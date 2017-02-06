ترامب ونظرية الحكم بالفوضى

وارسو ــ في الأسابيع التي تلت تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أصبح من الواضح أنه يعتزم التراجع عن أجندة المساواة التقدمية التي ترتبط عادة بالقوامة السياسية إلى نقطة البداية ــ ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على مستوى العالم أيضا. كان ستيفن بانون، الشخص البالغ النفوذ في البيت الأبيض في عهد ترامب والرئيس التنفيذي السابق لصحيفة بريتبارت نيوز اليمينية المتطرفة، حريصا على تنفيذ هذا المشروع الإيديولوجي، ونحن نعلم الآن أن تصريحاته وتصريحات ترامب لابد أن تؤخذ على محمل الجد وحرفيا.
كان انتقال ترامب مطمئنا في البداية، لأنه رشح العديد من الأشخاص الذين لا يمكن إنكار جديتهم (وإن كانوا أيضا فاحشي الثراء) لحكومته. ولكن بعد التنصيب، انفتحت كل أبواب الجحيم عندما بدأ ترامب وبانون تنفيذ مشروعهما بشكل بالغ الجدية.
فأولا، عين ترامب رفيقه بانون في أعلى هيئات مجلس الأمن القومي، أو لجنة الرؤساء. ثم رشح تِد مالوك، أستاذ الدراسات التجارية الغامض من جامعة ريدينج في إنجلترا، سفيرا للولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أعرب مالوك مؤخرا عن رغبته في "كشف اليورو"، وتوقع أن العملة لن تتمكن من البقاء ثمانية عشر شهرا أخرى. كما تسبب ترامب في زيادة احتمالات اندلاع حرب تجارية مع المكسيك، وكان على استعداد لمواجهة شركات أميركية كبرى في ما يتصل بقراره التنفيذي بمنع المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
وقد يؤدي المشروع الإيديولوجي الذي يسعى ترامب وبانون إلى تنفيذه إلى تداعيات جيوسياسية واقتصادية بعيدة المدى، وينبغي لهذه التداعيات أن تقلق ليس فقط التقدميين، بل وأيضا المحافظين الأصليين مثلي. ولكي نفهم إلى أي مدى ربما يذهب الرجلان في تنفيذ رؤيتهما، ينبغي لنا أن نفهم أولا أهدافهما الجوهرية.
الأمر الأكثر إثارة للانزعاج هو أن أجندة ترامب وبانون من المرجح أن تنطوي على سياسات تهدف إلى إضعاف، وزعزعة استقرار، أو حتى تفكيك الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف. ولا توجد أي دوافع أخرى غير الإيديولوجية ربما تفسر عداء ترامب الصريح لهذه الكتلة، أو تعييناته الغريبة للسفراء، أو السؤال الفظ الذي وجهه إلى رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك: "ما هي الدولة التالية التي تعتزم الرحيل؟".
في السياق الجيوستراتيجي التقليدي، يكاد الاتحاد الأوروبي يمثل امتدادا غير مكلف للقوة السياسية والعسكرية الأميركية. ونظرا لتفوق حلف شمال الأطلسي العسكري الكبير، والدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي كعائق أمام التوسع الروسي، فبوسع الولايات المتحدة أن تتجنب التورط في "حرب ساخنة" مع روسيا. ومن ناحية أخرى، يمثل الاتحاد الأوروبي ــ جنبا إلى جنب مع اليابان ــ حليفا اقتصاديا وعسكرية يمكن الاعتماد عليه، وتسمح صداقته للولايات المتحدة بالتحدث باسم "المجتمع الدولي".
ولا أتصور أي ظروف ربما تجعل تفكيك النظام الدولي الغربي يصب في المصلحة الوطنية الأميركية ــ حتى عندما ننظر إلى الأمر من خلال عدسة القومية. ذلك أن الإدارة الراغبة حقا في تحقيق مصالح "أميركا أولا" لابد أن تتوقع من حلفائها أن يضطلعوا بدورهم في إطار حلف شمال الأطلسي، وأن يذعنوا للسياسة الخارجية الأميركية في ما يتصل بالقضايا غير الأوروبية. ولكنها لن تعمل دون أي مبرر على تفكيك كيان يعزز قوة الاتحاد الأوروبي بالمجان، كما تهدد سياسة ترامب الخارجية بأن تفعل.
إذا كنت محقا بشأن أجندة ترامب وبانون الإيديولوجية، فبوسعنا أن نتوقع منهما أن يجدا وسيلة لدعم زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هذا العام، وتشجيع "خروج بريطانيا الصعب" في المملكة المتحدة (فقط لكي يتركاها في وضع حرج بعد ذلك). ومن المرجح أيضا أن يرفع ترامب العقوبا�� التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. فمن المعروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وبانون توأم إيديولوجي.
علاوة على ذلك، لا ينبغي لنا أن نعلق الكثير من الأمل على أي تطمينات أمنية ربما قدمها وزير الدفاع جيمس ماتيس لكوريا الجنوبية واليابان خلال رحلته في شرق آسيا. فلا تساوي مثل هذه الوعود الكثير تماما كما كان تعهد ترامب للرئيس البولندي أندجي دودا بأن "بولندا يمكنها الاعتماد على أميركا".
على الصعيد المحلي، ينبغي للأميركيين أن يكونوا مستعدين لمراقبة الإدارة وهي تفصل المسؤولين الذين لا يدافعون عن أجندتها. الواقع أننا رأينا بالفعل بوادر مبكرة لهذا عندما ظهرت الشكاوى من تجاهل وكلاء الهجرة في نيويورك لقرار صادر عن قاض فيدرالي بوقف العمل بقرار حظر السفر الذي أصدره ترامب.
والتوقعات بالنسبة لعالم المال والأعمال مقلقة بنفس القدر. فإن آجلا أو عاجلا، سوف تؤدي سياسة ترامب الخارجية المزعزعة للاستقرار إلى اضطرابات اقتصادية عالمية، فضلا عن عدم اليقين، وتراجع الاستثمار ــ حتى وإن لم تندلع حروب تجارية واسعة النطاق. وعلى المستوى المحلي، من المتوقع أن يُفضي إضعافه لسيادة القانون إلى إلغاء أي منافع اقتصادية محتملة من التخفيضات الضريبية وإزالة القيود.
لا شك أن تنفيذ هذا المشروع يمثل استراتيجية خطيرة لترامب. فمن خلال استقطاب الرأي العام الأميركي إلى هذا الحد، ربما يعاني هو والجمهوريون من هزيمة ثقيلة في انتخابات التجديد النصفي في عام 2018 أو في الانتخابات الرئاسية في عام 2020؛ وربما حتى يعرض نفسه لخطر الإقالة.
وهناك تفسيران محتملان لخوض ترامب لهذه المجازفات. الأول أن حالة الانقسام عملت لمصلحته حتى الآن، بتيسير فوزه بترشيح الحزب الجمهوري ثم الرئاسة. إذ يميل الساسة إلى التمسك يما يؤدي الغرض منه ــ إلى أن يفشل.
التفسير الثاني هو أن بانون هو من يتخذ القرارات السياسية، وهو أكثر اهتماما ببناء "حركة" شعبوية دائمة من تأمين إعادة انتخاب ترامب. وإذا كان بانون راغبا في تحويل المشهد السياسي الأميركي، فإن ترامب المعزول أو المهزوم ربما يصبح الشهيد المثالي لحركته.
قد لا يبشر هذا بالخير بالنسبة لترامب ذاته؛ ولكن في هذا السيناريو لن يمثل مصير ترامب أهمية كبيرة في نظر بانون، الذي وضع نصب عينيه الأهداف التي من شأنها إذا تحققت أن تجعل العالَم مكانا مختلفا تمام الاختلاف عن الهيئة التي وجده عليها هو ورئيسة المزعوم.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
CommentsHide Comments Read Comments (4)
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Comment Commented jagjeet sinha
DEMICRACY ALWAYS DELIVERS
The barometer for "The New Abnormal" is Brexit and Brexit plus plus - Democracy has delivered its verdicts.
Enlargement of Europe and its Unionization @ Brussels - had changed the Sectarian Majority within.
ClubMed now has nearly 75% majority within The EU - and World domination it's principal agenda.
Brexit was inevitable - The First Brexit nearly 500 years ago resulted in The Anglosphere.
Peace n Prosperity in Europe was not created by either The Congress of Vienna or The Treaty of Versailles.
The Anglosphere has been the only guarantee - Salvation for hapless European Migration, for 500 years.
In challenging The Anglosphere - The EU has written its own epitaph, every 100 years.
France and Germany inside ClubMed poses the same threats as ClubRed with Russia and China.
In guaranteeing the Security of ClubMed or ClubRed - The Anglosphere puts itself in peril.
Threatened by Balkanization from Brussels - Brexit was inevitable.
The architecture created by EU has resulted in Brexit and Brexit plus plus.
Time to understand that The Challengers - France Germany Russia Arabia China - cannot supplant The Anglosphere yet.
Unless the EU can become The Magnet - like The Anglosphere - with financial capacity to harness migration and create Peace n Prosperity.
At the moment, Britain and Germany is the destination of 75% of European Migration - not France Italy Spain Poland Portugal.
Brexit and Brexit plus plus were both inevitable - Democracy always delivers. Read more
Comment Commented jagjeet sinha
@Robert
While agreeing with you - "a language is a language" - IMHO, without One Language, Sectarianism cannot be overcome.
One Language is the difference between America+Australia/Britain/Canada on the one hand versus Europe on the other.
Had America chosen French and Spanish and German along with English - it would not become The World's Economic Epicentre.
Like China with One Language Mandarin has created an Economic Epicentre, whereas India's multilingual formula is Full of fracas.
Nationhood based on One Race Religion Ethnicity is not as Inclusive as with One Language - Goal congruence is implicit.
So, while you may dismiss "Anglosphere" as nonsense, IMHO it is PlanetEnglish that has been The-CITY-ON-THE-HILL.
Salvation for millions of Migrants from Europe - who would have carried on their internecine linguistic tribalism but for One Language.
I did not mean to be "small minded and discriminatory" - fully cognizant of "a language is a language".
And respect you for taking the trouble to point it out.
My Faith in PlanetEnglish is indelible - the economic evidences overwhelming.
Perhaps ROME should have made Latin the One Language of Eternal Empires.
But now, with 66% of Europe opting for English as Second Language - PlanetEnglish is invincible.
European Union can attempt Esperanto Two - Good Luck !!!
Regards
JS
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Comment Commented Robert Coleman
A very selective reading of history Jagjeet. A language is a language - and all of them have capacity to evolve. If it weren't for the help of the French, the Americans likely would have remained British, and the American Constitution would not have been written. The Americans drew largely on French Ideas as well as the ideas of many other non-English speaking peoples. The Anglosphere had F*** all to do with it. Moreover, they haven't always been a force for peace.
Your 'Anglosphere' nonsense is small minded and discriminatory and ought to be seen for what it is. Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
Trump presents a clear and present danger for everyone -- but for Europeans, he also presents an opportunity. As his administration continues to destroy American credibility everywhere, Europe may yet find the will (and the unity) to step forward and fill the vacuum.
Or not. We will know better which way the wind blows in Europe by the end of the year. If France succumbs to Le Pen's brand of Trumpism, the crisis will deepen exponentially, and perhaps the West as an idea will have reached its terminus.
Let's hope that Poland will continue to join in the fight to preserve the ideals of liberal democracy and not go the way of some of its neighbors to the south. Read more
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