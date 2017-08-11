Брексит для фермеров

ОКСФОРД – Выход Великобритании из Евросоюза, несомненно, несёт с собой множество рисков. Но если британские политики и бизнес-лидеры правы, он также даёт важный шанс – возможность создать более безопасный, зелёный, эффективный и инновационный фермерский сектор. Если Великобритания сумеет воспользоваться этой возможностью, тогда ЕС, США и другие страны с высоким уровнем защиты аграрного сектора могут последовать её примеру.

На сегодня значительная часть британского сельского хозяйства скована рамками Единой сельскохозяйственной политики ЕС (CAP), которую винят в том, что она навязывает аграрному сектору крупномасштабные, промышленные, экологически разрушительные методы работы. В частности, она оказалась неспособна поддерживать фермерское многообразие, а платежи в рамках CAP получают самые богатые землевладельцы Британии. В ходе расследования, проведённого в 2005 году, выяснилось, что 3 млрд фунтов стерлингов ($3,9 млрд) субсидий, получаемых Великобританией от системы CAP, достаются в основном крупному агробизнесу и компаниям пищевой промышленности, например, Nestlé, Cadbury и Kraft.

Сторонники Брексита утверждают, что, освободившись от несовершенной системы CAP, Британия получит возможность создать более конкурентоспособный аграрный сектор, который будут лучше соответствовать интересам фермеров и сельскохозяйственных работников, в том числе путём снижения его зависимости от искажающих рынок субсидий. И не исключено, что они правы. В Новой Зеландии отмена субсидий в 1984 году помогла стимулировать инновации и диверсификацию в сельскохозяйственном секторе, ставшим сегодня мотором роста экономики страны.

Следует, однако, отметить, что сельское хозяйство Новой Зеландии десятилетиями выживало без субсидий. Более того, субсидии, отменённые в 1984 году, были введены в 1970-е годы в качестве краткосрочного решения новых проблем, возникших в этом секторе. Напротив, в Британии субсидии уже глубоко укоренились, а получают их могущественные и богатые сторонники нынешнего правительства. Этим, наверное, и объясняется тот факт, что правительственная стратегия Брексита предполагает сохранение субсидий, которые будут выплачиваться уже напрямую из британской госказны.

Отмена субсидий была лишь одним из элементов трансформации сельского хозяйства Новой Зеландии. Не менее важным было стремление руководства страны обеспечить доступ новозеландской сельхозпродукции на растущие рынки Ближнего Востока, Японии, а затем и Китая, который сейчас стал крупнейшим экспортным рынком для Новой Зеландии – на его долю приходится 21% экспорта страны.

В Великобритании опять же ситуация иная. Новая Зеландия является очень крупным чистым экспортёром сельхозпродукции, например, она производит на 98% больше ягнят и баранины, чем потребляет её населен��е. Это означает, что для Новой Зеландии поиск новых рынков экспорта был вопросом жизни и смерти. Между тем, Британия, напротив, является чистым импортёром сельхозпродукции, закупая 46% продовольствия у других стран, в том числе 27% у стран ЕС.

Соглашения о свободной торговле будут столь же важны для британских попыток гарантировать конкурентоспособность своего аграрного сектора, как они были важны и для Новой Зеландии. Но первоочередной задачей здесь не должно быть обеспечение конкурентоспособности британского аграрного экспорта. Скорее, Британии надо добиться, чтобы иностранный импорт не мешал выполнению её собственных задач в сфере сельского хозяйства. Иными словами, экзистенциальная проблема, стоящая перед фермерами, находится внутри британских границ.

Конечно, британские фермеры столкнутся с ростом трудностей из-за потери рынка ЕС, на который приходится более половины их экспорта. Блокирование въезда мигрантов из ЕС в Великобританию также повредит фермерам, поскольку многие из них зависят от сезонной рабочей силы. Но наиболее насущной задачей для Британии должно стать выяснение, какие именно фермы и виды продовольствия она хочет развивать, чтобы затем защищать эти интересы в своих соглашениях с другими крупными мировыми экспортёрами, с которыми она пытается заключить соглашения о свободной торговле. В их число, например, входят США, которые уже пытаются получить разрешение для своих фермеров продавать в Британии куриц, обработанных хлором.

Впрочем, вероятность того, что представители Британии на торговых переговорах добьются благоприятных условий для отечественных фермеров, низка. Практически все страны мира, а особенно США, имеют прекрасно организованную и влиятельную агроиндустрию, которая очень хорошо умеет давить на свои правительства, добиваясь для себя преимуществ в новых торговых соглашениях.

Кроме того, в отличие от переговорщиков Новой Зеландии, в чьей повестке дня интересы сельского хозяйства стояли на первом месте, британские переговорщики будут плохо позиционированы для обеспечения защиты отечественных фермеров в соглашениях о свободной торговле. Дело в том, что они представляют экономику, в которой главным мотором роста является сектор услуг, а не сельское хозяйство.

В результате, новые соглашения о свободной торговле, видимо, не просто не будут отстаивать национальные сельскохозяйственные задачи, но и могут вызвать рост притока дешёвого импортного продовольствия. Согласно прогнозам исследования, проведённого по заказу Национального фермерского союза, после Брексита Британия, скорее всего, столкнётся с ростом импорта говядины, птицы, масла и сухого молока.

При нынешнем состоянии британского сельского хозяйства фермерам будет очень трудно конкурировать с этим импортом. Многие фермеры пострадали от длительного кризиса в уровне фермерских доходов. Молодёжь покидает село; средний возраст британского фермера сейчас равен 59 годам. А средний размер британской фермы равен 41 гектару, в то время как в Новой Зеландии – 250 гектарам.

Для того чтобы после Брексита сельское хозяйство превратилось в более безопасный, зелёный и справедливый компонент британской экономики, власти страны должны будут радикально изменить свои подходы. Для начала им следует заняться защитой сельской природы, гарантировать здоровье животных, а также повысить качество образования, обмена знаниями и бизнес-подготовки фермеров и сельхозработников.

Кроме того, британские власти не должны ограничиваться сиюминутной реакцией на природные и рукотворные катастрофы, создав более эффективные и надёжные системы защиты. Например, они могли бы облегчить предоставление доступной страховки для фермеров или создать некую систему взаимопомощи. Реализация (и финансирование) таких инициатив потребует настойчивости и политической воли.

Великобритания должна также добиться, чтобы у её агросектора была возможность воспользоваться преимуществами новых технологий. И здесь опять же Новая Зеландия подаёт полезный пример со своей проактивной стратегией, нацеленной на совместную работу государственного и частного сектора для выбора проектов с высокой добавленной стоимостью и инвестиций в исследования и технологии. Университеты, ориентированные на сельское хозяйство, помогают разрабатывать и внедрять различные сенсоры, повышающие эффективность, системы отслеживания урожая и использования спутниковых снимков, а также «умное» фермерское оборудование и программное обеспечение.

Майкл Гоув, один из лидеров сторонников Брексита, а сейчас министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, назвал Брексит «единственным в жизни шансом реформировать то, как мы заботимся о нашей земле, наших реках и наших морях, и то, как мы меняем свои амбиции ради окружающей среды в нашей стране и на планете». Всё это очень хорошо и прекрасно, но пока не находит никакого отражения в политике. Предстоящая задача – увидеть, наконец, это отражение.