عام الاضطرابات في تركيا

ستوكهولم - مضى عام على الانقلاب الفاشل فى تركيا، لكن ما زالت هناك تساؤلات كثيرة حول مستقبل البلاد.

وكانت محاولة الانقلاب في العام الماضي مثيرة جدا، حيث قصفت مقاتلات اف -16 المتمردة البرلمان التركى، وفقد 249 شخصا حياتهم. لكن أخفق الانقلابيون في احتجاز الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قام بعد ذلك بتعبئة مؤيديه وأفشل الانقلاب. وإن لم يُفشل الانقلاب في غضون ال 48 ساعة الأولى، لكان من المحتمل أن تسقط تركيا في حرب أهلية مدمرة وعنيفة، كانت آثارها ستمتد إلى خارج حدودها.

واليوم، من الصعب العثور على أي شخص في تركيا يشك في أن الانقلاب كان مدبرا من قبل القوات الموالية للرجل الدين الإسلامي في ولاية بنسلفانيا فتح الله غولن. ويبدو أن جميع الأدلة المتاحة تؤيد هذا الاستنتاج. وعندما جاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى السلطة ديموقراطيا في عام 2002، انضمت القوات مع غولين لإرجاع المؤسسة الاستبدادية القديمة في تركيا، وتعزيز الديمقراطية التركية مع محاولة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن للغولينيين طموحات أعمق - وتقليد السرية الذي ورثوه عن عهد الدكتاتورية العسكرية، عندما اضطر العديد من النشطاء الدينيين إلى العمل في السرية. بعد عام 2002، كان تسلل غولين للشرطة والقضاء معروفا جيدا، واستخدموا سلطتهم بإجراء محاكمات عرضية وسجن خصومهم. وكان تسللهم أيضا إلى القوات الجوية والدرك غير معروف جيدا.

في عام 2013، بدأ حزب العدالة والتنمية و أتباع غولن بشن حرب أهلية صامتة. وبالنظر إلى المواجهة المستمرة، فإنه ليس من غير المعقول أن نستنتج أن الانقلاب الفاشل في العام الماضي كان جهدا دراميا من قبل أتباع غوليني لتولي السلطة قبل أن يمكن تطهيرهم من الجيش.

إن الدولة التركية، التي كان عليها منع أي تسلل من قبل العناصر التخريبية في المقام الأول، تحتاج بلا شك إلى تطهير نفسها. ولكن إذا أريد لديمقراطية تركيا أن يكون لها مستقبل، فإن عملية إزالة التهديدات الداخلية يجب أن تلتزم بسيادة القانون وحقوق الإنسان، وأن تحظى بدعم واسع داخل المجتمع التركي.

ومما يؤسف له أن رد أردوغان على محاولة الانقلاب في العام الماضي أثار قلقا بالغا. ومن بين ال 100 ألف شخص الذين تم اعتقالهم، تم حبس أكثر من 50 ألف شخص رسميا. ومن هؤلاء ما لا يقل عن 169 جنرالا وأدميرالا، و 000 7 عقيد وضابط بأدنى رتبة، و 800 8 ضابط شرطة، و 24 من حكام المحافظات، و 400 2 من أعضاء السلطة القضائية، و 000 31 من المشتبه بهم الآخرين.

وفي الوقت نفسه، تم فصل عدد لا يحصى من الناس من وظائفهم، دون أي آفاق للمستقبل. وقد تم إغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة أيضا، وفي الأسابيع القليلة الماضية، اعتقل دعاة بارزون في مجال حقوق الإنسان - بمن فيهم مدير منظمة العفو الدولية في تركيا - لدعمهم "للإرهاب"، وهي تهمة تتحدى العقل.

في أعقاب الانقلاب الفاشل، اتحد المجتمع التركي وراء أردوغان. لكن أعمال الحكومة منذ ذلك الحين قسمت البلاد بشكل متزايد. ��في محاولة لتطهير حالة التهديدات الأمنية في تركيا، جعلت الحكومة شباكها أوسع من أي وقت مضى. وفي أبريل/ نيسان، عمدت إلى إجراء تغييرات دستورية في استفتاء عارضه تقريبا نصف الأتراك، بما في ذلك معظم الناخبين الشباب في المناطق الحضرية. وعندما تصبح التغييرات نافذة المفعول، سيتحول النظام السياسي التركي إلى نظام يتمتع فيه الرئيس بقوة مركزة للغاية.

ويعد هذا التوجه خروجا عن الولاية الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، عندما قامت تركيا بتحديث اقتصادها، وتطوير مؤسساتها الديمقراطية، وانتقلت نحو منح المواطنين الأكراد حقوقهم المدنية الكاملة. وأدى التقدم الكبير الذي أحرزته تركيا خلال هذه الفترة إلى تعزيز آفاق قبولها في الاتحاد الأوروبي.

ولكن الآن أضحى المستقبل غير مؤكد. واذا لم تبدأ الحكومة التركية فى احترام حقوق الانسان وسيادة القانون فى اوائل العام القادم فان ما تبقى من محاولة الانضمام الى الاتحاد الاوروبى ستبوء بالفشل. وكانت فرص عضوية تركيا قد اصطدمت بالفعل بمحادثات السلام وإعادة الوحدة الفاشلة مع قبرص، وهو فشل لا يمكن إلقاء اللوم فيه على تركيا وحدها. وقد تعرض هذا الإيذاء الخطابي إلى الاتحاد الأوروبي لأن تركيا قد جعلت نفسها غير مرغوب فيها سياسيا في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس ألمانيا وحدها.

وبدون القوة السياسية التي توفرها عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن لعملية التحديث في تركيا أن تتراجع. وإذا حدث ذلك، يمكن سحب البلاد بشكل مطرد وصولا الى مستنقع الشرق الأوسط. وتكافح تركيا بالفعل من أجل ايواء الملايين من اللاجئين السوريين الفارين من الصراع الذي تشارك فيه القوات التركية الآن؛ وهي هدف ثابت للهجمات الإرهابية التي تشنها الدولة الإسلامية. وعلاوة على ذلك، قرر أردوغان الآن إدراج تركيا كوسيط في الخلافات الدبلوماسية الجارية بين قطر ودول الخليج الأخرى.

إن مستقبل تركيا هام جدا، حيث تمتد إلى أوروبا والشرق الأوسط. وسيصل عدد سكانها قريبا إلى 100 مليون نسمة، ولديها إمكانيات اقتصادية ضخمة. ولا يمكن كتابة تاريخ أوروبا من دون تركيا كما أنه لا يمكن فصل مستقبل تركيا عن أوروبا. وإذا تم وضع تركيا على مسار موثوق نحو الاندماج في الاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن أن يساعد على إغناء الحوار بين الثقافات والتقاليد التي يمكن أن تهدد كل أوروبا.

لكن الحروب السياسية الداخلية في تركيا تعرقل الآن هذا المستقبل. بعد محاولة الانقلاب كان من الضروري استثبات الأمن والاستقرار. وبدلا من ذلك، تعرف البلاد حالة مثيرة من الانقسام الآن. ينبغي اتخاذ مسار آخر قبل فوات الأوان- ولكن الوقت ينفد.