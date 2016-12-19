قوة ترامب العالمية

هونج كونج - تم بذل جهد كبير لتفسير نصر دونالد ترامب الغير متوقع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكن ربما أبسط تأويل هو الأكثر دقة: لقد تم خداع خصوم ترامب. من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي كانت بالفعل المرشح الأوفر حظا للفوز، إلى الجمهوريين الذين عارضوا ترشحه، جل الناس قللوا من شأن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة. فلا ينبغي أن تكرر القوى العالمية، ولاسيما في آسيا، نفس الخطأ.
خلال الحملة الاٍنتخابية، أدرك ترامب من هي كلينتون: ذكية ومتمرسة، لكن تفتقر لمكره وحب التباهي لديه. حتى أنه قام بحملة في ولايات ادعى العديد أنها كانت مضيعة للوقت، بينما تبعت كلينتون إستراتيجية تعتمد على البيانات. فقد مكنها أسلوبها من الفوز بما يزيد عن 2.7 مليون صوت أكثر من ترامب. لكن نهجه مكنه من الفوز بالرئاسة.
الآن، يستعد ترامب لأخذ زمام السلطة، فهو يستخدم العديد من نفس التكتيكات التي استخدمها خلال الحملة الانتخابية، من خلال إعطاء الأولوية للقاءات الجماهيرية على حساب المؤتمرات الصحفية، والمشاركة في العرض الكوميدي الأمريكي "ساترداي نايت لايف" بدلا من التركيز على الأزمة المتصاعدة في سوريا. وفي الوقت نفسه، فهو يحاول تغيير الدبلوماسية الأمريكية، وربما أبرزها تلقي مكالمات هاتفية من الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي والرئيسة التايوانية تساي إنغ ون. وبدلا من السماح لترامب بصدم العالم مرة أخرى، يجب علينا معرفة طريقة تفكيره.
يجب على كل شخص يتعامل مع ترامب أن يعتبره الأمير الميكافيلي الأخير، الذي يعمل من أجل المصلحة الذاتية الصرفة. وفقا لميكافيللي، "نستمد الرأي الأول الذي نكونه عن الأمير وعن طريقة تفكيره، من خلال مراقبة الرجال المحيطين به". ولتحديد خطط ترامب، ينبغي أن نبدأ بتفحص التعيينات التي قام بها.
وبسرعة، تُظهر تعيينات ترامب لمسؤولين في الأمن الوطني، والدفاع، والأوضاع السياسة الخارجية، نمطا جليا: كلهم متخصصون في الشرق الأوسط وروسيا. ويبدو أن ترامب يخطط لعكس نهج أسلافه الذي كان يهدف إلى عزل روسيا. بدلا من ذلك، سوف يستخدم روسيا لمساعدته في إدارة منطقة الشرق الأوسط.
بالنسبة لترامب، الذي يُعتبر رجل الأعمال الأول، فالسماح للمنافس بتولي أمور أعدائه يبدو جيدا لتحقيق النجاح. (وذلك يؤكد نيته المعلنة حول إجبار حلفاء الولايات المتحدة بدفع ثمن حمايتها لهم). ويبدو أن ترامب يتعاطف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي تعتقد معظم أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنه تدخل في الانتخابات لمساعدة ترامب.
لكن أسباب - ونتائج - محور ترامب تجاه روسيا تتجاوز منطقة الشرق الأوسط. كلا من الولايات المتحدة وروسيا تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، في حين أن دول مثل الصين واليابان تعاني من ذلك. يمكن لروسيا أيضا أن تضغط جغرافيا على الصين - بل وبقية دول آسيا. (لاحظ مدى سرعة تقارب اليابان والصين). وأخيرا، قد تكون روسيا القوة التي تحفز أوروبا لتحمل المزيد من المسؤولية للدفاع عن نفسها.
وستنعكس سياسات ترامب الاقتصادية على جميع أنحاء العالم، بما في ذلك آسيا. كما بدأ الكشف عن تعيينات أعضاء في حكومته.
اختار ترامب ثلاثة موظفين سابقين في شركة جولدمان ساكس لقيادة فريقه الاقتصادي - نعم، نفس جولدمان ساكس التي قام ترامب بإدانتها أثناء الحملة الانتخابية. إن وعده "بتجفيف المستنقع" من المحسوبية والفساد، كان مجرد تكتيك، وليس جديا. كما يشير وعده إلى أن رفع القيود وخفض الضرائب سيكونان من بين الوعود الانتخابية القليلة التي سيفي بها ترامب. فالسياسات الرامية إلى تقييد البنوك الكبرى- وأبرزها، تشريع الإصلاح المالي "دود- فرانك" في 2010 - من غير المرجح أن تُطبق خلال رئاسة ترامب.
في الواقع، ترامب وفريقه لا يرون مشكلة في البنوك الكبرى التي يستحيل فشلها. على العكس من ذلك، فهم يطبقون نفس المنطق في ميزانية الولايات المتحدة. مع العلم أن العالم ليس لديه خيارا سوى مواصلة إقراض الولايات المتحدة، حيث سيرفع ترامب ببساطة عجز وديون الولايات المتحدة، عن طريق خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية.
على عكس ادعاءات بعض المتشائمين، فقد تنجح سياسات ترامب الاقتصادية حقا. مع استثمار كاف في البنية التحتية - وبمساعدة أسعار الفائدة الحقيقية السلبية - قد ينجح ترامب في إنعاش نمو الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي بما يكفي للحد من عبء ديون أميركا من حيث القيمة الحقيقية. إن مفتاح النجاح يكمن في التحكم في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 13 عاما منذ الانتخابات.
الدولار المرتفع ليس مفيدا لآسيا أيضا. عندما يكون الدولار منخفضا، تقوم الشركات متعددة الجنسيات بالاقتراض بالدولار لتمويل أعمالها في الأسواق الناشئة، والتي تدر عوائد أعلى في العملة المحلية. فالحمل الإيجابي - أعلى العائدات بالعملة المحلية وانخفاض تكاليف الدولار الأمريكي - سيفيد الجميع، وخصوصا الأسواق الناشئة، التي تستفيد من ارتفاع الصادرات وتدفقات رأس المال المتزايدة.
لكن عندما يشرع الدولار في الارتفاع، يبدأ العد العكسي. العملة الأجنبية والائتمان المنتشرَين بشكل واسع في عملات الأسواق الناشئة، يجعلان التجارة مكلِفة. (يُصرف ما لا يقل عن 40٪ من التجارة المادية العالمية بالدولار الأمريكي، والتي تُمثل 60٪ على الأقل من التدفقات المالية).
في نهاية المطاف، قد تبدأ الأسواق الناشئة بالاستثمار بالدولار، لأن نسبة التقدير أعلى من ربح التجارة، مما يزيد من ارتفاع قيمة الدولار. ويعزز تصاعد التوترات الجيوسياسية هذه الدوامة، كما يُمثل الدولار الاستقرار، خصوصا في وقت يشير فيه المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تسوية أسرع لأسعار الفائدة.
كما هو الحال تعاني تقريبا جميع العملات الآسيوية، بما فيها الين والرنمينبي، من الإكراه، في الواقع، قد اتخذ كل من بنك اليابان المركزي وبنك الشعب الصيني خطوات في محاولة للحد من هذا الخفض، مع تأثير ضئيل. و تعاني الاقتصادات الناشئة على نطاق أوسع من انخفاض أسعار السلع الأساسية، والتي يجري كبحها بسبب انخفاض الطلب. إلا أن استمرار صعود الدولار سيزيد من حدة هذه المشاكل.
لكن، يُدرك ترامب وزملاؤه اليمينيون، أنه لما تصبح الأسواق الناشئة في مأزق، يمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي وحده توفير السيولة لتخفيف الضغط. وبعبارة أخرى، في هذه الحالة أيضا، يعمل ترامب من موقع قوة. نحن في حاجة إلى تجنب التقليل من شأنه - وإلا سوف نتحمل جميعا الأضرار الجانبية.
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Comment Commented Madison John
I again fail to agreeable grasp the mentioned economical correlations in this piece, because I lack the intuitive understanding of the terms that an economist acquired.
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Comment Commented j. von Hettlingen
Andrew Sheng and Xiao Geng believe Trump has fooled us all, saying he turns out to be smarter than we think. Despite the lack of political experience and intellect, Trump is streetwise. Due to his "cunning and showmanship" the authors call him an "ultimate Machiavellian prince." Really? Yes, during the campaign he urged Russia to hack into Hillary Clinton's emails. His prayer was answered, and a trove of emails was released by the WikiLeaks. Instead of directing their outrage at state-sponsored hackers from Russia, many Americans were more put off by embarrassing details about the Democrats. Trump may have adopted some of Machiavelli's advice, but he is far from a real Machiavellian like Vladimir Putin or Xi Jinping. Indeed, it will be interesting to see who trumps whom in the near future.
The authors make aware of Trump's campaign tactics and point out his effort to visit states "that many claimed were a waste of time." While Hillary Clinton won more popular votes and he amassed enough electoral votes to win the election. They believe Trump may continue to follow his gut feelings in office like the way he did during the campaign. Instead of holding press conference, he will take to his Twitter account and go to rallies. Indeed, he is not willing to take on intellectual challenges like reading briefings and reports. He would rather prefer "weighing in on" reality TV shows etc.
But Trump got himself elected in a highly controversial election, that isn't fraud-free. He has been propelled to victory with the help of Russia. He might make good on his campaign pledges by upending US engagements and treaties with overseas allies, engaging in trade war with US partners etc. And he has appointed a bunch of people to do the dirty job for him so that he can distant himself from mistakes and failures, while still being in his supporters' good books.
The authors suggest Trump's "affinity" for Putin may jusst be calculating. He would let Putin take care of the Middle East, and in his views as a businessman, geopolitical tensions could still have their advantages. Higher oil prices would benefit both Russia and the US, but harm Japan and China. And Putin could "put geographic pressure on China – and, indeed, the rest of Asia."
The authors say "how quickly Japan is sidling up to China." No, it's Russia that Japan seeks to strengthen ties with, Putin visited Shinzo Abe a few days ago. The authors also believe "Russia may be the force that finally spurs Europe to take more responsibility for its own defense." True, it has received a wakeup call from Obama earlier this year to beef up its security. But we don't know how Trump, Putin and Xi will get along. As they are all narcissists who need to find scapegoats abroad to distract their citizens from grievances, conflicts can't be excluded.
At home Trump might create jobs with his infrastructure project, which his Republican in Congress blocked during obama's terms of office, under the pretext it was too expensive. Trump will increase deficits as Ronald Reagan did in the 1980s. The authors need to wait and see whether Trump would be able to act "from a position to strength," if he doesn't collapse before. After all he is 70 and much hated. He would meet resistance every day that he might have enough before his term ends. Read more
Comment Commented Jan Vlcek
This analysis assumes Trump executes with perfection the author's speculative view of his "strategy" witihin their simplified view of currency markets, the Fed and the Middle East players.
Plenty of space therein this analysis for error(s) without a Black Swan even flapping a feather. Read more
Comment Commented Armin Schmidt
I again fail to agreeable grasp the mentioned economical correlations in this piece, because I lack the intuitive understanding of the terms that an economist acquired.
My comment's relation to this article lies in that a lot could go wrong and I prepared and want to offer something for the case that the global order needs repair: the theory I try myself on now indicates, that the period of subgroup liberation, however we fare and fall through it, would lead to excess liberation and boredom, which again would grow the case for best-for-all activity.
(There is some more detail in my account's updated bio. )
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Comment Commented Ariel Tejera
"Trump may well manage to revive productivity and GDP growth enough to reduce America’s debt overhang in real terms" ... would also ask for substantial change in the structural role of the unprivileged part of its workforce. More likely, accentuated profligacy will widen national debt, and in the long run further depress US middle class income. Read more
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