽管几乎任何心智正常的人，都不会鼓吹恢复奴隶制，但老南方（Old South）的乡愁仍然有几分种族主义色彩。因此，矗立在法院跟前和其他公共场所的李将军雕像就具有毒害性，而正因如此，许多人，包括许多南方自由派，希望它们倒掉。

这一问题没有完美的解决办法，之所以如此，原因正在于这不只是一个刻在石头上的形象的问题。南方的仇恨是一个政治问题。南北战争的伤口仍然没有愈合。许多南方农村地区都要比美国其他地区更贫穷、教育程度更低。这里的人感到被城市沿海精英们忽略和轻视。因此，他们中有很多人把票投给了特朗普。推倒几座雕像解决不了这个问题，反倒有可能让它们变得更加糟糕。