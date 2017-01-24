إعادة ضبط العلاقات مع روسيا مرة أخرى؟

لندن ــ يبدو أن مسألة العلاقة بين الغرب وروسيا دُفِنَت تحت أطنان من القصص في وسائل الإعلام حول اختراق أنظمة الكمبيوتر، والفضائح الجنسية، وعمليات الابتزاز المحتملة. ربما يتبين أن الملف الذي نشره الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل عن أنشطة مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في موسكو قبل بضع سنوات ليس أصدق من المزاعم حول امتلاك صدّام حسين لأسلحة الدمار الشامل ــ أو قد يكون صادقا. نحن لا نعلم ببساطة. الأمر الواضح هو أن مثل هذه القصص صرفت الانتباه عن المهمة المتمثلة في سد الهوة الدبلوماسية بين روسيا والغرب.
من الصعب على أي غربي، حتى وإن كان من أصل روسي مثلي، أن يتحمس لروسيا التي يحكمها فلاديمير بوتن. والحق أنني أكره الطريقة التي استخدمت بها حكومته قانون "العملاء الأجانب" لمضايقة وإغلاق منظمات غير حكومية. وأكره انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والاغتيالات، والحيل القذرة، والمحاكمات الجنائية التي ترهب بها المعارضين السياسيين.
وما يبدو حقيقة لا تقبل الجدال هو أن روسيا الاستبدادية المناهضة لليبرالية اليوم كانت نتاجا لتدهور العلاقات مع الغرب بقدر ما ترجع إلى تاريخ روسيا أو تهديد التفكك الذي واجهته روسيا في تسعينيات القرن العشرين.
تمتد جذور هذا التدهور إلى تصور في روسيا، يرتكز على جرعة كبيرة من جنون الشك والاضطهاد وقراءة خاطئة لتاريخ ما بعد الشيوعية، ومفاده أن الغرب ــ والولايات المتحدة بشكل خاص ــ لديها مخططات عدوانية تسعى إلى تنفيذها ضدها. فليس صحيحا ببساطة أن روسيا تخلت عن طيب خاطر عن إمبراطوريتها لكي تنضم إلى الغرب الديمقراطي، فقط لكي يرفضها الغرب. وكان الاتحاد السوفييتي متهالكا إلى الحد الذي جعله عاجزا عن التمسك بمكاسب ما بعد الحرب العالمية الثانية أو حتى حدود ما قبل الحرب. وكانت شعوب أوروبا الشرقية، وتلك التي ابتلعها الاتحاد السوفييتي، مبتهجة بتحررها من سيطرة الكرملين.
مع ذلك، وكما يشير مدير مركز كارنيجي في موسكو دميتري ترينين، اعترف في وقت لاحق روبرت جيتس الذي تولى رئاسة وكالة المخابرات المركزية الأميركية في أوائل التسعينيات، بأن الغرب، وبشكل خاص الولايات المتحدة، "استهان بشدة بحجم المهانة التي لحقت بروسيا عندما خسرت الحرب الباردة. وكان من المحتم أن يُفضي مشهد مسؤولين في الحكومة الأميركية وأكاديميين ورجال أعمال وساسة وهم يخبرون الروس بكل غطرسة كيف يديرون شؤونهم إلى الاستياء العميق والمرارة".
في هذا السياق، كان توسع منظمة حلف شمال الأطلسي في الفترة من 1999 إلى 2004 لكي تشمل دول البلطيق من الأخطاء الجسيمة في اعتقادي. وما زلت أذكر كيف أخبرني أحد كبار الليبراليين الروس في التسعينيات بأن إقامة حكومة ديمقراطية في موسكو ضمانة أكثر أمانا ضد المغامرة الروسية من نشر قوات حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.
كما كان متوقعا، كان الرفض مصير المبادرة الروسية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الفترة 2001-2002. فقد كان الغرض الأساسي لحلف شمال الأطلسي بعد سقوط الشيوعية يتلخص في حماية أوروبا الشرقية من نزعة روسيا الانتقامية ورغبتها في استعادة الأرض. ولكنها كانت ضربة مهينة عندما قال الأمين العام للحلف جاب دي هوب شيفر في قمة 2008 التي استضافتها مدينة بوخارست إن أوكرانيا سوف تنضم إلى الحلف "ذات يوم". ورغم رفض قادة الحلف لموقف شيفر في نفس القمة، فقد رأى العديد من الروس أنه حيثما انحسرت قوة روسيا كانت تحل محلها قوة الغرب التوسعية، وفي غياب أي منطقة عازلة. واعتبر بوتن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "تهديدا مباشرا" لروسيا.
ورغم ادعاءات روسيا والغرب بأن كل منهما يحترم النظام الدولي القائم على القواعد، فقد استهزأ الجانبان بميثاق الأمم المتحدة كلما كان ذلك مناسبا، واتهم كل منهما الآخر بالنفاق. ألم ينصت صناع السياسة في الغرب إلى التحذيرات التي أطلقها ساسة روس مسؤولون بأن قصف حلف شمال الأطلسي لبلجراد في عام 1999 وانفصال كوسوفو في وقت لاحق عن صربيا ــ وكل من الأمرين يُعَد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ــ ربما يشكل سابقة خطيرة؟
على الرغم من فساد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الواضح، وخيانته لتعهده بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، لم تر روسيا سوى يد الغرب في الانتفاضة الشعبية التي أسفرت عن إسقاط يانوكوفيتش في عام 2014. وكان الغرب في المقابل مجمعا على إدانة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في وقت لاحق ودعمها العسكري السري للتمرد الانفصالي الموالي لروسيا في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.
من منظور السياسة الواقعية، كان تدخل بوتن في أوكرانيا خطأً كارثيا: فبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تكبدتها روسيا نتيجة لذلك، عملت السياسة الروسية على تحويل أوكرانيا بشكل حاسم إلى معسكر غربي. ومع تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سعت روسيا إلى إقامة حلف أوراسي مع الصين لتعزيز موقفها الجيوسياسي المتداعي. ولكن هذه ليست الشراكة المفضلة لدي أي من البلدين.
ويعتقد ترينين أن الغرب ينبغي له أن يخشى ضَعف روسيا أكثر من خشيته من مخططاتها الإمبريالية. كانت نقيصة روسيا الأساسية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فشلها في تحديث اقتصادها. فقد فشلت حكومة بوتن-ميدفيديف التي حكمت طوال السنوات السبعة عشرة الماضية في التغلب على "لعنة النفط". وكان استمرار الدولة في الاعتماد على عائدات الموارد سببا في ترسيخ الفساد، وإدامة الاستبداد، وتشجيع مغامرات السياسة الخارجية كبديل للرخاء المادي الواسع القاعدة.
الواقع أن إدارة ترامب عازمة على بذل جهد جديد لبناء الجسور. فقد اقترح ترامب عقد "صفقة" لرفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في مقابل الاتفاق على خفض المخزون النووي. وسوف تكون هذه بداية جيدة لتعزيز الثقة.
وهنا، نستطيع أن نتبين ثلاث إيجابيات على الأقل يمكن البناء عليها. أولا، كانت انقلابات بوتن في السياسة الخارجية حذرة على الرغم من كونها انتهازية. فهو يتحدث بجرأة، ولكنه يحترم حدوده. فبعد أن عرض وجهة نظره في جورجيا وأوكرانيا، تراجع منسحبا. وهو مقامر، ولكنه ليس مقامرا متهورا.
ثانيا، تقدم الفرضية الروسية بشأن "التعددية القطبية" الكثير للعلاقات الدولية. فمع انحسار القوة الأميركية وصعود الصين، باتت إعادة هيكلة العلاقات الدولية ضرورة حتمية. فلابد من إعادة النظر في قواعد اللعبة التي صيغت في عصر الهيمنة الأميركية بحيث تستوعب مصالح وتصورات مختلفة. وبوسع روسيا أن تلعب دورا بناءً في هذه المراجعة، إذا لم تبالغ في تقدير قوتها.
وأخيرا، أثبتت روسيا ــ في ما يتصل بالصفقة النووية مع إيران ونزع الأسلحة الكيميائية لدى سوريا ــ أنها قادرة على العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز المصالح المشتركة. وفي اعتقادي أن "واقعية" بوتن في تقديم الدعم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد أفضل من الجهود الغربية العقيمة لتنظيم "تسوية سياسية". وإذا نجحت جهود روسيا، فربما يتمكن الملايين من اللاجئين من العودة إلى ديارهم.
لا شك أن صراع القيم بين الجانبين سيستمر. ولكن إذا تعامل الغرب مع روسيا ومخاوفها باحترام، فليس هناك أي سبب يمنع إقامة علاقات أفضل بين الجانبين.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (9)
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Comment Commented Oleksandr Aleksandrovych
The author proposes a Real Politik solution for West-Russia relations rejecting the values (sanctions against Russia were introduced in response to its aggression against Ukraine, not as a future bargaining chip in nuclear disarmament. The major flaw in the author's reasoning is that the basic values of Russia and the West are the same, and - with a little patience and condoning by the West and a halt to EU or NATO enlargement - Russia will eventually embrace the liberal values. Well, let us recall the months and years after Russia's aggression against Georgia. Paradoxically - instead of punishing Moscow, it was offered a "Partnership for Modernization" project within Sarcozi-Medvedev dialog and a reset by Obama and Hillary. And? Nothing happened. The problem is that - yes indeed, Russia wants to be friends with the West, but on its own terms. Russians will gladly take Western money and technology, but instead of embracing Western liberal values they are spreading their corrupt authoritarian system to the rest of Europe and beyond. As an empire built on blood and bones of so many nations, Moscow cannot act differently. There is a certain logic in its behavior. But it does not mean that we must become "Putin Versteher" or "useful idiots". I agree with Bernhard Kopp that the best we can hope for is peaceful co-existence. Read more
Comment Commented Christoph VAVRIK
Over the last 3 years I have met a number of fellow MPs as well as cabinet members from the Baltic States. I do not recall a single one who was not delighted that his/her country is member of NATO.
Of course, you imply that the absorption of the former vassals of Russia into the western economic union and security alliance is partly responsible for the drift of Russia into an authoritarian and revisionist regime. I beg to differ. I think we regularly overestimate the impact of outside influence on domestic politics. Erdogan's Turkey is a case in point. Read more
Comment Commented Bernhard Kopp
Russia always was, is, and will remain for the foreseeable future, an authoritarian state. Authoritarianism is deeply rooted in the religious and political culture and in the majority of the elites and the general population. We just need to make a step back and take them for what they are. Then we can, win-win, develop a peaceful coexistence. They may change over time, but it will be at their pace and at their terms. Read more
Comment Commented Bernhard Kopp
Under Jelzin, Russians went for 'the idea of a liberal western way'. However, the segregation of powers in the state,an independent judiciary, a law-based administration, the rule of law, all these 'liberal goodies' do not just come from a sheet of paper on which a constitution is written. Since the Magna Carta, 1215, laws and powers have been negotiated between social groups and powers - in the western civilisation but hardly ever in Russia. Russians of today are born into a country that had a different political and legal civilisation. Not the person is born an authoritarian, but the civilisation is in a specific state of political and legal development. This applies not only to Russia- Read more
Comment Commented Michael Public
People are largely swayed by the risks and incentives of any given situation. Psychologists have tested this and found little to no deviation across races and nations. Russians are not 'born authoritarians'. Under Yeltsin they all went for the 'Liberal Western Way' on the promises of support and guaranteed success. Instead what happened was large scale corruption during ensuring privatization and consequent economic collapse, with all promises by the west turning out to be vapor. So they instead they went for the alternative, at least then the country was functional again. It is possible under a different set of circumstances, one where the West gave better support and advice, that Russia could have been another Germany, a liberal state that was once an authoritarian state (see the 3rd Reich era). Read more
Comment Commented Robert O'Regan
I have followed you since your first book last century!
It seems to me that you should get out more, you have been reading too much US BS. Read more
Comment Commented Michael Public
The single best thing America can do for its own security is to absorb Russia into the modern World economy. A defeated, bankrupt and unstable Russia is as bad as having 3000 unaccounted for nuclear warheads. Read more
Comment Commented Petey Bee
oh boy, McCain is not going to like this one.
If you see the Ukraine crisis as a first round of negotiation on the terms of a potential "pivot to Russia" in the context of a US-China rivalry, then the Donald era is going to be the second round. It could get weird. Read more
Comment Commented Arshad Muhammad
A very well written article. Mutual respect is the way forward in West- Russia relationship. Anything less than that would not work. I would request the author to throw some light on the role of NATO in Trump era. Read more
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