Пиррова победа Эрдогана?

СТАМБУЛ – Когда в пасхальное воскресенье турецкие избиратели заполняли бюллетени референдума по вопросу о 18 конституционных поправках, одобренных ранее Национальным собранием, им надо было сделать радикальный выбор. Сказав «да», они могли изменить политическую систему страны и начать новую эру турецкой истории. Режим парламентаризма, существовавший более века, мог смениться президентской системой «а-ля тюрк», специально настроенной под нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
У Турции имеется значительный опыт в составлении конституций, и большинство экспертов-юристов оценили поправки как, мягко говоря, регрессивные; тем не менее, минимальным большинством они были одобрены избирателями. Авторы этих поправок, по всей видимости, проигнорировали 150 лет турецкой истории, не говоря уже о фундаментальных уроках либеральной демократии.
Политическая система, которая вступит в силу после парламентских и президентских выборов, намеченных на 2019 год, предусматривает ликвидацию поста премьер-министра и концентрацию исполнительной власти в руках президента, одновременно руководящего политической партией. Национальное собрание – институт, который помог основать Турецкую республику, – лишится многих полномочий, а его способность действовать в качестве противовеса президенту будет серьёзно ограничена, поскольку президент сможет распустить его в любой момент.
Кроме того, изменение порядка назначения судей обеспечит президенту решающее влияние и на судебную систему. Уже и без того хрупкая независимость судебной власти станет ещё более призрачной, принцип разделения ветвей власти потеряет значение.
Несмотря на высокие ставки на референдуме – отказ от давно существующего политического режима Турецкой республики, – накануне голосования не велось никаких серьёзных или широких дебатов, а сам референдум проводился в условиях чрезвычайного положения, введённого Эрдоганом после попытки государственного переворота в июле. На фоне глубокой политической трансформации, которая происходит в Турции, Эрдоган намерен одновременно реализовать проект социальной трансформации с целью стереть наследие вестернизации, начавшейся ещё в поздне-османскую эпоху.
Поправки были одобрены после безудержной кампании одурманивания, дискредитации и фальсификаций. Оппоненты обвинялись в связях с террористами, а западные официальные лица, особенно лидеры Евросоюза, подверглись открытым нападкам. При этом Эрдоган, руководивший кампанией, уклонялся от любых реальных дискуссий о последствиях принятия пакета конституционных реформ. Вместо этого он просто пообещал, что эти реформы будут способствовать величию Турции.
Во время кампании в распоряжении Эрдогана находился практически весь государственный аппарат, включая губернаторов провинций и большую часть центральной и местной бюрократии. Правительство задабривало все сегменты турецкого общества экономическими стимулами и государственными щедротами, а проправительственные СМИ были полностью мобилизованы на поддержку кампании «Да», их освещение референдума было абсурдно сенсационным и односторонним. Большинство других СМИ решили – или были вынуждены – публиковать беззубые статьи.
Помимо этой кампании, которую вело государство, агитаторы кампании «Нет» стали жертвой, как минимум, 200 задокументированных атак, часть из них были насильственными. Ещё в ноябре прошлого года были арестованы несколько членов курдской Демократической партии народов (HDP), в том числе два её сопредседателям, партийные функционеры и несколько местных руководителей.
В день голосования Верховный избирательный совет Турции принял спорное решение, признав действительными бюллетени, на оборотной стороне которых не было официальной печати. Это усилило обеспокоенность нарушениями во время голосования и заставило сомневаться в легитимности результатов референдума, которые сейчас активно, хотя и безуспешно, оспариваются. В целом, как предшествовавшая референдуму кампания, так и само голосование не соответствовали существующим международным стандартам, о чём заявили наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Тем не менее, победа, с трудом одержанная Эрдоганом, может оказаться пирровой, поскольку страна оказалась глубоко расколота. Голосование «Нет» в основном зафиксировано в экономических центрах Турции (в том числе на западном и южном побережье страны), на юго-востоке, где живут, главным образом, курды, а также в двух крупнейших городах – Стамбуле и столичной Анкаре. В 13 из 20 экономически важнейших городов Турции значительное большинство избирателей проголосовали против конституционных реформ, а на долю этих городов приходится 62% совокупного национального дохода. Здесь создаётся основная масса экономической и культурной продукции Турции, и поэтому именно в этих городах проживают наиболее образованные сегменты населения страны.
Напротив, лагерь сторонников реформ был представлен почти исключительно сельскими, изоляционистскими, консервативными регионами, которые отличаются наименьшим уровнем образования и экономического значения. Такое распределение результатов не соответствует прогрессивной повестке, которая приносила Эрдогану политический успех в прошлом. И о многом – символически и политически – говорит тот факт, что противники поправок победили в Стамбуле, городе, где Эрдоган вышел на общенациональную сцену, победив на выборах мэра в 1994 году.
Эрдоган был явно поражён невпечатляющими результатами референдума, а также демографическим и географическим распределением поддержки. Но будучи мастером политической игры в Анкаре, он будет пытаться навязать свою повестку – и сохранить нынешний курс – с помощью внутренней поляризации и, возможно, зарубежных авантюр. Он не подаёт никаких признаков желания смягчить напряжённость в стране. Наоборот, он заявил, что готов вновь ввести смертную казнь – такой шаг сделает невозможным вступление Турции в ЕС.
Следствием референдума станет практически неизбежное усугубление внутренних и внешних проблем Турции, которые стали расти как снежный ком после июльской попытки государственного переворота. Хорошая новость в том, что мощное выступление противников поправок, их способность мобилизоваться с помощью альтернативных медиа-ресурсов и микро-организаций, причём несмотря на угрозы, показали: турецкое гражданское общество по-прежнему живо и активно.
Но это лишь начало. Те, кто не хочет, чтобы Турция попала в ловушку электорального авторитаризма, должны теперь создать новое политическое пространство и альтернативных лидеров. Если они этого не сделают, Эрдоган победит на президентских выборах 2019 года и очень быстро начнёт пользоваться новыми, расширенными полномочиями, а бороться с его решениями станет намного труднее.
CommentsHide Comments Read Comments (3)
Please log in or register to leave a comment.
Comment Commented Melih Erdoğmuş
A clear-cut? It's disappointing to see that the author just ignored that 48.58% of the voters ''voted'' no. Despite of all those rigged movements acted by Turkey’s Supreme Electoral Council, he must have been disappointed to see that there was only a majority of 51.42% that voted yes on Sunday. As it's been mentioned by the author as well, after all those tension-included movements in the Netherlands, it's surpisingly awkward to see the Turks living in the European countries such as Germany, Austria and the Netherlands voted yes despite of the annoying movements of the AKP to turn the politics around the table in order to be so-called victims of the subject matter. The judiciary’s already-fragile independence system which we could barely see that the actual justice has been on duty for the last 15 years in now smashed to the ground by the desires of one individual and millions to grant it in the first place. The unstoppable increase on the rate of the US Dollar for the last 3 years is now a serious threat for the state's fragile economic movements. Another fact to be worried about is that there were millions of people who had no idea about what they were going to vote even though all those campaings done by the led-law consultants in Turkey but, they were still on track to believe so-called and would-be decent system that had a heavy campaign on the national broadcasting channel of Turkey, TRT1, which is financially supported by the taxes collected by each of every citizen of the Republic of Turkey. What I believe is that a group of people at amount of 48.58% is enough to shake him just the like that way we saw him while going on the stage on Sunday. Read more
Comment Commented Peter Schaeffer
It is worth noting that Turks with the strongest experience with Parliamentary democracy, tended to vote Yes in this referendum. The European numbers vary, but lean strongly towards Yes. Overall, the external vote was 831,208 for Yes and 575,365 for No. Turks in Austria, Belgium, Bosnia, Denmark, France, Germany, Kosovo, Luxembourg, The Netherlands, and Norway, all voted Yes. Turks in Bulgaria, The Czech Republic, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Poland, Russia, Spain, Switzerland, The Ukraine and the UK voted No. Of course, the countries with the largest Turkish populations (in Europe) voted Yes. Read more
Comment Commented ferdinand van Dieten
Did Erdogan win ? see this statistical analysis of probable fraud: https://erikmeyersson.com/2017/04/17/the-curious-case-of-the-vanishing-never-akpers-in-southeastern-turkey/ Read more
Featured
The Coming French Revolution
Zaki Laïdi explains why France's political system is on the verge of a fundamental transformation.
The Second Year of Europe
Richard N. Haass is confident that the continent's future will be mostly determined from within, beginning in France.
Donald Trump’s Unexamined Life
Steven Nadler applies a lesson from Plato to a US president who is utterly lacking in self-awareness.
PS authors in concise videos
Can the EU Handle President Le Pen?
Mark Leonard asks why the EU hasn’t made plans to deal with the nightmare scenario of Marine Le Pen’s ultimate victory.