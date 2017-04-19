وضع خطط لمواجهة الرئيسة لوبان

لندن - بعد تصويت المملكة المتحدة الفجائي لترك الاتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب غير المتوقع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، قد يظن المرء أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا خطط طوارئ مفصلة في حالة انتصار رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. لا شيء حدث من هذا القبيل.
إن فكرة تولي لوبان الرئاسة مرعبة جدا، على ما يبدو، مما يشكل تهديدا لمستقبل أوروبا، ولا يزال الكثيرون لا يقبلونها، فبالأحرى التخطيط لها. ولكن هذا التهديد يستوجب على أوروبا معالجة جدية لإمكانية فوزها، ولو كان ذلك من غير المحتمل.
وما من شك أنه بصفتها رئيسة لفرنسا، يمكن أن تلحق لوبان أضرارا جسيمة بالمشروع الأوروبي. وقالت إنها وضعت نفسها على نقيض المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وتعهدت بمغادرة منطقة شينغن ومنطقة اليورو. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفسه، فإنها تعد بأن تسير على خطى المملكة المتحدة، وإعادة التفاوض على شروط عضوية بلدها، ومن ثم استدعاء استفتاء. وإذا رفض الاتحاد الأوروبي الإصلاحات التي تطلبها لوبان، فسوف تقوم بحملة لخروج فرنسا من الاتحاد (فريكست).
ولكن ستكون هناك اختلافات هامة بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفريكست. في حين يتصور العديد من البريطانيين المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي إقامة تجارة دولية مع العالم، تريد لو بان إدخال سياسات حمائية. وبدلا من الانفتاح، تريد لوبان، التي تدعي أنها الآن دوغولية، تعميق علاقات فرنسا مع "القوى العظمى" ولاسيما مع روسيا والولايات المتحدة، لأنها تركز على الدفاع عن القيم المسيحية "التقليدية" ومحاربة الإرهاب في سياق النظام العالمي المتعدد الأقطاب.
ولتحقيق هذه الأهداف، وعدت لو بان بزيادة الإنفاق على الدفاع الفرنسي بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي (هدف الناتو هو 2٪)، مع توضيح للناخبين بأن هذا الإنفاق لن يدعم بعثات الاستقرار في أفريقيا. وبهذا المعنى، فإن انتصار لوبان سيشكل قطيعة ليس فقط مع التيار الأوروبي، ولكن أيضا مع التوجه الاستراتيجي الفرنسي على مدى العقود القليلة الماضية.
ومما لا شك فيه أن استطلاعات الرأي لصالح الوسط المستقل بزعامة إمانويل ماكرون فى الجولة الثانية. لكن الكثيرين يخشون أن مؤيدي ماكرون ربما لن يجدوا أي تحفيز للخروج للتصويت ضد لوبان.
في الواقع، في الأشهر الأخيرة، ظل الدعم الشعبي لصالح لوبان مستمرا إلى حد ما، حيث كانت استطلاعات الرأي في الجولة الأولى مستقرة، حتى مع إخماد نار السياسة الفرنسية بسبب الاضطرابات والريبة. وقد تسببت هذه العاصفة السياسية الكاملة في انقسام نظام الحزب الثنائي في فرنسا إلى أربعة أحزاب، ولم يؤدي ذلك إلى عدول الأشخاص المفضلين عن الترشح، بينما تركوا لو بان سالمة إلى حد كبير.
وتكمن الأسباب وراء ارتفاع شعبية لوبان بقدر كبير في مراجعة إستراتيجية الجبهة الوطنية والتغيرات التي عرفها المشهد السياسي الخارجي. وقد تمكنت من الهروب من غيتو اليمين المتطرف، مع إتباع إستراتيجية ضخمة، والتي شكلها حليفها فلوريان فيليبو، بهدف توسيع نداء الجبهة إلى المجموعات الرئيسية التي تجنبها في السابق، وخاصة موظفي القطاع العام والنساء والكاثوليك.
ومع تقدم فيليبو بهذه الخطة، مدعيا أن الجبهة الوطنية "ليست لا من اليمين ولا ن اليسار"، فإنه عمل أيضا على التحضير لحكومة بقيادة لوبان. ولهذه الغاية، يسعى إلى بناء نخبة سياسية جديدة للعمل في حكومة الجبهة الوطنية، ومحاولة التغلب على مقاومة أجندة الحزب من طرف "الدولة العميقة" في فرنسا، مستكشفا ما يستطيع وما لا يستطيع الرئيس القيام به - بما في ذلك الدعوة إلى الاستفتاءات - دون إذن من البرلمان.
وبالمقارنة مع لوبان وفريقها، يبدو أن قادة أوروبا غير مستعدين. وبطبيعة الحال، مع الكثير من المجهول، هناك خطط قليلة يمكن أن يتقاسموها علنا؛ والواقع أن أي تصريحات في هذه المرحلة الدقيقة قد تعطي نتائج عكسية. ولكن هذا لا يعني أن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يكتفوا بالقول إن فوز لوبان سيؤدي إلى نهاية الاتحاد الأوروبي.
وبدلا من ذلك، على قادة الاتحاد الأوروبي أن يفكروا جيدا إلى أي مدى سيكونون قادرين على التصدي لرئاسة لوبان. حتى لو فازت، فإنها سوف تكافح من أجل الحصول على الأغلبية البرلمانية، وهذا يعني أنها قد ترضخ إلى ما يُدعا بالفرنسية "المعاشرة" مع برلمان ورئيس الوزراء معاديين. هل يمكن لقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين تشكيل تحالف غير رسمي مع عناصر الحكومة الفرنسية؟
ويتعين على قادة أوروبا أيضا أن يفكروا في كيفية الاستجابة لطلب لوبان لإعادة التفاوض على شروط عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي، وإلى أي حد ينبغي أن يقاوموا جهودها الرامية إلى إخراج فرنسا من بقية أوروبا. هل يجب على المفوضية الأوروبية أن تضع خططها الخاصة للخروج الفرنسي من منطقة اليورو وشنغن؟
وهناك إمكانية تسهيل خروج فرنسا من الاتحاد الأروربي خشية محاولة لو بان تفكيك الاتحاد الأوروبي من الداخل، من خلال بناء تحالفات مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان. إنها حقا فرضية ينبغي النظر فيها.
ولا ينبغي الاستخفاف بهذه الأسئلة الواقعية الصعبة. وهذا مهم بالضبط: طرحها في العراء يدل على مدى الانزعاج الذي سيحصل في حالة فوز لو بان. في الواقع، من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، انتخاب رئيس عدائي في فرنسا، بلد جان مونيه، سيكون أكثر تدميرا من بريكسيت.
وإذا تعلمنا شيئا واحدا من عام 2016 الرهيب، فإن استطلاعات الرأي منقوصة. بدلا من التغاضي، نأمل هذه المرة، أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في الإعداد لأسوأ السيناريوهات. وقد لا تُنفذ هذه الخطط مستقبلا، لكن على زعماء أوروبا إيجادها الآن، بدلا من الندم عليها في وقت لاحق.
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Comment Commented j. von Hettlingen
Mark Leonard urges EU leaders - ahead of this week's presidential election in France - to entertain the worst-case scenario and not to rely too much on pollsters and sleepwalk into another crisis. However unlikely Marine Le Pen's win may be, it would be wise for EU leaders to make contingency plans and contemplate working with her new government, by responding to her "request to renegotiate the terms of France’s EU membership, and to what extent they should resist her efforts to remove France from the rest of Europe" - like the Eurozone.
Should Le Pen - against the odds - become the next president, she would still end up struggling "to gain a parliamentary majority" in a political system known in France as "cohabitation." Since her Front National isn't a mainstream party and has only 2 out of 577 seats in the parliament, and as it's unlikely that her party will win an outright majority in the June parliamentary election, she would have to deal with a hostile parliament and prime minister. The author urges EU leaders "to form an informal coalition with those elements of the French government" and weather the storm.
It is true that "from the EU’s perspective, a hostile president in France, the country of Jean Monnet, would be far more destructive than Brexit." Monnet ( 1888-1979), political economist and diplomat, is often seen as the main architect of post-war European integration. He, who said that Europe should be built on its crises, had dreamt of a full political union, that came to inspire future leaders in France and Germany - two former enemies in history - to mover closer and realise the European ideal together. Hence, France is strategically vital for the European project.
Dominique Moisi, the French political scientist and writer said "the composed and politically savvy Le Pen may be even more dangerous than the erratic political novice currently occupying the White House." She has distanced herself from her father, Jean-Marie - a Holocaust denier - and launched a "grand strategy, shaped by her ally Florian Philippot, that aims to broaden the Front’s appeal to key groups that previously avoided it, especially civil servants, women, and Catholics."
Reinventing her father's fascist party, Philippot claims that the National Front is “neither left nor right.” Apart from politicking he is also busy laying "the groundwork" for a polity. According to the author, Philippot "is seeking to build a new political elite to serve in a National Front government and help overcome resistance to the party’s agenda from France’s 'deep state.' And he has been exploring what the president can and cannot do – including calling referenda – without permission from parliament."
Howver even if Le Pen were elected, she would still face the daunting task that her predecessors failed in recent decades - economic reforms. She may be be able to get tough on immigrants, but there is no way that she can bring France's economy back on its feet with her nativist and protectionist agenda, and policies like retirement age fixed at 60 and 35-hour week. She ought to know that it will be difficult to tame the rebellious spirit of her fellow citizens and persuade them to brace for hardships and uncertainty.
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Comment Commented lirain urreiztieta
So once the mandarins of Brussels became firmly ensconced in their plush armchairs, they did what mandarins do, they became fat and complacent and produced a steady stream of rules for the plebes. Yes they should be terrified. While some may see her as the antithesis of Tante Merkel, others think of Joan of Arc.
It is going to be fun to watch. Read more
Comment Commented Steve Hurst
Free unhindered movement across borders has always been a issue in Europe since 1938 Read more
Comment Commented M M
Contingency plans for such a scenario are against the German rules. Sorry Mark, better luck next time. Read more
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