Брексит для фермеров

ОКСФОРД – Выход Великобритании из Евросоюза, несомненно, несёт с собой множество рисков. Но если британские политики и бизнес-лидеры правы, он также даёт важный шанс – возможность создать более безопасный, зелёный, эффективный и инновационный фермерский сектор. Если Великобритания сумеет воспользоваться этой возможностью, тогда ЕС, США и другие страны с высоким уровнем защиты аграрного сектора могут последовать её примеру.
На сегодня значительная часть британского сельского хозяйства скована рамками Единой сельскохозяйственной политики ЕС (CAP), которую винят в том, что она навязывает аграрному сектору крупномасштабные, промышленные, экологически разрушительные методы работы. В частности, она оказалась неспособна поддерживать фермерское многообразие, а платежи в рамках CAP получают самые богатые землевладельцы Британии. В ходе расследования, проведённого в 2005 году, выяснилось, что 3 млрд фунтов стерлингов ($3,9 млрд) субсидий, получаемых Великобританией от системы CAP, достаются в основном крупному агробизнесу и компаниям пищевой промышленности, например, Nestlé, Cadbury и Kraft.
Сторонники Брексита утверждают, что, освободившись от несовершенной системы CAP, Британия получит возможность создать более конкурентоспособный аграрный сектор, который будут лучше соответствовать интересам фермеров и сельскохозяйственных работников, в том числе путём снижения его зависимости от искажающих рынок субсидий. И не исключено, что они правы. В Новой Зеландии отмена субсидий в 1984 году помогла стимулировать инновации и диверсификацию в сельскохозяйственном секторе, ставшим сегодня мотором роста экономики страны.
Следует, однако, отметить, что сельское хозяйство Новой Зеландии десятилетиями выживало без субсидий. Более того, субсидии, отменённые в 1984 году, были введены в 1970-е годы в качестве краткосрочного решения новых проблем, возникших в этом секторе. Напротив, в Британии субсидии уже глубоко укоренились, а получают их могущественные и богатые сторонники нынешнего правительства. Этим, наверное, и объясняется тот факт, что правительственная стратегия Брексита предполагает сохранение субсидий, которые будут выплачиваться уже напрямую из британской госказны.
Отмена субсидий была лишь одним из элементов трансформации сельского хозяйства Новой Зеландии. Не менее важным было стремление руководства страны обеспечить доступ новозеландской сельхозпродукции на растущие рынки Ближнего Востока, Японии, а затем и Китая, который сейчас стал крупнейшим экспортным рынком для Новой Зеландии – на его долю приходится 21% экспорта страны.
В Великобритании опять же ситуация иная. Новая Зеландия является очень крупным чистым экспортёром сельхозпродукции, например, она производит на 98% больше ягнят и баранины, чем потребляет её населен��е. Это означает, что для Новой Зеландии поиск новых рынков экспорта был вопросом жизни и смерти. Между тем, Британия, напротив, является чистым импортёром сельхозпродукции, закупая 46% продовольствия у других стран, в том числе 27% у стран ЕС.
Соглашения о свободной торговле будут столь же важны для британских попыток гарантировать конкурентоспособность своего аграрного сектора, как они были важны и для Новой Зеландии. Но первоочередной задачей здесь не должно быть обеспечение конкурентоспособности британского аграрного экспорта. Скорее, Британии надо добиться, чтобы иностранный импорт не мешал выполнению её собственных задач в сфере сельского хозяйства. Иными словами, экзистенциальная проблема, стоящая перед фермерами, находится внутри британских границ.
Конечно, британские фермеры столкнутся с ростом трудностей из-за потери рынка ЕС, на который приходится более половины их экспорта. Блокирование въезда мигрантов из ЕС в Великобританию также повредит фермерам, поскольку многие из них зависят от сезонной рабочей силы. Но наиболее насущной задачей для Британии должно стать выяснение, какие именно фермы и виды продовольствия она хочет развивать, чтобы затем защищать эти интересы в своих соглашениях с другими крупными мировыми экспортёрами, с которыми она пытается заключить соглашения о свободной торговле. В их число, например, входят США, которые уже пытаются получить разрешение для своих фермеров продавать в Британии куриц, обработанных хлором.
Впрочем, вероятность того, что представители Британии на торговых переговорах добьются благоприятных условий для отечественных фермеров, низка. Практически все страны мира, а особенно США, имеют прекрасно организованную и влиятельную агроиндустрию, которая очень хорошо умеет давить на свои правительства, добиваясь для себя преимуществ в новых торговых соглашениях.
Кроме того, в отличие от переговорщиков Новой Зеландии, в чьей повестке дня интересы сельского хозяйства стояли на первом месте, британские переговорщики будут плохо позиционированы для обеспечения защиты отечественных фермеров в соглашениях о свободной торговле. Дело в том, что они представляют экономику, в которой главным мотором роста является сектор услуг, а не сельское хозяйство.
В результате, новые соглашения о свободной торговле, видимо, не просто не будут отстаивать национальные сельскохозяйственные задачи, но и могут вызвать рост притока дешёвого импортного продовольствия. Согласно прогнозам исследования, проведённого по заказу Национального фермерского союза, после Брексита Британия, скорее всего, столкнётся с ростом импорта говядины, птицы, масла и сухого молока.
При нынешнем состоянии британского сельского хозяйства фермерам будет очень трудно конкурировать с этим импортом. Многие фермеры пострадали от длительного кризиса в уровне фермерских доходов. Молодёжь покидает село; средний возраст британского фермера сейчас равен 59 годам. А средний размер британской фермы равен 41 гектару, в то время как в Новой Зеландии – 250 гектарам.
Для того чтобы после Брексита сельское хозяйство превратилось в более безопасный, зелёный и справедливый компонент британской экономики, власти страны должны будут радикально изменить свои подходы. Для начала им следует заняться защитой сельской природы, гарантировать здоровье животных, а также повысить качество образования, обмена знаниями и бизнес-подготовки фермеров и сельхозработников.
Кроме того, британские власти не должны ограничиваться сиюминутной реакцией на природные и рукотворные катастрофы, создав более эффективные и надёжные системы защиты. Например, они могли бы облегчить предоставление доступной страховки для фермеров или создать некую систему взаимопомощи. Реализация (и финансирование) таких инициатив потребует настойчивости и политической воли.
Великобритания должна также добиться, чтобы у её агросектора была возможность воспользоваться преимуществами новых технологий. И здесь опять же Новая Зеландия подаёт полезный пример со своей проактивной стратегией, нацеленной на совместную работу государственного и частного сектора для выбора проектов с высокой добавленной стоимостью и инвестиций в исследования и технологии. Университеты, ориентированные на сельское хозяйство, помогают разрабатывать и внедрять различные сенсоры, повышающие эффективность, системы отслеживания урожая и использования спутниковых снимков, а также «умное» фермерское оборудование и программное обеспечение.
Майкл Гоув, один из лидеров сторонников Брексита, а сейчас министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, назвал Брексит «единственным в жизни шансом реформировать то, как мы заботимся о нашей земле, наших реках и наших морях, и то, как мы меняем свои амбиции ради окружающей среды в нашей стране и на планете». Всё это очень хорошо и прекрасно, но пока не находит никакого отражения в политике. Предстоящая задача – увидеть, наконец, это отражение.
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Comment Commented Kevin O'Neill
In a free trade agricultural world how does anyone think that the UK can compete with Canada, USA, Australia never mind New Zealand? The UK's most efficient ag sector -diary cannot compete on a level field with any of the major exporters. Some sort of protection/subsidy program is the only way to save UK agriculture. Read more
Comment Commented Brett Williams
It seems rather sad to me that as the UK is freeing itself of the CAP and freeing itself of the obstructive way that the EU has behaved in the WTO in multilateral negotiations, that anyone would be arguing for the UK to do its best in trade negotiations to retain its import tariffs on agricultural products.
The UK can use other tools (like those referred to by the author) to assist its farmers and achieve other objectives like protecting the rural environment without having import tariffs. The downfall of the WTO negotiations for liberalization of agricultural trade stemmed from the EU refusing to offer reductions in import tariffs without exemptions for sensitive products. Soon everybody wanted exemptions. Anyone who has ever looked at the dreadful draft texts for the Doha Round of WTO negotiations can see that the negotiators came up with an agreement with more exceptions than liberalization. As it leaves the EU, the UK has a one time in history opportunity to promote a non-discriminatory world trading system. It can only do so if it is prepared to make a new offer in the Doha Round agriculture negotiations of making across the board reductions in tariffs without any exemption for special products. It can only do that if it works out other ways to achieve its objectives regarding farming (and the WTO rules will not stop the UK from importing , eg, chlorine washing chicken if it has a scientific basis for doing so). It doesn't have to propose a reduction of tariffs to zero but it has to support something ambitious enough to challenge other WTO members.
One should recall that the UK had this argument about farm policy once before - in the decades preceding the repeal of the corn laws in 1846. Subsequent to that decision , as a free trade country, the UK prospered greatly. The UK then made two dreadful decisions: reintroducing import tariffs following the US tariff increases in 1930, and then entering into the Ottawa Agreement for imperial preferences in 1932. The UK did realize its errors and did make a great contribution to the formation of the GATT (though compromised by its reluctance to give up Commonwealth preferences). But since 1974 when it joined the European Economic Community, the UK has been part of the EEC's obstruction of efforts to multilaterally liberalize trade because of the common agricultural policy.
It would be a crying shame if the UK emerges from its years in the EU and cannot reasserts its role as a promoter of a non-discriminatory multilateral trading system.
Brett Williams, Sydney Read more
Comment Commented Andrew (Andy) Crow
If Michael Gove (or anybody else for that matter) can negotiate a transition from the CAP to a better, or even workable system without causing huge chaos in the entire agricultural industry sector of the UK, I for one, will be amazed.
Perhaps we should ask Nigel Farage to sort it out (?)
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Comment Commented Nick Fenwick
In terms of NZ, something which prevented the 1000% increase in bankruptcies between 1974 and 1992 from being higher was the devaluing of the NZ dollar - to put it in context, if we were to
drop sterling by the same amount NZ did, a Euro would become worth £1.96...but it may just happen! Read more
Comment Commented Walter Gingery
The lessons of the repeal of the Corn Laws in February, 1849, should be borne in mind.
The price of wheat fell as expected, but so precipitously that Britain's wheat crops were no longer competitive with imported crops.
What had once been the most productive and profitable farmland in the world - fields of winter wheat and barley in the Cotswolds,for example - became suddenly unprofitable.
The now uncompetitive British tenant farmers were unable to pay rent to their landlords, the British aristocracy. The value of land was halved (think "Downton Abbey").
Without CAP subsidies, most marginal agricultural land - that is, any outside south England - would probably revert to wild.
Russia's agriculture is at present undergoing restructuring, and it is clear that the key is capital: lots and lots of cheap capital. Can the UK expect the same? It's doubtful. Read more
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