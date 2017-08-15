西撒哈拉地区去殖民化

西撒哈拉贝尔鲁鲁——1975年西撒哈拉被摩洛哥吞并时，此前近一个世纪都处在西班牙的统治之下。但在弗朗西斯科·弗朗哥独裁统治期的末尾，西班牙对该地区的控制似乎有所削弱。但西班牙并没有坐视去殖民化进程，而是与摩洛哥和毛里塔尼亚签署了三方“马德里协议”，之后两国都派兵进驻吞并西撒哈拉。1979年，毛里塔尼亚放弃了这一诉求，但摩洛哥却从未离开过。

西撒哈拉的法律地位是非常明确的。1963年，联合国大会根据联合国宪章的规定正式承认其为非自治领土——这是一直保留至今的一种法律地位。简言之，西撒哈拉是非洲最后一块殖民地。1975年，国际法院（ICJ）确认了撒哈拉民众的自决权，同时不承认摩洛哥和西撒哈拉领土主权之间是有联系的。

但40多年来联合国一直允许摩洛哥继续非法占领西撒哈拉。而且，向其他不受欢迎的占领一样，摩洛哥一直通过残酷的镇压来宣示其领土主张，有计划的剥夺基本人权并试图强制推行人口变化——同时对西撒哈拉的自然资源展开掠夺。

波利萨里奥阵线与摩洛哥的战争持续到1991年，而后在联合国的调停下停火协议签署。协议签署后，本应在第二年就西撒哈拉独立问题举行全民公投——这是一个民主的解决办法。但那次公投被摩洛哥阻止了。

摩洛哥还一再阻挠举行进一步谈判。这样做完全违背联合国安理会的意愿，甚至猖獗到阻止联合国特使来到西撒哈拉地区进行谈判的准备工作。与此同时，摩洛哥在当地的行为——包括镇压撒哈拉民众和非法开采自然资源——已经增加了达成政治解决方案的难度。

在摩洛哥占领西撒哈拉的42年期间，我们生活在撒哈拉地区的民众目睹了八位美国总统、六位联合国秘书长、一批联合国特别代表和联合国秘书长的个人特使上上下下。但我们一直保持了对国际社会的信任，在联合国主导的1991年政治进程中也是一样。这种信任现在应当得到回报。

在今年西撒哈拉问题的最新决议中，联合国安理会一致呼吁启动新的政治进程并承认目前的状况是不可接受的。安理会承认解决问题的最佳途径是实现西撒哈拉去殖民化，保护人权，确保撒哈拉民众拥有自决权并为该地区实现长期稳定奠定基础。

联合国秘书长办公室联合国秘书处以及西撒哈拉新任特使前德国总统霍斯特·克勒现在必须加快建立面对面针对性谈判机制的进度。他们在六个月内向安理会提交的进度报告应当确立相关机制，同时制定谈判时间表；这份报告不应只是记录所做的探索性工作。

与此同时，我们波利萨里奥阵线将继续推进争取撒哈拉人民权利的工作。尽管其他国家由于担心损害贸易协议或安全及移民合作往往屈从于摩洛哥的压力，但事实证明法律是西撒哈拉人民的可靠朋友。在反抗摩洛哥不断非法开采自然资源方面拿起法律武器尤其有效。因此政治进程让我们失望时我们往往向法庭求助。

去年12月，欧洲法院与国际法院联手明确表示摩洛哥对西撒哈拉地区不具有主权——此举严重挑战了摩洛哥与欧盟的关系。该判决明确表示任何与西撒哈拉自然资源有关的协议需要得到撒哈拉民众的同意，而波利萨里奥阵线是西撒哈拉民众的代表，就像1979年联大第 34/37号决议所规定的那样。

而欧盟采取这种做法并非唯一一个。今年5月，巴拿马当局扣留了一艘载有磷酸盐的驶往加拿大的船只，这艘船上的磷酸盐是由一家国有摩洛哥企业在在西撒哈拉占领区非法开采的。而南非当局则拦截了一艘载有5，4000吨磷酸盐岩的从西撒哈拉驶往新西兰的船只。伊丽莎白港高等法院将此案提交审判以确定所有权，而波利萨里奥阵线取得了重大胜利——货物所有权——同时摩洛哥宣布将不对此案提出申诉。

开发西撒哈拉自然资源不仅非法，而且还破坏了政治进程成功的可能性。我们无意放弃政治进程。但如果摩洛哥继续进行这样的活动，我们将确保让该国私营和国营企业付出尽可能多的代价。我们将在一切可能的地方争取我们的权利，从国家法院到国际舆论法庭无一遗漏。

过去40��来，事实一再证明联合国安理会不愿或不能将摩洛哥带到谈判桌上。我们西撒哈拉地区的民众希望这一次是不同的。但直到我们确信这一点之前，我们绝不会袖手旁观地坐视占领者践踏我们的权利、掠夺我们的资源而不采取任何行动。

翻译：Xu Binbin