تصنيف بغاضة الدين العام

كمبريدج ــ في يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من أغسطس/آب، فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات مالية على فنزويلا، فقيدت قدرة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وشركة النفط المملوكة لها PDVSA على إصدار ديون جديدة في أسواق رأس المال الأميركية. وقد فُرِضَت العقوبات ردا على انتخاب النظام لجمعية تأسيسية بطريقة غير دستورية ومخادعة، وبحكم الأمر الواقع حَلّ الجمعية الوطنية المنتخبة دستوريا والتي تتألف من أغلبية من الثلثين من المعارضة.

كان ينبغي للأسواق العاملة أن تعمل على منع نظام مادورو من الوصول إلى التمويل قبل فترة طويلة. وكان عدم قيامها بذلك صادما للمشاعر الأخلاقية لكثيرين، ولكنه كشف أيضا عن عجز أساسي في البنية المؤسسية لأسواق الديون السيادية. ولا ينبغي لنا أن ننتظر أي خير من الكارثة الاقتصادية في فنزويلا، ولكن النتيجة الإيجابية الوحيدة قد تكون الإصلاح الذي يضع هذه الأسواق على أساس مالي ــ وأخلاقي ــ أكثر صلابة.

تنطوي كل الديون ضمنا على التزام من جانب المقترض بسداد ما اقترضه من أموال، بالإضافة إلى فائدة. وفي حالة الديون العامة، يعني مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ضمنا أن حكومات المستقبل ملزمة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات السابقة. ولكن كما زعم ألكسندر ساك في عام 1927، لا ينبغي للحكومات الوارثة أن تفعل ذلك دائما: "فعندما يتعاقد نظام استبدادي على دين، ليس لتلبية احتياجات دولته أو خدمة لمصالحها، بل لتعزيز قوته، أو قمع تمرد شعبي، أو ما إلى ذلك، فإن هذا الدين يُصبِح دينا بغيضا لأنه يلحق الضرر بشعب الدولة بأكملها.

ووفقا لهذا المبدأ، لا ينبغي أن يكون سداد الديون المستحقة على أنظمة حاكمة "بغيضة" إلزاميا، لأن الجهة المقرضة كان من الواجب أن تعلم أن اتفاق الدين تم دون موافقة الشعب أو لصالحه. وعلى حد تعبير ساك: "مثل هذا الدين لا يُلزِم الأمة؛ فهو دين لصالح النظام، دين شخصي تعاقد عليه الحاكم، وهو بالتالي يسقط بزوال النظام."

أعيدت فكرة الدين البغيض إلى الحياة في مقال مؤثر في عام 2006 بقلم سيما جاياشانداران ومايكل كريمر، ثم في تقرير صادر في عام 2010 عن مركز التنمية العالمية، الذي اقترح أن تتضمن العقوبات الاقتصادية آلية تهدف إلى منع تراكم الالتزامات البغيضة. وقد تتخذ هذه الآلية هيئة إعلان مفاده أن الدين الصادر عن حكومة بعينها سيعتبر دينا بغيضا. والواقع أن هذا هو ما فعلته إدارة ترمب للتو.

يعمل مثل هذا الإعلان على منع تدفق الأموال إلى الأنظمة البغيضة، نظرا للخطر المتمثل في تنصل الحكومات الوارثة من الديون التي حصلت عليها الحكومة السابقة من دون أن تتكبد أي تكاليف قانونية أو يحلق الضرر بسمعتها (لأن محاكم الدول المشاركة لن تقضي بإنفاذ عقود الدين).

يقترح تقرير مركز التنمية العالمية أن أي نظام ينبغي أن يعتبر بغيضا إذا انتهك حقوق الإنسان في التعامل مع شعبه، واستخدم القهر العسكري، وارتكب جريمة التزوير الانتخابي، وأساء إدارة الأموال العامة أو اختلسها.

ومن الواضح أن النظام الفنزويلي استوفى كل هذه الشروط، الأمر الذي يجعله أفضل ممثل لوصف "النظام البغيض". ولكنه لم يستوف كل الشروط على الفور: ذلك أن نهب ثروة فنزويلا، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وعدم دستورية قرارته، كل ذلك لم يبدأ بانتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة في الثلاثين من يوليو/تموز. بل كانت عملية بطيئة بدأت قبل سنوات عديدة.

على سبيل المثال، من الصعب أن نزعم أن تدمير صناعة النفط الفنزويلية، التي خسرت ما يقرب من نصف حصتها في السوق العالمية منذ تولى الرئيس هوجو شافيز السلطة قبل نحو عشرين عاما، حدث لصالح الشعب الفنزويلي. وقد حدث ذلك وسط أكبر وأطول طفرة ازدهار لأسعار النفط في التاريخ، وفي وقت حيث كانت فنزويلا تجلس على أكبر احتياطيات في العالم، وكانت شركة النفط المملوكة للدولة، PDVSA، تقترض على نطاق هائل.

ومن الأصعب حتى أن نزعم أن الديون المقومة بالدولار المستحقة على شركة النفط كانت مشروعة عندما بيعت بالعملة المحلية بأسعار أقل من أسعار السوق، لأفراد يتمتعون باتصالات سياسية قوية، والذين كانوا غالبا يقترضون المبالغ التي يحتاجون إليها بعملة البوليفار لليلة واحدة من بنوك القطاع العام، ثم يحولون السندات على الفور إلى وال ستريت. وكما وثق أليخاندرو جريسانتي من باركليز في عام 2008، فقد حصل المستفيدون على أرباح تعادل 20% إلى 30% من القيمة الاسمية للديون.

لم تمنع أي من هذه الاعتبارات النظام الفنزويلي من الاقتراض، وغالبا بسعر مضحك بلغ 50%، كما حدث في مايو/أيار عندما اشترى جولدمان ساكس ما يسمى "سندات الجوع". ولم تمنع مؤسسات مثل جيه. بي مورجان من إدراج السندات الفنزويلية في مؤشراتها لسندات الأسواق الناشئة وشراء ما تجاوزت قيمته مليار دولار أميركي من هذه السندات لصالح صناديق مرتبطة بمؤشرات وصناديق استثمار مشتركة، والتي قدمتها للجمهور باعتبارها أدوات استثمار.

ولهذا السبب نقترح اعتماد نظام تصنيف للديون البغيضة، أقرب إلى التصنيف الائتماني. وفي حين يركز التصنيف الائتماني على قدرة المقترض واستعداده للسداد، فإن تصنيف مدى البغاضة من شأنه أن يوفر تقديرا لاحتمال صدور حكم محكمة يقضي بأن الدين يقع على عاتق النظام. وسوف يكون المقياس متواصلا، ولنقل من "O" (دكتاتورية قمعية بغيضة) إلى "W" (ديمقراطية جيدة الإدارة وعاملة بشكل كامل). وسوف يشمل المقياس درجات وسطية: الدكتاتوريات التي تشجع التنمية الاقتصادية فتفيد شعوبها بالتالي (مثل كوريا الجنوبية في سبعينيات القرن العشرين) والديمقراطيات الفاسدة التي تتسم بسوء الإدارة الاقتصادية والكسب غير المشروع (مثل الأرجنتين خلال إدارة كيرشنر).

ومن الممكن أن يصبح تقييم بغاضة الديون جزءا من القانون الدولي الناعم، الذي تستخدمه المحاكم عندما تقرر كيفية إنفاذ عقود الدين، ومن الممكن أن تساعد في تحديد أي السندات يمكن إدراجها في حساب مؤشرات الأسواق الناشئة. ومن الممكن أن تصدر نفس الدولة سندات تحصل على تقييمات بغاضة واحتمالات إنفاذ مختلفة نظرا لصدورها في فترات مختلفة. ولأن التقييم الأكثر بغاضة من شأنه أن يقلل من رغبة المستثمرين في اقتناء السندات، فإن تخفيض التصنيف قد يحد من تراكم الديون غير المسؤولة والكوارث الاقتصادية التي تجلبها أنظمة كتلك في فنزويلا ــ وربما يعجل بزوالها.

ولكن تظل العديد من الأسئلة مفتوحة. فمن ينبغي له أن يصدر التصنيف؟ وكيف ينبغي أن تكون منهجية التصنيف؟ وكيف يمكن حماية المصنف من الضغوط السياسية؟ كل هذه التساؤلات يمكن الرد عليها. وأفضل وسيلة للقيام بذلك هي بدء المناقشة.

ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali