Трамп убивает доллар?

САНТА-БАРБАРА – Уже почти столетие доллар США считается главной безопасной гаванью финансового мира. Ни одна другая валюта не обеспечивает такой же уровень надёжности и ликвидности для накопленных богатств. Когда наступали трудные времена, пугливые инвесторы и благоразумные центральные банки закупались активами, номинированными в долларах, и не в последнюю очередь этими активами были облигации казначейства США. Однако сейчас, возможно, ситуация стала иной.

Хаотичная политика администрации президента США Дональда Трампа серьёзно подорвала доверие к доллару. После инаугурации перед фантомной толпой миллионов, Трамп начал ссориться с одним правительством за другим, включая союзников – Австралию и Германию. А недавно он поставил мир на грань ядерной войной, скрестившись рогами с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Доллару предстоит серьёзное испытание. Будут ли глобальные инвесторы и дальше вкладывать свои деньги в страну, чей лидер громко провоцирует «королевство-отшельника» угрозами «огня и ярости», или же они найдут для себя финансовое убежище в другом месте?

Надёжность доллара не подвергалась столь большому сомнению со времён Второй мировой войны. В послевоенный период невероятно крупные и хорошо развитые финансовые рынки Америки обеспечивали не имевший аналогов в мире уровень ликвидности. А поскольку США были господствующей военной державой, они могли обеспечить доллару ещё и геополитическую безопасность. Ни одна страна не имела лучших позиций, чтобы предложить надёжные и гибкие активы инвестиционного уровня в масштабах, которые требовались глобальной финансовой системе. Как заявила в мае 2012 года газете New York Times Кэти Джонс, нью-йоркский инвестиционный стратег: «Когда люди начинают волноваться, все пути ведут к облигациям казначейства США».

Лопнувший в 2007 году пузырь на рынке недвижимости США является наглядным примером этой тенденции. Все знали, что финансовый кризис и последовавшая рецессия начались в США, и что эта страна виновна в том, что глобальная экономика едва не рухнула. Тем не менее, в самый разгар кризиса американские рынки захлестнула огромная волна капитала, что позволило Федеральному резерву США и министерству финансов заниматься антикризисными мерами.

Только за три последних месяца 2008 года объём чистых покупок американских активов достиг $500 млрд – это было в три раза больше, чем за предыдущие девять месяцев. Доллар не просто не девальвировался, он укрепился. Рынок казначейских облигаций США оказался одним из немногих финансовых сегментов, который продолжал нормально работать. И даже после того агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг ценных бумаг американского казначейства, что было вызвано кратким перебоем в работе правительства США в середине 2011 года, внешние инвесторы продолжали покупать доллары.

Всплеск спроса на доллар десять лет назад можно объяснить, прежде всего, простым страхом – никто не знал, насколько плохо будут обстоять дела. То же самое можно сказать и о разгорающейся сейчас конфронтации между США и Северной Кореей. Но повторится ли история, и заставит ли она инвесторов снова бежать в доллары?

Краткий ответ: не надо на это рассчитывать. Уже несколько месяцев рынки демонстрируют недоверие к Трампу. В настоящий момент страх перед новым кризисом может привести к бегству капиталов из доллара, а это значит, что США придётся иметь дело ещё и с кризисом доллара в дополнение к потенциальному военному конфликту.

Риск кризиса доллара казался минимальным в первые несколько недель после неожиданной победы Трампа на выборах в ноябре прошлого года. Более того, к концу прошлого года из-за притока капитала курс доллара вырос до уровней, не наблюдавшихся уже более десятилетия. Это было вызвано ожиданиями крупномасштабного дерегулирования, снижения налогов, а также бюджетных стимулов в виде инфраструктурных расходов и увеличения финансирования якобы «истощённой» армии США. Темпы экономического роста, как считали инвесторы, должен был возрасти.

Но сейчас администрация Трампа погрязла в скандалах, а начавший после выборов «бум Трампа» иссяк, так же как и вера в доллар. За первые 200 дней работы этой администрации доллар девальвировался почти на 10%. Пока Трамп пишет свои бессмысленные твиты, инвесторы ищут альтернативную надёжную гавань на других рынках – от Швейцарии до Японии. Эта тенденция началась ещё до последних неприятностей США с Северной Кореей, но тогда это был только ручеёк. Теперь же этот ручеёк грозит превратиться в мощный отток, который навсегда подорвёт доллар.

Да, конечно, администрация Трампа, может быть, и сама хочет ослабить доллар и позволить другим взять на себя роль глобальной тихой гавани. Однако такое самоотречение будет исторически близоруким, опасным решением.

Популярность доллара в качестве инструмента сбережений является «заоблачной привилегией» США. Когда инвесторы и центральные банки размещают свои богатства в казначейских облигациях и других активах США, американское правительство может тратить столько, сколько ему нужно на выполнение своих многочисленных обязательств в сфере безопасности по всему миру, а также финансировать торговый и бюджетный дефицит страны.

Со своим бухгалтерским подходом к политике Трамп, похоже, больше сосредоточился на издержках обладания глобальной резервной валютой, чем на её преимуществах. Но он не сможет «Сделать Америку снова великой», если ему придётся беспокоиться из-за оттока капиталов, и он не сможет реализовать свою внутриполитическую программу, если ему придётся успокаивать негативные рыночные настроения за рубежом.

Ничего не будет «великого» в такой Америке, которая пожертвовала своими доминирующими позициями в мировой финансовой системе. Если Трамп подвергнет доллар слишком сильным испытаниям, ему, наверное, придётся потом об этом горько пожалеть.