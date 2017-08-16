هل يقتل ترمب الدولار؟

سانتا باربرا ــ طوال ما يقرب من قرن من الزمن، كان الدولار يُعَد الملاذ الآمن المطلق في العالَم المالي. فلم تَعِدنا أي عملة أخرى بنفس الدرجة من الأمان والسيولة للثروة المتراكمة. وفي أوقات المتاعب في الماضي، دأب المستثمرون المتوترون والبنوك المركزية الحصيفة على تكديس الأصول المقومة بالدولار، وخاصة سندات الخزانة الأميركية. ولكن لم يعد من الممكن أن تظل هذه الحال قائمة.
الواقع أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الفوضوية تسببت في تقويض الثقة في الدولار الأميركي بشدة. فمنذ تنصيبه أمام حشد شبحي من الملايين، ظل ترمب يتحرش بالحكومات الواحدة تلو الأخرى، بما في ذلك حكومات دول حليفة مثل أستراليا وألمانيا. ومؤخرا، أخذ العالَم إلى حافة حرب نووية بالتناطح مع دكتاتور كوريا الشمالية كيم جونج أون.
والآن يوشك الدولار على مواجهة اختبار جاد. فهل يستمر المستثمرون في وضع أموالهم في بلد يصر زعيمه على استفزاز المملكة المنعزلة بتهديدات من قبيل "قوة النيران والغضب"، أو يبحثون عن ملاذ مالي آمن في مكان آخر؟
لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية أن تعرضت سلامة الدولار لمثل هذا القدر من الشكوك. ففي فترة ما بعد الحرب، وَعَدَت أسواق المال الأميركية الناضجة الضخمة إلى حد غير عادي بقدر من السيولة لا مثيل له. ولأن الولايات المتحدة كانت قوة عسكرية مهيمنة، فكان بوسعها أن تضمن الأمن الجيوسياسي أيضا. ولم تكن أي دولة أخرى في وضع أفضل يتيح لها توفير أصول آمنة ومرنة من الدرجة الاستثمارية على النطاق الذي يحتاج إليه النظام المالي العالمي. وكما قالت الخبيرة الاستثمارية الاستراتيجية كاثي جونز من نيويورك في حديث مع نيويورك تايمز في مايو/أيار 2012، "عندما يشعر الناس بالقلق، فإن كل الطرق تؤدي إلى سندات الخزانة".
كان انفجار الفقاعة العقارية في عام 2007 من الأمثلة الواضحة على ذلك. إذ كان الجميع يعلمون أن الأزمة المالية، وما أعقبها من ركود، بدأت في الولايات المتحدة، التي كانت المسؤولة عن شبه انهيار الاقتصاد العالمي. مع ذلك، وحتى في أوج الأزمة تدفقت موجة من رؤوس الأموال إلى أسواق الولايات المتحدة، فتمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة في الولايات المتحدة من تنفيذ استجابتهما للأزمة.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008، تجاوز صافي مشتريات الأصول الأميركية 500 مليار دولار ــ أي أكثر بثلاث مرات من مجموع المشتريات في الأشهر التسعة السابقة. وبدلا من الانخفاض المتوقع لقيمة الدولار، ارتفعت قيمته. وبرزت سوق سندات الخزانة باعتبارها واحدة من القطاعات المالية القليلة التي ظلت تعمل بسلاسة. وحتى بعد تخفيض درجة سندات الخزانة من قِبَل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في الاستجابة لتعطل الحكومة الأميركية لفترة وجيزة في منتصف عام 2011، استمر المستثمرون الأجانب في اقتناء الدولار.
وربما يُعزى قدر كبير من ارتفاع الطلب على الدولار قبل عشر سنوات إلى الخوف المحض: فلم يكن أحد يعلم إلى أي مدى قد تسوء الأمور. وبوسعنا أن نقول الشيء نفسه عن المواجهة المتصاعدة اليوم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ولكن هل يكرر التاريخ نفسه، فيدفع بالمستثمرين إلى التهافت على الدولار؟
الجواب المختصر هو: لا تعول على ذلك. كانت الأسواق تشير إلى عدم ثقتها في ترمب لأشهر الآن. وعند هذه النقطة، ربما يؤدي الخوف من اندلاع أزمة جديدة إلى التعجيل بهروب رؤوس الأموال بعيدا عن الدولار، وهي النقطة التي قد تضطر الولايات المتحدة عندها إلى التعامل مع أزمة الدولار بالإضافة إلى صراع عسكري محتمل.
بدت مخاطر اندلاع أزمة الدولار ضئيلة في الأسابيع التي تلت مباشرة فوز ترمب الانتخابي المفاجئ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ولكن بحلول نهاية العام المنصرم، دفعت تدفقات رأس المال إلى الداخل قيمة الدولار إلى الارتفاع إلى مستويات غير مشهودة منذ عقد من الزمن، بسبب توقعات إلغاء القيود التنظيمية على نطاق واسع، وتخفيض الضرائب، والتحفيز المالي في هيئة إنفاق على البنية الأساسية، وزيادة الإنفاق على المؤسسة العسكرية الأميركية التي يفترض أنها أصبحت "منهكة". وتصور المستثمرون أن النمو الاقتصادي من المحتم أن يتحسن.
ولكن مع انغماس إدارة ترمب في الفضائح الآن، تلاشت "صدمة ترمب" بعد الانتخابات، جنبا إلى جنب مع الثقة في الدولار. ففي أول مائتي يوم للإدارة، خسر الدولار نحو 10% من قيمته. وفي حين كان ترمب ينشر تغريداته الفارغة، كان المستثمرون يبحثون عن ملاذات آمنة بديلة في أسواق أخرى، من سويسرا إلى اليابان. وقد بدأ هذا الاتجاه قبل مناوشات الولايات المتحدة الأخيرة مع كوريا الشمالية، ولكنها كانت مجرد قطرة آنذاك، والآن تهدد هذه القطرة بالتحول إلى فيضان من شأنه أن يلحق ضررا دائما بالدولار.
بطبيعة الحال، ربما تريد إدارة ترمب إضعاف الدولار، وجعل آخرين يضطلعون بدور الملاذ الآمن العالمي. ولكن مثل هذا التنازل يتسم بقِصَر النظر تاريخيا إلى حد خطير.
إن شعبية الدولار كمخزن للقيمة تمنح الولايات المتحدة "امتيازا باهظا". فعندما يضع المستثمرون والبنوك المركزية ثرواتهم في سندات الخزانة وغيرها من الأصول الأميركية، تستطيع حكومة الولايات المتحدة الاستمرار في الإنفاق بقدر ما تحتاج للحفاظ على التزاماتها الأمنية العديدة في مختلف أنحاء العالَم، وتمويل العجز التجاري وعجز الموازنة.
في ظل نهج الصفقات الذي يتبناه في التعامل مع السياسة، يبدو أن ترمب يركز على تكاليف امتلاك عملة احتياطية عالمية أكثر من تركيزه على المزايا المترتبة على ذلك. لكنه لا يستطيع أن يأمل في "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" إذا كان عليه أن يقلق بشأن فرار رأس المال، ولن يتمكن من تفعيل أجندته المحلية إذا اضطر إلى استيعاب مشاعر السوق السلبية في الخارج.
لن تكون أميركا التي ضحت بمكانتها المهيمنة في النظام السياسي العالمي "عظيمة". وإذا أصر ترمب على المبالغ في اختبار الدولار، فربما يندم على ذلك.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (4)
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Comment Commented Mauricio Fontana
Dear Benjamin, despite the recent drop of almost 10% in the dollar index quotation in the period under review and although I agree that the Trump government makes repeated misconceptions that may compromise the American economy, it seems to me that your argument is somewhat alarmist.
Between January 2003 and early 2008, the quantitative easing period, the dollar index depreciated by about 30% and there was no fear that the US currency would not be the refuge of global investors. In addition, the index that is now close to 94 points, was between 1987 and 1997 on average around 90 points. Finally, it should be noted that the Trump effect occurred in the opposite direction between the end of the 2016 presidential campaign and the end of that same year, when the index dollar jumped about 10%.
On the face of it all, it seems, the dollar's correction trend is limited to the current level, unless there is a clear shift in the Fed's policy of reversing expansionary monetary policy gradually over the next few years.
Best regards! Read more
Comment Commented Ariel Tejera
Trump goes on, off-loading more and more international responsibilities to other countries: climate change, trade treaties, lender of last resort, crisis resolution, NATO leadership, far-right containment. The recipients being Germany, China, Russia, Iran itself, South Korea, everybody else. And all these steps detach the U.S. from meaningful leadership. Even if the dollar keeps its role as the main international trade currency and value store, America control of the process might progressively diminish.
Additionally, other trends in the long run will weight adversely on the prevalence of the dollar: Accumulating sanctions to other countries through the banking system, the availability of other strong tenders, and the growth of crypto currency exchanges. Read more
Comment Commented Ariel Tejera
Blaming Trump for everything is, of course, sort of a "figure of speech", the viable culprit being presided by Trump *and* sustained by America's current civil-cultural war. Read more
Comment Commented Steve Hurst
Its reasonable to suspect issues (excuse pun) with the USD predate Trump and the knee jerk reaction of 2008 doesnt necessarily mean much as it was panic measures. The nominal doubling of US debt along with the likely drift upwards of the figure probably weighs more on peoples minds. Rather than Trump damaging the USD it looks more like speculators overestimated his capacity to pump up the economy. I dont like Trump very much but to blame him for everything which is common psort just devalues more than currency Read more
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