Почему Бэннон должен был уйти

ВАШИНГТОН – Во многих, если не в большинстве администраций США были такие фигуры, которые убеждали прессу в том, что президент без него (без неё пока ещё не было) не может обойтись. Незаменимый помощник, действительно, является одним из самых избитых клише в современной президентской власти. Карл Роув был «мозгом Буша»; Гарри Хопкинс был стержнем многочисленной команды Белого дома при Франклине Делано Рузвельте; Билл Мойерс появился однажды на обложке журнала с подписью «добрый ангел Джонсона». Сюжет этих историй таков: без подобной фигуры в администрации наступил бы хаос или даже катастрофа.

Очень часто это клише выдумывается и пропагандируется той самой незаменимой фигурой. Журналисты обычно падки на подобные истории, вне зависимости от их обоснованности: они всё делают понятным, а кроме того, это отличный повод что-нибудь написать. А незаменимый помощник только и рад рассказать какую-нибудь драматическую историю о том, как он всех спас, как он посоветовал особо остроумную идею или предотвратил ужасную ошибку.

Но столь же часто такие фигуры, присвоившие себе особое значение, переходят границы. Дон Риган, преемник Джеймса Бейкера на посту руководителя аппарата в рейгановском Белом доме, изображал из себя премьер-министра: он вставлял свои портреты в фотографии Рейгана с советским лидером Михаилом Горбачёвым, он грубил всем нижестоящим (включая репортёров), и он совершил фатальную ошибку, вступив в конфликт с Нэнси Рейган, которая была поглощена заботами о своём Ронни. Риган вскоре был уволен.

Самим президентам не очень нравится читать, как некий супер-умный помощник их спас. У всех президентов имеется здравое эго: если другие так умны, то почему они не президенты? Мудрый президент ещё до вступления в должность вычисляет всех подобных павлинов и с самого начала либо избегает этих птиц, либо знает, как держать в узде их перья. Барак Обама, не без причин, был вполне собой доволен, но его качества лидера были такими, что за всё время президентства у него так и не появилось никаких супер-помощников. Его советникам не приходило в голову пытаться его затмить.

Стивен Бэннон оказался не особенно мудрым в роли помощника в Белом доме (он не смог сдержать своего внутреннего павлина), а эго у Дональда Трампа отличается особой хрупкостью. Они оба не подходят – или не подходили – для своих ролей. Деловая жизнь Трампа прошла в окружении членов семьи и лакеев, а ни акционеров или вице-президентов с собственными амбициями. Эти два человека были несовместимой парой, созданной в аду Белого дома.

Будучи кандидатом, Трамп опирался на свои инстинкты, а во время президентской гонки 2016 года его инстинкты подсказывали ему, что рабочему классу, а также всем, кто опасается за своё экономическое будущее, нужны жертвы, будь это мексиканские иммигранты или банкиры-миллиардеры. Стена – фантасмагорическая или нет – защитит от «плохих людей», которых «к нам отправляет» Мексика. Так вышло, что из всех людей, окружавших Трампа, такие взгляды были ближе всего Бэннону. Человек, подобный Бэннону, который представляется образованной фигурой, способной подтвердить блистательность кандидата, оказывается человеком, которого хочется иметь рядом.

Трамп, по большому счёту, является сторонником принципа «для дела всё сгодится». Сразу после избрания он заполнил свой кабинет миллиардерами, и ему, похоже, пока что сходят с рук объяснения своим сторонникам, что этой страной на самом деле должны управлять богатые люди.

Бэннон, со своей стороны, создал вокруг себя ареол некой, если так можно выразиться, философии, которая состоит из нигилистической ненависти к любому «истеблишменту». Но этот популизм был искусственным. Хотя политически Бэннон выступал за рабочий класс, сам он жил на миллионы, которые заработал за время службы в банке Goldman Sachs, а также с помощью удачной инвестиции в комедийный телесериал «Сайнфелд».

Он процветал ещё и за счёт поддержки семьи миллиардеров Мерсеров. Мерсеры, заработавшие состояние благодаря гению высоких технологий, патриарху семьи Роберту Мерсеру и его хедж-фонду, финансируют Breitbart News, ультраправый сайт, редактором которого ранее был Бэннон и который пропагандирует идеи ультранационализма и превосходства белой расы, не без налёта антисемитизма.

Показные радикальные взгляды Бэннона облачались в причудливый набор принципов, украшенных ссылками на ультраправых мыслителей. Например, в сфере внешней торговли и иммиграции выбранная Бэнноном философия совпала с оппортунистической политикой Трампа (то, что раньше Трамп был более либеральным и часто поддерживал демократов, это, конечно, совсем другая история).

Было бы ошибкой видеть в Бэнноне Пигмалиона, создавшего Галатею-Трампа, или же, как некоторые, Распутина в трамповском Белом доме. Бэннон усиливал националистические наклонности, которые подтолкнули Трампа проигнорировать мнение дочери Иванки и других экономических советников и выйти из Парижского климатического соглашения. Бэннон вмешивался и во внешнюю политику, сумев войти в состав Совета национальной безопасности на некоторое время, пока два генерала в администрации Трампа (а именно, советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер и Джон Келли, ставший сейчас руководителем аппарата), не добились его исключения. (Считалось, что Бэннон стоял за недавними попытками уволить Макмастера, намекая на то, что он настроен «против Израиля»).

Однако роль гения без портфеля оказалась для Бэннона гибельной. Трамп потакал ему в этом качестве до тех пор, пока не появился Келли и не расставил точки над «и» в иерархии Белого дома. Не имея каких-то определённых обязанностей, Бэннон вмешивался везде, куда ему хотелось, и в итоге обрёл множество врагов. У него была масса времени для ведения внутренних битв, и он скармливал журналистам истории о своих соперниках в Белом доме, хотя иногда, если ему так было удобно, мог переквалифицировать врагов в друзей (например, бывшего руководителя аппарата Райнса Прибуса).

Бэннон был не только автором политики, но и автором проблем, а эти две роли не сочетались. Кроме того, Трамп начал видеть в Бэнноне источник «утечек». Утечки стали бичом для Белого дома при Трампе. Многие из тех, кто там работает, говорят журналистам, что испытывают, в лучшем случае, смешанные чувства по поводу работы на Трампа, однако они уверены, что им лучше оставаться на посту, чтобы защищать страну от его руководства.

Хвастовство Бэннона довело его до самой опасной территории, на которой можно было столкнуться с Трампом: речь идёт об одержимости президента его победой на выборах. Неоднозначность победы в коллегии выборщиков (и совсем не с самым большим преимуществом со времён Рейгана, как он лживо утверждает), при проигрыше по общему количеству поданных голосов почти на три миллиона, не даёт Трампу покоя. Именно поэтому он выдумал миллионы «нелегальных» избирателей и напечатал собственные карты, на которых показаны штаты, где он выиграл (это почти вся территория США), и даже предложил, как минимум, одному журналисту напечатать эту карту на первой странице своей газеты.

Высказывания Бэннона о том, что он сыграл главную роль в победе Трампа на выборах, отравили отношения между этими двумя мужчинами. И поэтому неподходящему для Белого дома человеку пришлось, наконец, уйти.

Но теперь, когда Бэннон ушёл, он будет кидаться длинными тирадами со своей новой-старой жёрдочки в Breitbart, куда он вернулся в тот же день, когда было объявлено о его отставке. А Трамп и дальше будет Трампом.