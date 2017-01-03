خطة ترامب الضريبية والدولار

كمبريدج ــ الآن وقد انتُخِب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلسي الكونجرس، بات إصلاح ضريبة الشركات في أميركا قاب قوسين أو أدنى. وتتضمن الحزمة التي تجري مناقشتها حاليا سمتين على قدر كبير من الأهمية: خفض معدل الضريبة من 35% حاليا إلى 20% أو حتى 15%؛ وضريبة "ضبط الحدود" التي تتناسب مع نظام ضريبة القيمة المضافة، ولكنها غير معتادة في حالة ضرائب الشركات.
يفترض أن تتعامل ضريبة ضبط الحدود بشكل مختلف مع المدخلات التي تُشتَرى محليا والمدخلات المستوردة، وأن تشجع الصادرات. ولن يصبح بوسع الشركات أن تخصم تكاليف المدخلات المستوردة من دخلها الخاضع للضريبة؛ ولكن في الوقت نفسه لن تُفرَض ضريبة على عائداتها من مبيعات التصدير.
نجح الاقتراح في توليد مناقشة حادة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستعمل على تحسين الميزان التجاري الأميركي. وبعد أن نشرنا عملنا حول "خفض القيمة المالية"، نعتقد أن فرص نجاح ضريبة ضبط الحدود ضئيلة، وأنها قد تعمل على تقويض موقف صافي الأصول الأجنبية الأميركية إلى حد كبير.
ترجع فكرة استخدام أدوات السياسة المالية لتحسين القدرة التنافسية التجارية إلى جون ماينارد كينز. ففي تقرير مكميلان الذين تقدم به في عام 1931 إلى البرلمان البريطاني، اقترح كينز ضرورة الربط بين التعريفة الجمركية على الواردات وإعانة دعم الصادرات، ويحاكي هذا التأثيرات المترتبة على خفض قيمة سعر الصرف، والمحافظة في الوقت نفسه على تعادل الجنيه الذهبي. وفي عملنا، أظهرنا أنه بالإضافة إلى هذه التركيبة السياسية، يصبح بوسع الدول التي تحافظ على سعر صرف ثابت أو تلك المنضمة إلى اتحاد عملة أن تحقق نفس التأثير من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة وخفض الضرائب على المرتبات بنسب متماثلة. وقد نالت سياسة المبادلة الضريبية هذه قدرا كبيرا من الاهتمام في منطقة اليورو، مع تطبيقها في ألمانيا في عام 2006، وفرنسا في عام 2012.
ويماثل اقتراح إدارة ترامب المقبلة بخفض الضرائب على الشركات وفرض ضريبة ضبط الحدود فكرة المبادلة بين ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الرواتب، فكل من الاستراتيجيتين ترفع تكلفة الواردات وتدعم الصادرات. ولكننا لا نتوقع أن تعمل مثل هذه الاستراتيجية على تحسين القدرة التنافسية الأميركية لسبب بسيط مفاده أن السلطات الأميركية تحافظ على سعر صرف مرن.
وإذا جرى تطبيق الإصلاحات الضريبية التي يقترحها ترامب بالكامل، فسوف ترتفع قيمة الدولار ويرتفع الطلب على السلع الأميركية: ذلك أن خفض الضريبة بنسبة 20% من شأنه أن يدفع قيمة الدولار إل الارتفاع بنسبة 20%. وهذا بدوره سوف يعوض عن أي مكاسب في القدرة التنافسية. والسبيل الوحيد لتجنب هذه النتيجة هو أن يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الدولار من الارتفاع بخفض أسعار الفائدة. ولكن هذا من شأنه أن يغذي التضخم المحلي، وعلى هذا، لا يوجد من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخطو مثل هذه الخطوة.
ومن هنا، ففي حين قد تعود ضريبة ضبط الحدود بالفائدة على الدول التي لديها سعر صرف ثابت أو المنضمة إلى اتحاد عملة، فإن هذه الضريبة ليس لديها في الأساس أي شيء تقدمه للدول التي تعوم أسعار صرف عملاتها، لأن ارتفاع قيمة العملة الناجم عنها يعوض عن انخفاض القيمة المالية.
بيد أن تأثير ضريبة ضبط الحدود لن يكون محايدا في أميركا. فالدولار الذي ترتفع قيمته على نحو متزايد من شأنه أن يقوض صافي موقف الأصول الأجنبية في أميركا، لأن 85% كاملة من التزاماتها المالية الخارجية مقومة بالدولار، في حين أن 70% من أصولها الأجنبية مقومة بعملات أجنبية. ولأن الأصول الخارجية الأميركية تعادل نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتعادل التزاماتها الخارجية نحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 20% من شأنه أن يُفضي إلى خسارة في رأس المال تعادل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
الواقع أن العواقب المالية المترتبة على مقترحات ترامب سوف تكون مختلطة. فمن ناحية، قد تدفع ضريبة ضبط الحدود العائدات الضريبية إلى الارتفاع، لأن الولايات المتحدة تستورد أكثر مما تصدر. ولأن العجز التجاري الأميركي يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ضريبة ضبط الحدود بنسبة 20% من شأنها أن تخلق عائدات ضريبية إضافية تعادل نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، سوف يعمل خفض معدل الضريبة المفروضة على دخول الشركات إلى تناقص الإيرادات وإلغاء أي مكاسب متحصلة من الضريبة المفروضة على الواردات في الأساس.
من المؤكد أن ضريبة ضبط الحدود قد تحقق فوائد أخرى لم نناقشها بعد. فهي قد تعمل على توليد إيرادات ضريبية إضافية من خلال إثناء الشركات الدولية عن الانخراط في عملية "التسعير التحويلي" بين فروعها المختلفة، أو تحويل الأرباح إلى الدول حيث الضرائب منخفضة. وبطبيعة الحال، ربما توفر المعدلات الضريبية المخفضة الحافز الاقتصادي وتعمل على تقليص عجز الموازنة.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالقدرة التنافسية الدولية، فخلاصة القول هي أن الخطة الضريبية التي يقترحها ترامب ــ وخاصة ضريبة ضبط الحدود ــ لن تخلف في الأرجح تأثيرا إيجابيا على الميزان التجاري الأميركي. والأسوأ من ذلك أنها ربما تكون مكلفة للغاية إذا تحدثنا عن صافي الأصول الأجنبية الأميركية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (6)
Please log in or register to leave a comment.
Comment Commented Paul Daley
True, as far as it goes. But there are lots of ways to lean against a capital flow that an appreciating dollar will create. Taxes on capital are the obvious measures, but with a Republican administration you're more likely to get monetary measures like higher prudential requirements and lower than expected interest rates; in short, some good old financial repression to support adjustment in the trade account.
Paul Ryan's border adjustments to taxes just brings the US a little closer to the world norm of value-added taxes and closes the incentive to locate operations abroad. It needs support from monetary policy, but there is nothing new about that. Read more
Comment Commented M M
As a basic rule, one must never criticise a plan that has not been devised, not yet agreed or even executed. In the absence of these elements, there can only be sheer speculation. If one is to criticise anything, one must criticise the existing plans, policies, rules and regulations of the incumbent, the ones that have been in force and executed and have destroyed the lives of millions in the US and around the world. Read more
Comment Commented M M
My Dear Carsten,, obviously, English is not your first language. Better read again what was said in my first comment and you will see who is exactly the stupid. Read more
Comment Commented Carsten Schmidt
M M ... if find your comment "to never criticize a plan that has not been devised yet" rather, sorry for my lack of finding a less offensive word here, but stupid is the only one hat comes to mind. So with that logic no debate, discussion about a future plan is allowed, until that plan is executed? I am not sure if you work in a business or ever have but i would hope that the executive, management teams of those companies did actually debate and discuss strategies and plans before they were execute upon. Now Trump does not provide much information about his plans but i think it is important to have a debate about their potential consequences. i would even go as far as to say criticize the crap out of a plan but then once you agree on it make sure you give it time to deliver the expected benefits rather than questioning it too soon. Read more
Comment Commented Tim Chambers
America used to have the wealthiest market in the world's economy. No more. The American consumer has been broken by years of layoffs, wage deflation and credit fueled consumption of cheaply manufactured goods, produced overseas by American firms, or under contract by foreign firms that have no control over price. The result is that the foreign firm controls the quality and that is often so poor that the product won't last beyond first use. That keeps the poor consumer on treadmill, constantly replacing the cheap stuff bought just weeks before.
Thus, it would seem to me that the goal of the border adjustment tax is to reduce the practice of Mercantalism we've engaged in under the the past thirty years. I find it inexcusable that companies should be permitted to put Americans out of work just to juice their profits and ease the pain of unemployment by offering them WalMart as a place to spend their benefits. If they want to produce goods cheaply for consumers in emerging markets, they can do so overseas and sell those products overseas.
If a border adjustment tax keeps the supply chains here at home, and helps provide people with decent jobs, then I am all for it. Read more
Comment Commented Rick Puglisi
The authors totally fail to include the financing of trade deficits. Somebody must finance the trade deficit of the US. If the USD rose 20%, they authors ASSUME (typical economists) that everyone will be willing to invest at a 20% higher price. In reality, the USD would not rise 20%, the relative cost would reduce the trade deficit, and the US would be better off. Read more
Featured
Comrade Trump and the Truth
Chris Patten predicts that divisiveness and scandal will consume the new administration from its first day.
“America First” and Global Conflict Next
Nouriel Roubini warns that US isolationism under Donald Trump would undermine peace and prosperity worldwide.
A New Year’s Development Resolution
Kaushik Basu, ET AL identify eight principles that should guide economic policymakers.
PS Commentators face the press
PS On Air: The Super Germ Threat
In the latest edition of PS On Air , Jim O’Neill discusses how to beat antimicrobial resistance, which threatens millions of lives, with Gavekal Dragonomics’ Anatole Kaletsky and Leonardo Maisano of Il Sole 24 Ore.