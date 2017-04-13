ترمب يتعثر في فناء بوتن الخلفي في سوريا

فيينا ــ كان الهجوم الكيماوي الذي وقع الأسبوع الماضي على مدينة خان شيخون السورية التي يسيطر عليها متمردون سببا في إرغام الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ضرب قوات الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة. وبقصف قاعدة جوية في غرب سوريا، تورطت إدارة ترمب في فراغ السلطة المتنامي في الشرق الأوسط. ولكن ماذا قد يكون تحرك ترمب التالي، إن كان هناك أي تحرك تال؟
الواقع أن تدخل ترمب غير المتوقع، الذي يأتي بعد ست سنوات من الحرب الأهلية التي بلغ عدد ضحاياها 400 ألف قتيل بين المدنيين فضلا عن نزوح الملايين، كان موضع إشادة من قِبَل أغلب الساسة في الولايات المتحدة، على الرغم من تنفيذه دون الحصول على موافقة الكونجرس الضرورية. كما رحبت جماعات المتمردين السوريين وحلفاء أميركا الدوليون (بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الذي اختتم أعماله للتو في إيطاليا) بهجوم الولايات المتحدة على القوات الحكومية السورية.
باستخدام 59 صاروخا من طراز توماهوك، بعث ترمب برسالة إلى نظام الأسد ورعاته، وخاصة روسيا وإيران، مفادها أنه على النقيض من سلفه باراك أوباما عازم على فرض "الخطوط الحمراء". ومن غير المستغرب أن يدين كرملين فلاديمير بوتن الهجوم الأميركي، مدعيا أنه انتهك القانون الدولي ــ وهو اقتراح مريب، خاصة وأن سوريا من الدول الموقعة على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.
ولكن أيا كانت الرسالة المقصودة من قرار ترمب، فيبدو أن مصيرها كان الغرق تحت ثرثرة وهذيان إدارته لاحقا عل نحو يدل على عدم الاتساق الاستراتيجي. ففي حين اقترح نيكي هالي، سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، أن خلع الأسد أصبح الآن من الأولويات، يُصِر وزير الخارجية ريكس تيلرسون على أن إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يظل يتصدر الأجندة الأميركية. والأمر الأسوأ أن القرار الذي اتخذه ترمب بالتحرك عسكريا جاء كما أفادت التقارير متأثرا بابنته إيفانكا التي زعمت أن صور ضحايا الهجمات الكيميائية "سحقت فؤادها وصدمتها".
إن التصرفات الانفعالية المتهورة التي تحركها مشاعر شخصية ليست بديلا للسياسة الخارجية المراعية للأمد البعيد. الواقع أن الافتقار إلى نهج واضح وشامل هو الذي سمح لروسيا بغرس نفسها في قلب الصراع ال��وري في المقام الأول. فمن منظور بوتن، خلق عزوف أوباما عن التدخل فرصة ذهبية لفتح بوابة الدخول إلى الشرق الأوسط.
الواقع أن هدف بوتن في المنطقة ليس إحداث تأثير إيجابي بعيد الأمد. بل إنه يريد إقحام روسيا بين قوى فاعلة مختلفة تفتقر إلى السياسات المتماسكة في التعامل مع بعضها بعضا، وبالتالي تعزيز قوة روسيا وهيبتها. ومثله كمثل أي عميل جيد للاستخبارات السوفييتية، يلغب بوتن على كل الأطراف، سعيا إلى تعزيز أجندته الخاصة. وبالفعل، بدأ نوع جديد من حلف وارسو يتشكل.
وكجزء من هذه اللعبة الاستراتيجية، عملت روسيا على زيادة النفوذ الذي تمارسه على أقرب حلفاء أميركا، إسرائيل. ففي العام الفائت وحده، عقد بوتن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خمسة اجتماعات وكانا حريصين على تعميق العلاقات الثنائية. وتحت وطأة العقوبات المفروضة على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم، يتطلع بوتن إلى قطاع التكنولوجيا في إسرائيل لتوفير ما لم يعد الغرب يوفره. ومن جانبها، تأمل إسرائيل أن تساعد روسيا في كبح جماح إيران. وخلافا لبعض تصريحات نتنياهو العامة، لا تعارض إسرائيل تدخل روسيا في سوريا؛ فهي ترى أن الأسد أقل شرا من دولة فاشلة تحكمها الفوضى، كحال ليبيا بعد الإطاحة بالعقيد القذافي في عام 2011.
كما يُحرِز بوتن تقدما في العراق. ففي العام الماضي، أرسل الكرملين أكبر وفد منذ سنوات عديدة ــ أكثر من مائة مسؤول ــ إلى بغداد لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية. وقد ركزت التبادلات التي نشأت عن ذلك على المساعدات العسكرية إلى حد كبير، وإن كان بوتن خطب أيضا ود سفير العراق الجديد إلى روسيا، حيدر منصور هادي، بحديثه عن إمكانية التعاون في قطاع الطاقة.
ثم هناك أفغانستان، حيث سعت روسيا إلى إقامة علاقة قابلة للاستمرار مع طالبان، في تكرار لسلوك الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين. فمن خلال التودد إلى طالبان، يساعد بوتن في زعزعة استقرار الحكومة الضعيفة بالفعل في كابول ــ ويجعل نفسه طرفا لا غنى عنه في أي استراتيجية تسعى بها الولايات المتحدة إلى الهروب من أطول حرب في تاريخها.
في مصر أيضا، تحاول روسيا استعادة نفوذها في الحقبة السوفييتية. وقد صادفت بعض النجاح مع الرئيسي المصري عبد الفتاح السيسي الذي يحترم نموذج حكم الرجل القوي الذي يمثله بوتن والذي يضع أيضا نصب عينيه المصلحة القوية المتمثلة في إعادة بناء صناعة السياحة في مِصر ــ وهو جهد تستطيع روسيا أن تساهم فيه.
فقبل أن يفجر الإرهابيون طائرة تحمل سياحا روس فوق سيناء في عام 2015، كان الروس يشكلون نحو 30% من زوار مِصر. وفي حين أعادت روسيا مؤخرا خدمة الرحلات الجوية التجارية إلى البلاد، فقد أثار التفجيران الانتحاريان اللذان استهدفا كنيستين قبطيتين في أحد الشعانين (أحد السعف) الشكوك في مصداقية وعد السيسي بتوفير الأمن.
الواقع أن المشاق التي تكابدها مِصر تتيح لبوتن المزيد من الفرص لتقديم يد المساعدة. وبالفعل حصلت روسيا على الإذن بتوسيع منطقتها الصناعية الخاصة في بورسعيد، كما وقعت الحكومة المصرية على عقود بقيمة مليار دولار لشراء معدات عسكرية روسية، بما في ذلك أنظمة صاروخية. وعلاوة على ذلك، أعطت مِصر روسيا إمكانية الوصول إلى قواعد جوية لنشر قوات خاصة في ليبيا دعما لخليفة حفتر، أمير الحرب الذي يدعمه بوتن.
لا تقوم سياسة بوتن الخارجية على استخدام القوة الروسية، بل على الاستفادة من نقاط ضعف الآخرين. وربما يبدو كسب ولاء أنظمة فاشلة من خلال التعهد بدعمها استراتيجية ناجحة، ولكن البيت الذي يبنيه بوتن مصنوع من ورق. ولا تمتلك روسيا الثروة أو القوة العسكرية اللازمة لدعم الأنظمة الفاشلة إلى ما لا نهاية. ولابد أن يدرك بوتن هذه الحقيقة. ومن المؤكد أن تيلرسون يدركها.
خلال زيارته إلى موسكو هذا الأسبوع، يبدو أن تيلرسون أوضح أن علاقات روسيا مع الولايات المتحدة سوف تزداد تدهورا إذا استمر بوتن في جعل نفسه جزءا من المشكلة في الشرق الأوسط. ولأن بوتن يحترم القوة، ويريد أن تتعامل معه الولايات المتحدة نِدا لند، فربما يقتنع بأن يصبح جزءا من الحل.
مع انحدار العلاقات الثنائية إلى مثل هذا المستوى المتدني، يدعو اتفاق الجانبين خلال زيارة تيلرسون على إنشاء مجموعات عمل لتحسين العلاقات بين البلدين إلى بعض التفاؤل. بيد أن إقناع بوتن بالانتقال إلى الجانب "الصحيح" في سوريا في الأمد البعيد يستلزم أن تقدم إدارة ترمب حلا حقيقيا ــ وهو ما لم تُثبِت امتلاكها له حتى الآن.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
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Comment Commented Marendo Müller
The sarin attack might have been a false false flag, but more probably it is a classical false false false flag. Read more
Comment Commented Jan Vlcek
There is a bit more to all of this. Putin and Russia need Syria as their "keys" to the many doors of the Middle East. And it has been so for decades.
The strategic power-arc of Syria, Iraq and Iran counterbalances any Sunni alliance--formal or informal--while enabling Moscow to strongly influence--overtly or covertly--the entire Middle East.
This is indeed a long-term play, giving the Russians the ability to institute beneficial tactical ploys almost at will.
Filling a vacuum, then employing that position as a fulcrum from which to lever soft and hard power is indeed a dark art, which the Russians have almost perfected over their many, many years of Syrian sponsorship.
Like a long-lived tumor intertwined in the brain, Mother Russia will not easily be removed--or even be caused to receed--from her Syria-centric "network". Read more
Comment Commented Jan Czaja
Though Ms. Krushcheva would have us belief that Trump lacks a policy on Syria, she herself fails to offer up an alternative. I understand that being a Monday morning quarterback is a skill, however, please try to understand that the situation, to use one of Trump's sayings, is a disaster. No matter what you do and who you support, there will be consequences and other parties will be enraged and continue to carry on this conflict. Should Trump solely support Kurds...how will Turkey with its large Kurdish population react? What about Iraq with its semi-autonomous Kurdish state? How about the Syrian rebels...aren't these the same guys who are being sponsored by Saudi and Gulf Wahhabis intent on spreading the ultra conservative Sunni brand of Islam which is not mush different from ISIS's one. Also, once they do finally overthrow Assad, how will they treat the remaining Christians and Alawiites in Syria...something tells me they won't be very friendly. Well if its not those guys then who Nina? As I indicated at the beginning, please offer up an alternative. Read more
Comment Commented Robert Bruce
Russia does not want an end to violence in the Middle East any more than China wants to halt the nuclear development of North Korea. Both countries gain leverage from international disorder as the United States clearly cannot resolve these challenges without their cooperation. Their use of veto power on the U.N. Security Council furthet underlines their power to block progress towards greater international order.
The challenge for those who dream of a more stable and peaceful World is how to create an international framework that amplifies the real advantages of cooperation. Only if it becomes clear that all parties have more to gain from brokering peace than from perpetuating conflict, will progress be possible. The challenge is huge but two big changes from the USA would help.
Economically a commitment to rapid decarbonistion would make clear that the Middle East will not hold its strategic value in oil revenues for very much longer. Meanwhile the Americans must stop approaching international relations from a populist driven win-lose policy stance. If the implication is that resolving conflicts will help America win at the expense of everyone else we should hardly be surprised if the rest of the World chooses to perpetuate stalemate. Meanwhile millions of innocent Global citizens continue to suffer as pawns of Global state rivalry. Before pinning 100% of the blame on Russia and Iran we should consider how much American posturing contributes to the impasse. Read more
Comment Commented M M
The Trump Administration, where is it? It is a Circus out there! It seems HC through her cronies is still running the show, the lecturer in chief is gone, here comes the reality star in chief.....what an utter disaster... Read more
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